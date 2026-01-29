Amerikai kézbe kerülhet a Lukoil külföldi birodalma
A Lukoil megállapodott külföldi eszközeinek túlnyomó részének értékesítéséről az amerikai Carlyle Group magántőkealappal – derült ki Oroszország második legnagyobb olajvállalatának csütörtöki közléséből. A Reuters információja szerint a Lukoil külföldi portfólióját mintegy 22 milliárd dollárra becsülik.
A Lukoil közleménye szerint a megállapodás a LUKOIL International GmbH eladásáról szól. Ez az egység felügyeli a vállalat külföldi érdekeltségeit, amelyek Európára, a Közel-Keletre, Afrikára, Közép-Ázsiára és Mexikóra terjednek ki. Az eszközök között szerepel többek között irányító részesedés az iraki West Qurna 2 hatalmas olajmezőben, valamint finomítók Bulgáriában és Romániában.
„Az aláírt megállapodás nem kizárólagos a társaság számára, és több előfeltétel teljesüléséhez kötött, így a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez is, beleértve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyását a Carlyle-lel kötött tranzakcióhoz” – közölte a Lukoil. Az ügylet a részletes átvilágítástól és a szabályozói engedélyektől függ.
Ha az ügylet megvalósul, az a Lukoil külföldi terjeszkedésének végét jelentené.
Az orosz vállalat ugyanis a leginkább kitett szereplő az orosz olajcégek közül a nemzetközi energiapiacokon.
A Lukoil közölte, hogy az ügylet nem érinti a kazahsztáni eszközeit. Kazahsztán szerdán bejelentette, hogy hivatalos ajánlatot nyújtott be az amerikai hatóságokhoz a Lukoil kazahsztáni energetikai érdekeltségeinek megvásárlására. Ezek közé tartozik a Kaszpi Csővezeték Konzorcium, amely a kazah olajexport fő útvonala, valamint az ország legnagyobb olajmezője, a Tengiz. Utóbbiból az orosz kitermelés a héten indult újra, miután megjavították azokat a sérüléseket, amelyeket ukrán drónok okoztak a kutakban.
Miután Oroszország bevonult Ukrajnába, a nyugati országok több szankciót is hoztak ellene. A szankciók Donald Trump amerikai elnök nyomásgyakorlásának része arra, hogy az ukrajnai háború véget érjen.
A Lukoilt és Oroszország legnagyobb olajtermelőjét, a Rosznyeftet tavaly októberben szankcionálta az Egyesült Államok, arra hivatkozva, hogy lassú az előrelépés az orosz–ukrán béketárgyalásokon.
Az Egyesült Államok módosított döntése szerint a Lukoil januárban haladékot kapott, így február végéig kell értékesítenie a külföldi eszközeit.
A hírügynökség forrásai szerint
legalább tucatnyi potenciális vevő érdeklődött a Lukoil eszközei iránt, a Carlyle mellett többek között az amerikai olajóriások, az Exxon Mobil és a Chevron, az abu-dzabi IHC konglomerátum, valamint a szaúdi Midad Energy.
A Carlyle 474 milliárd dollárnyi vagyont kezel, három üzletágban – mutatott rá a hírügynökség.
Az amerikai pénzügyminisztérium eddig két kísérletet is megakadályozott a Lukoil eszközeinek megvásárlására: először októberben a svájci Gunvor kereskedőházzal kötött megállapodást, majd decemberben az Xtellus Partners – az orosz VTB Bank egykori amerikai leányvállalata – által szervezett részvénycserét.
Összeálltak az óriások, a teljes Lukoil-vagyont vinnék: finomítók, több ezer benzinkút is a listán – új kihívót kapott a Mol?
Egyre nagyobb a verseny Oroszország egyik legnagyobb iparvállalatának több mint 20 milliárd dollárra becsült, olajmezőkből, benzinkutakból és finomítókból álló külföldi vagyonáért, amelyet kénytelen eladni az amerikai szankciók miatt. A Chevron és a Quantum nem egyes elemeket, hanem a Lukoil teljes Oroszországon kívüli portfólióját szeretné megszerezni, majd azt egymás között felosztani.