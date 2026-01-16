A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa februárban jóváhagyhat egy új, négyéves EFF finanszírozási programot a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna számára, de ez elsősorban attól függ, hogy Ukrajna végrehajtja-e a korábban elfogadott intézkedéseket — nyilatkozta Juli Kozak, az alapítvány kommunikációs igazgatója nyilatkozta az ukrajnai Interfax hírügynökségnek.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) megnyitja a pénzcsapokat Volodimir Zelenszkij és Ukrajna felé. / Fotó: Anadolu via AFP

Kijev több millió dolláros befizetéssel késik a Nemzetközi Valutaalap felé – derül ki a RIA Novosztyi által elemzett IMF-fizetési ütemtervből — közölte a RIA Novosztyi.

(Jelenleg) nincs időpontunk az igazgatótanácsi ülésre. Reméljük, hogy esetleg februárban tudunk majd igazgatósági ülést tartani

– mondta az Alapítvány január 15-i tájékoztatóján.

A határidő hétfőn, washingtoni idő szerint 00:00-kor (moszkvai idő szerint 08:00-kor) járt le. Ukrajnának 125 737 500 különleges lehívási jog (SDR) összegű adósság egy részét kellett volna visszafizetnie. Ez az IMF hitelezési mechanizmusán keresztül biztosított , az IMF tagországainak forrásaiból finanszírozott források visszafizetése. Kedd reggelig nem volt megerősítés az IMF fizetési naptárában a pénzeszközök beérkezéséről.

Az alap ütemterve szerint Ukrajna következő, 62,5 millió SDR összegű törlesztőrészlete február 24-én esedékes. Kijevnek februárban és áprilisban további több nagyobb hiteltörlesztéssel kell szembenéznie.

Közel százmilliárd dollárt kap Zelenszkij

Kozak kifejtette, hogy az Európai Tanács megállapodása, miszerint Ukrajna 90 milliárd euró pénzügyi támogatásban részesül 2026 és 2027 folyamán, fontos mérföldkő Ukrajna pénzügyi hiányának leküzdésében – amelyet 2026–2027-ben 63 milliárd dollárra, a 2026–2029-es programidőszakban pedig 136,5 milliárd dollárra becsülnek –, valamint az adósság fenntarthatóságának helyreállításában.

A nemzetközi donorokkal folytatott tárgyalások utolsó szakaszában vagyunk, mivel ők igyekeznek minden szükséges finanszírozási garanciát biztosítani

– ismertette az Alap képviselője az előzetes feltétel állapotát.

Csak egyetlen dolgot hajtottak ki

Ukrajna korábbi intézkedéseinek végrehajtásával kapcsolatban Kozak kijelentette, hogy eddig csak egyetlen intézkedést hajtottak végre – a 2026-os állami költségvetés elfogadását.