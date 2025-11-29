Hihetetlen jó vétel volt a hamis euró – Temuról rendelt bankjegyekkel fizetett egy család Komáromban

A bolhapiacok világában sok minden előfordul: alkudozás, régi kincsek, nosztalgia – és néha olyan meglepetés is, amire senki sem számít. Révkomáromban most épp ez történt: egy árus később döbbent rá, hogy hat darab 20 eurós bankó, amellyel neki fizettek, hamis volt – a bankjegyek a Temuról érkeztek, írja a Kemma.

Még a Temun is kirívóan kedvező ajánlat volt a hamis euró / Fotó: Miss.cabul / Shutterstock

Az észak-komáromi rendőrök gyorsan feltárták az ügyet: egy 49 éves nő, Mária, valamint két felnőtt gyermeke – a 22 éves Erzsébet és a 19 éves Márió – került a gyanúsítottak közé. A trió mobilapplikáción keresztül rendelt összesen 400 darab hamis 20 és 100 euróst.

A „termék” állítólag 8 euróba került 100 darab 20 eurósért,

ami még a Temun is gyanúsan jó akciónak tűnik. Az sem segített sokat a realisztikus hatáson, hogy a bankókon a „kópia” feliratot egyszerűen kifehérítették – bár a vásárosok meggyőzésére ez láthatóan elég volt.

A nyomozás szerint a hamis pénz nem csak a bolhapiacon cserélt gazdát:

élelmiszerboltban,

egy taxisnál,

sőt Naszvadon is fizettek a „temus eurókkal”.



A Szlovák Nemzeti Bank szakértői az elfogott bankókat a legrosszabb, 5-ös minőségi kategóriájú hamisítványnak minősítették

– vagyis a profizmus nem volt éppen a gyártók sajátja.

A rendőrök összesen 16 darab hamis pénzt foglaltak le a családnál, köztük olyanokat is, amelyek már megjártak néhány pénztárcát. A gyanúsítottak szerint a többit „megsemmisítették” – konkrétabban: elégették.

A naszvadi eset sem maradt következmények nélkül: ott egy férfi és felnőtt fia került bajba, náluk a házkutatás során 500, 20 és 10 eurós hamis bankókat találtak.

Akár 8 év börtönt is érhet a „jó vétel”

A szlovák rendőrség hamisítás bűntette miatt indított eljárást, amelyért a törvény szerint 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

A statisztikák szerint tavaly csak Szlovákiában közel 1900 hamis bankjegyet foglaltak le, és ezek 80 százaléka már forgalomban volt. A komáromi ügy így sajnos nem is annyira egyedi – csak a vásárlási hely volt kreatívabb az átlagnál.