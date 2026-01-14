Deviza
Ilyen még nem volt: új repülőjegyeket kezdett el árulni a Wizz Air a budapesti járatokon – extra lábtér és üresen hagyott szomszédos ülés is jár vele

A Wizz Air januártól próbaüzemjelleggel bevezeti a WIZZ Class nevű prémium-kényelmi szolgáltatását, amely az első sorban foglalt üléshez automatikusan üresen hagyja a középső széket, így nagyobb lábtérrel, könyöklővel és privát szférával várja az utasokat.
VG
2026.01.14, 08:01
Frissítve: 2026.01.14, 08:48

A Wizz Air januártól elérhetővé tette új, WIZZ Class nevű kényelmi szolgáltatását egyes budapesti indulású és érkező járatokon – derül ki a légitársaság friss bejelentéséből és az Airportal.hu cikkéből.

Diverse aircraft landing at Barcelona Airport Elérhető WIZZ Class a Wizz Air a budapesti járatain – extra lábtér és üresen hagyott szomszédos ülés is jár vele
Fotó: NurPhoto via AFP

A hagyományos üzleti osztálytól eltérően a WIZZ Class nem igényel semmilyen kabinátalakítást: az első sorban (1A vagy 1F ülések) foglalható hely mellé automatikusan üresen hagyják a középső széket (1B vagy 1E), így az utas lényegesen nagyobb lábtérhez, könyöklőhöz és privát szférához jut. A csomag részeként jár még:

  • elsőbbségi beszállás 10 kilogrammos kézipoggyásszal,
  • ingyenes alkoholmentes ital és snack a fedélzeten.

A szolgáltatás próbaüzemjelleggel, kiválasztott járatokon érhető el, többek között Budapest mellett Bukarest (Otopeni), Varsó, London (Luton és Gatwick), valamint Róma (Fiumicino) útvonalakon. A WIZZ Class a foglaláskor, az ülőhelyválasztásnál vásárolható meg Smart vagy Plus jegykategóriák mellé – a konkrét árak az útvonaltól és a kereslet függvényében dinamikusan változnak.

A Wizz Air kereskedelmi vezetője, Silvia Mosquera korábban hangsúlyozta: az új termék nem szakít a fapados megoldással, hanem az üzleti és gyakori utasok igényeire reagálva kínál extra kényelmet és szolgáltatást a megszokott alacsony árak mellett.

„A WIZZ Class erre az igényre válaszol: extra teret és kibővített szolgáltatást kínál anélkül, hogy eltérnénk az egyszerű, kényelmes diszkontmodellünktől. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hatékonysági céljainknak megfelelően továbbra is egyosztályos kabinkialakítással repüljünk” – közölte.

