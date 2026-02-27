Barátság-botrány, régi nóta: sikerült megütni az EU-t és nem ártani az oroszoknak – jön az 1000 forintos benzin?

Egy háború negyedik évfordulóján nagyot kell durrantani, erre időzítette Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárását, brüsszeli és magyarországi támogatói örömére. Nem mellesleg a magyar választás elé. Miközben tagadják, hogy ezt tették, azért bőven elhangzik, hogy ezzel gyöngítik az olaj szállítóját, az Ukrajnával háborúban álló Oroszországot. Az elemzésekből azonban kiderül, a minta azonos a szankciókével – Brüsszel a 20. csomagnál tart –, az oroszokat az akció nem fogja meg. Ellenben kitol nem is csak az ukrán szemekben szálka Magyarország, hanem az egész uniós Közép-Európa minden lakójával.

Barátság kőolajvezeték lezárva? Sebaj, jó lesz az olaj a kínaiaknak is, indulhatnak a tankerek Fotó: NurPhoto via AFP

A Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása esetén Magyarországon 1000 forintot meghaladó üzemanyagárak alakulhatnának ki – figyelmeztetett a napokban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nézzük meg mi történik az újsütetű ukrán akció hatására az olaj árával, az oroszokkal, illetve a régiónk üzemanyagáraival. Azt már tudjuk, milyen hatásokkal járt az európaik életére és gazdaságára a háború, az orosz energiáról való lefordulás, illetve az Északi Áramlat vezetékek felrobbantása, amely a gyanú szerint szintén Kijev műve: az ukránok az európai energia martalócaivá váltak.

Minden, amit ez ügyben tesznek a hivatalos, Brüsszelben is megtámogatott indoklás szerint Oroszországnak árt, a szabadságszerető Európának használ. Nyíltan ki nem mondják ,de magától értetődő, hogy egy kis üzemanyagzűrzavart az Ukrajna EU-csatlakozását ellenző magyar kormányfő leváltására törő Magyar Péter is jól tudna használni a választási kampányban.

Nézzük meg, így van-e.

Barátság-botrány: milyen hatással van az olajárra és az orosz exportra?

Ez röviden megválaszolható: körülbelül semmilyennel.

Alapvetően két okból:

A Magyarországtól és Szlovákiától elzárt olajmennyiség töredéke a világpiacnak, amelyen senki nem erre a konfliktusra figyel, hanem a katonai összecsapással fenyegető iráni-amerikai feszültségre. Egyébként töredéke annak is, amit az EU többi része a háború kitörése után az oroszoktól vásárolt, egy idő után bújtatva, indiai finomítókban átcímkézve. Ennek a szemforgató biznisznek vetettek véget Donald Trump szankciói, amelyek alól a tengeri kijárattól elzárt Magyarország és Szlovákia mentesült. A mennyiség az oroszok számára sem számottevő. Egyszerűen folytatják, amit az elmúlt években záporozó szankciók közepette csináltak, és az exportjukat átirányítják. A világpiacon azért nem emelkedik a Barátság-botrány hatására az olajár, mert az orosz olajszállítás összességében ugyanakkora marad, csak épp India helyett még inkább Kína felé tartanak az orosz tankhajók (a friss hírek szerint egyre nagyobb méretűek).

A oroszok vígan exportálnak és rongálnak, az ukránok az utóbbiban jeleskednének

Oroszország a világ egyik legnagyobb nyersolaj exportőre marad... az orosz nyersolaj ellátása nagyjából ellenálló marad, miközben a tengeri export kitart a legutóbbi átlagok környékén

– írják elemzésükben a Bloomberg Intelligence szakértői.