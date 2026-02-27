Kellemes meglepetés a Richtertől: a bikaerős forint mellett is dőltek a rekordok – idén is bravúra készül a gyógyszergyártó
Erősen zárta az évet a Richter, amely péntek reggel tette közzé tavalyi negyedik negyedéves és 2025 egészéről szóló pénzügyi jelentését. Az utolsó tavalyi negyedév forgalma és üzemi eredménye is felülmúlta a várakozásokat, miköben az egész éves árbevétel és tisztított üzemi eredmény tekintetében is sikerült túlszárnyalni a vezetőségi célokat, utóbbi rekordot döntött 2025-ben.
A gyógyszergyártó társaság árbevétele 12,5 százalékkal 245,2 milliárd forintra nőtt a tavaly október-december közötti időszakban, éves alapon. Az elemzői konszenzus ennél kisebb, 233 milliárdos forgalmat jelzett előre.
A tisztított üzemi eredmény (EBIT) 37 százalékkal 92 milliárd fontra ugrott, ami ezzel jócskán felülmúlta a 71 milliárd forintról szóló elemzői várakozásokat.
Mindezt ráadásul úgy, hogy a társaság közleménye szerint a negyedik negyedévben gyakorlatilag nem került elszámolásra mérföldkő bevétel szemben az egy évvel korábbi, mintegy 15 milliárd forinttal, amely akkor érdemben támogatta a tisztított EBIT-et.
Rengeteget hozott a konyhára a dollármiliádos csúcsgyógyszer
Az eredményesség fő hajtóereje továbbra is a neuropszichiátriai (CNS) szegmens volt, amely a Vraylar folyamatosan erős teljesítményének köszönhetően 66,6 milliárdos tisztított EBIT-tel járult hozzá a csoportszintű eredményhez, noha ez némi csökkenést jelent az egy évvel korábbi, 70,8 milliárdos tételhez képest az elmaradó mérföldkőbevételek miatt.
A Vraylar jogdíjbevétele a tavalyi utolsó három hónapban megközelítette a 69 milliárd fontot, ami közel hat százalékos növekedés éves szinten.
A nőgyógyászati üzletág tisztított EBIT-je 14,7 milliárd forint volt 2025 végén, szemben az egy évvel korábbi kisebb veszteséggel; ez utóbbit elsősorban egyszeri, M&A-hez kapcsolódó tételek okozták.
Az álalános gyógyászati (GenMed) szegmens tisztított EBIT-je éves és negyedéves összevetésben is javult a szigorú költségkontrollnak, valamint a harmadik negyedévi mélypontról ismét javuló árbevételnek köszönhetően.
A biotechnológiai üzletág tisztított EBIT-je pozitívba fordult 2025 utolsó három hónapjában, ami elsősorban az év végi jelentős CDMO-bevételnek köszönhető.
Erős évet zárt a Richter a kihívások mellett is
A tavalyi év egésze is növekedést hozott a Richter számára.
- A társaság árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra nőtt,
- miközben a bruttó fedezet 8,5 százalékkal 64,9 milliárd forintra,
- a tisztított üzemi eredmény pedig 12,1 százalékkal 292,8 milliárd fontra nőtt.
A pénzügyi eredmény a tavalyi 12,9 milliárdos pozitív tétel után 10,8 milliárd forintos mínuszt mutatott, nagyrészt a forint erősödése miatt elkönyvelt jelentős, 25 milliárd forintos devizaárfolyam-veszteségnek betudhatóan.
Izgalmanak ígérkezik 2026, kijelölte a célokat a vezetőség
Az éves szintű adózott eredmény a negatív pénzügyi eredmény miatt három százalékkal maradt el a 2024-estől. A tavalyi évre elkönyvelt 232,2 milliárd forintos nettó nyereség 1271 forintos egy részvénye jutó eredményt jelent.
Erős évzárás tette teljessé a kihívásokkal teli 2025-öt, a tisztított EBIT az előrejelzést meghaladva rekordszintre emelkedett és 14 százalékkal haladta meg a bázisévet. A Vraylar stabil vényforgalom növekedése, a nőgyógyászati üzletág lendülete és a biotechnológiai üzletág robusztus, kétszámjegyű emelkedése támogatta az árbevétel-növekedést, miközben a költségfegyelem és a többéves hatékonyságnövelő programok kézzelfogható eredményei érdemben javították a CNS-en kívüli jövedelmezőséget
– mondta el a jelentés kapcsán Orbán Gábor vezérigazgató.
A cégvezető szerint 2026 is izgalmasnak ígérkezik: a vállalat innovatív üzletágai áttörést jelentő terápiákon és a pipeline fejlesztésén dolgoznak, miközben meglévő portfóliójuk erős árbevétel‑növekedést biztosít. Az alapvető készítmények területén számos új termék biztosít majd hozzáférést minőségi gyógyszerekhez milliók számára világszerte.
A vezetőség idei évre vonatkozó iránymutatása alapján arra számítanak, hogy mindez a bevételek és a működési eredmény magas egyszámjegyű növekedésében jelenik meg 2026-ban.