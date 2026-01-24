Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hirdetési piac
Youtube
reklámpiac
reklámipar
reklámköltés
tévézés
televíziózás

Nagyon durvát szakíthat a YouTube, bekerülhet a lineáris tévé-csomagok közé: sokak szemét szúrná, ha meglépi ezt a streamingplatform

Évtizedes küzdelem után áttörés közelébe került a YouTube a televíziós reklámpiacon. Egyre több hirdető és médiaügynökség kezeli a platformot teljes értékű tévés felületként, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományosan lineáris televízióhoz kötődő, több száz milliárd dolláros reklámköltések növekvő része áramoljon át a Google videómegosztó, streamingszolgáltatójához.
VG
2026.01.24, 19:07
Frissítve: 2026.01.24, 19:09

A YouTube fordulóponthoz érkezhetett a televíziós reklámpiacon, és egyre nagyobb szeletet hasíthat ki a hagyományosan a lineáris tévéhez kötődő hirdetési költésekből. A Google több mint egy évtizede próbálja megszerezni a jövedelmező tévés reklámbüdzséket, ám a platform hosszú ideig nem kapta meg ehhez a besorolást, ezáltal sok hirdető és médiaügynökség továbbra is online videómegosztóként vagy közösségi médiumként kezelte a YouTube-ot, így leválasztva a televíziós költségvetésektől – írja a Business Insider.

Youtube,On,Tv.,Man,With,A,Mug,And,Watching,A
A hagyományos tévés reklámköltések egyre nagyobb része köt ki a YouTube-nál / Fotó: Alex Photo Stock / Shutterstock

Ez a szemlélet érdemben lassította a YouTube előretörését a piacon, ami a WPP Media becslése szerint 2026-ban világszerte már 167,4 milliárd dollár értékben költhetnek reklámozásra.

Az elmúlt hónapban megjelent friss kutatások azonban arra utalnak, hogy ezek az akadályok kezdenek leomlani. 

A hagyományos tévés reklámköltések egyre nagyobb része köt ki a YouTube-nál.

A Pixability videós hirdetési platform médiaügynökségek körében végzett felmérése szerint az Egyesült Államokban a médiaügynökségek 62 százaléka, az Egyesült Királyságban pedig már 85 százalékuk tervezi, hogy idén a YouTube-ot is bevonja televíziózással kapcsolatos (CTV) kampányaiba. A válaszadók többsége azt is jelezte, hogy több CTV-hirdetésben használná a platformot, mint egy évvel korábban. Egy másik kutatás, amely a Tinuiti marketingcég tényleges reklámköltési adataira épült, azt mutatta, hogy 2025 negyedik negyedévében az amerikai YouTube-reklámok 67 százalékát már tévéképernyőkön jelenítették meg.

A változást az is erősíti, hogy a YouTube az elmúlt években túllépett az előre felvett videók világán, és egyre inkább élő televíziós események platformjává válik. Jó példa erre a szeptemberi Chiefs–Chargers amerikaifutball-mérkőzés, amelyet a YouTube adatai szerint percenként átlagosan 19,7 millióan néztek világszerte, a reklámhelyek pedig gyorsan elfogytak. A platform 2029-től az Oscar-díjátadót is közvetíti, ami tovább növelheti presztízsét a hirdetők szemében.

A digitális hirdetési óriások – köztük a Google, az Amazon és a Meta – azért vágynak a tévés reklámpénzekre, mert azok presztízst és kulturális hatást jelentenek.

 A tévés reklámok prémium árazásúak, mivel teljes képernyős megjelenést biztosítanak, és a nézők gyakran végignézik őket. 

Az olyan események, mint az amerikai Super Bowl, éppen ezért képesek hatalmas összegeket vonzani egyetlen félperces reklámért.

Ugyanakkor a YouTube és a hagyományos televízió között továbbra is vannak különbségek. Szakértők szerint a platformon megjelenő felhasználói tartalmak jelentős része nem televíziós minőségű.

Lindsey Clay, a brit Thinkbox tévés marketingcég vezérigazgatója szerint a YouTube szeretné élvezni a tévé jó hírnevét, de a két médium sok szempontból „egészen más világ”. Mint fogalmazott, a televízió teljes mértékben szabályozott, a tartalmakat emberek ellenőrzik, és – ellentétben az online felületekkel – „nincsenek csaló hirdetések a tévében”.

Mindezek ellenére a jelek szerint a YouTube egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a hirdetők szemében ne csupán online videós felületként, hanem a tévés reklámpiac teljes jogú szereplőjeként jelenjen meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu