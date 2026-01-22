Brutális, mit művelnek a napelemek Európában, ebben a magyarok is vastagon benne vannak: itt a bizonyíték, hogy földgáz nélkül nem megy

A szél- és a napenergia együtt 2025-ben termelt első alkalommal több villamos energiát az Európai Unióban, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A fordulatot elsősorban a napenergia gyors bővülése hozta, miközben a szén szerepe történelmi mélypontra esett, az EU ugyanakkor továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a földgázra - derül ki az Ember energetikai agytröszt honlapján csütörtökön publikált elemzésből.

A megújuló energiaforrások miatt is az Európai Unió továbbra is függ a földgáztól / Fotó: Shutterstock

A jelentés szerint a nap- és a szélenergia 2025-ben az EU villamosenergia-termelésének valamivel több mint 30 százalékát adta, míg a fosszilis energiahordozók - szén, gáz és kisebb részben olaj - részesedése 29 százalék volt. A megújuló energiaforrások összességében - beleértve a vízenergiát és a biomasszát - 47,7 százalékos arányt értek el, míg a nukleáris energia 23,4 százalékkal járult hozzá az áramtermeléshez.

A napenergia önmagában már 13 százalékot tett ki az uniós áramtermelésből, és immár negyedik éve húsz százalékot meghaladó ütemben bővült.

A termelés növekedését nagyrészt a telepített kapacitások 19-20 százalékos emelkedése hajtotta. A napenergia több országban - köztük Magyarországon, Spanyolországban és Hollandiában - már az áramfogyasztás több mint egyötödét fedezi.

A jelentés rámutat arra is, hogy miközben a megújulók rekordévet zártak, a vízenergia-termelést aszály sújtotta, a szélenergia kibocsátása pedig enyhén csökkent. Ennek következtében a gázalapú áramtermelés nyolc százalékkal nőtt, részesedése 16,7 százalékra emelkedett.

Az Ember szerint ez növelte az importált gáz költségeit, és hozzájárult az áram nagykereskedelmi árainak emelkedéséhez.

A szén részaránya mindazonáltal történelmi mélypontra, 9,2 százalékra süllyedt 2025-ben.

A Reuters hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Németország és Lengyelország - az EU legnagyobb szénfelhasználói - szintén rekordalacsony szintet értek el, ami az Ember értékelése szerint a szén kivezetésének strukturális és visszafordíthatatlan folyamatát jelzi.