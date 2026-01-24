Nagyon durvát szakíthat a YouTube, bekerülhet a lineáris tévé-csomagok közé: sokak szemét szúrná, ha meglépi ezt a streamingplatform

A YouTube fordulóponthoz érkezhetett a televíziós reklámpiacon, és egyre nagyobb szeletet hasíthat ki a hagyományosan a lineáris tévéhez kötődő hirdetési költésekből. A Google több mint egy évtizede próbálja megszerezni a jövedelmező tévés reklámbüdzséket, ám a platform hosszú ideig nem kapta meg ehhez a besorolást, ezáltal sok hirdető és médiaügynökség továbbra is online videómegosztóként vagy közösségi médiumként kezelte a YouTube-ot, így leválasztva a televíziós költségvetésektől – írja a Business Insider.

A hagyományos tévés reklámköltések egyre nagyobb része köt ki a YouTube-nál / Fotó: Alex Photo Stock / Shutterstock

Ez a szemlélet érdemben lassította a YouTube előretörését a piacon, ami a WPP Media becslése szerint 2026-ban világszerte már 167,4 milliárd dollár értékben költhetnek reklámozásra.

Az elmúlt hónapban megjelent friss kutatások azonban arra utalnak, hogy ezek az akadályok kezdenek leomlani.

A hagyományos tévés reklámköltések egyre nagyobb része köt ki a YouTube-nál.

A Pixability videós hirdetési platform médiaügynökségek körében végzett felmérése szerint az Egyesült Államokban a médiaügynökségek 62 százaléka, az Egyesült Királyságban pedig már 85 százalékuk tervezi, hogy idén a YouTube-ot is bevonja televíziózással kapcsolatos (CTV) kampányaiba. A válaszadók többsége azt is jelezte, hogy több CTV-hirdetésben használná a platformot, mint egy évvel korábban. Egy másik kutatás, amely a Tinuiti marketingcég tényleges reklámköltési adataira épült, azt mutatta, hogy 2025 negyedik negyedévében az amerikai YouTube-reklámok 67 százalékát már tévéképernyőkön jelenítették meg.

A változást az is erősíti, hogy a YouTube az elmúlt években túllépett az előre felvett videók világán, és egyre inkább élő televíziós események platformjává válik. Jó példa erre a szeptemberi Chiefs–Chargers amerikaifutball-mérkőzés, amelyet a YouTube adatai szerint percenként átlagosan 19,7 millióan néztek világszerte, a reklámhelyek pedig gyorsan elfogytak. A platform 2029-től az Oscar-díjátadót is közvetíti, ami tovább növelheti presztízsét a hirdetők szemében.

A digitális hirdetési óriások – köztük a Google, az Amazon és a Meta – azért vágynak a tévés reklámpénzekre, mert azok presztízst és kulturális hatást jelentenek.

A tévés reklámok prémium árazásúak, mivel teljes képernyős megjelenést biztosítanak, és a nézők gyakran végignézik őket.

Az olyan események, mint az amerikai Super Bowl, éppen ezért képesek hatalmas összegeket vonzani egyetlen félperces reklámért.