Kellemes meglepetés a Richtertől: a bikaerős forint mellett is dőltek a rekordok – idén is bravúra készül a gyógyszergyártó

Erősen zárta az évet a Richter, amely péntek reggel tette közzé tavalyi negyedik negyedéves és 2025 egészéről szóló pénzügyi jelentését. Az utolsó tavalyi negyedév forgalma és üzemi eredménye is felülmúlta a várakozásokat, miköben az egész éves árbevétel és tisztított üzemi eredmény tekintetében is sikerült túlszárnyalni a vezetőségi célokat, utóbbi rekordot döntött 2025-ben.

Erős év végi eedményt szállított a Richter / Fotó: Kallus György

A gyógyszergyártó társaság árbevétele 12,5 százalékkal 245,2 milliárd forintra nőtt a tavaly október-december közötti időszakban, éves alapon. Az elemzői konszenzus ennél kisebb, 233 milliárdos forgalmat jelzett előre.

A tisztított üzemi eredmény (EBIT) 37 százalékkal 92 milliárd fontra ugrott, ami ezzel jócskán felülmúlta a 71 milliárd forintról szóló elemzői várakozásokat.

Mindezt ráadásul úgy, hogy a társaság közleménye szerint a negyedik negyedévben gyakorlatilag nem került elszámolásra mérföldkő bevétel szemben az egy évvel korábbi, mintegy 15 milliárd forinttal, amely akkor érdemben támogatta a tisztított EBIT-et.

Rengeteget hozott a konyhára a dollármiliádos csúcsgyógyszer

Az eredményesség fő hajtóereje továbbra is a neuropszichiátriai (CNS) szegmens volt, amely a Vraylar folyamatosan erős teljesítményének köszönhetően 66,6 milliárdos tisztított EBIT-tel járult hozzá a csoportszintű eredményhez, noha ez némi csökkenést jelent az egy évvel korábbi, 70,8 milliárdos tételhez képest az elmaradó mérföldkőbevételek miatt.

A Vraylar jogdíjbevétele a tavalyi utolsó három hónapban megközelítette a 69 milliárd fontot, ami közel hat százalékos növekedés éves szinten.

A nőgyógyászati üzletág tisztított EBIT-je 14,7 milliárd forint volt 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi kisebb veszteséggel; ez utóbbit elsősorban egyszeri, M&A-hez kapcsolódó tételek okozták.

Az álalános gyógyászati (GenMed) szegmens tisztított EBIT-je éves és negyedéves összevetésben is javult a szigorú költségkontrollnak, valamint a harmadik negyedévi mélypontról ismét javuló árbevételnek köszönhetően.

A biotechnológiai üzletág tisztított EBIT-je pozitívba fordult 2025 utolsó három hónapjában, ami elsősorban az év végi jelentős CDMO-bevételnek köszönhető.