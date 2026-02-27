Kiszivárgott: Ursula von der Leyenék új csapást mértek Magyarországra, több milliárd euró uniós pénzt tartanak vissza – Orbán Viktor kőkemény válasza sarokba szorította őket

Magyarország visszatartja az EU legújabb Oroszország elleni szankciócsomagját, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Bizottságra 16 milliárd eurós védelmi hitelkérelmének jóváhagyása érdekében – közölte két uniós diplomata a Politicoval.

Magyarországtól több milliárd euró uniós pénzt tart vissza az Európai Bizottság / Fotó: Hans Lucas via AFP

A brüsszeli körökben befolyásos lap szerint a magyar kormányzat részéről ezu lehet a válasz arra, hogy az uniós vezetés nem adja oda a Magyarországnak járó pénzeket.

Újabb visszatartott uniós pénzek Magyarországtól: van rá válasz

A magyar kormány komoly ellentétben áll Brüsszellel az Ukrajnának nyújtott támogatás ügyében, miután Orbán Viktor miniszterelnök pénteken arról beszélt, hogy megvétózza az Oroszország elleni 20. szankciócsomagot, valamint az ukránoknak szánt 90 milliárd eurós hitelt is, amíg Ukrajna nem állítja helyre az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken, amely Kijev szerint egy orosz támadásban sérült meg.

Bár az uniós tisztviselők bíznak abban, hogy a vezeték helyreállítására tett ígéret meggyőzi Orbánt a hitelre vonatkozó vétó visszavonásáról, két, a tárgyalásokat közvetlenül ismerő diplomata azt mondta, hogy

a magyar kormány a szankciókat továbbra is blokkolhatja addig, amíg védelmi hitelkérelmét jóvá nem hagyják.

A bizottság február 6-án terjesztette elő az új szankciócsomagot, amely kiterjesztené a korlátozásokat az orosz energiára, bankokra, árukra és szolgáltatásokra. Az EU azt remélte, hogy a szankciócsomagot és a 90 milliárd eurós hitelt jóváhagyják múlt keddig.

Magyarország 16 milliárd euróra pályázott az EU SAFE programján keresztül, amely kedvezményes finanszírozást biztosít a tagállamoknak közös fegyverbeszerzésekhez, az uniós védelem megerősítése érdekében az orosz agresszióval szemben.

A bizottság még nem hagyta jóvá Magyarország kérelmét, és egy 2,4 milliárd eurós kezdeti kifizetést lassítva kezel, abban a reményben, hogy nyomást gyakorolhat Budapestre

– mondták a tisztviselők a Politiconak a hét elején. A bizottság tagadta, hogy blokkolta volna a magyar beadványt. A két diplomata szerint

a bizottságnak le kellene zárnia a magyar SAFE-hitelkérelem felülvizsgálatát, hogy elkerülje még a látszatát is annak, hogy politikai okokból tartják vissza.

A védelmi források tényleges kifizetéséről ugyanakkor végső soron a tagállamok döntenek.