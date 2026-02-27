Deviza
Előznek a feltörekvők a részvénypiacokon

Tíz éve még másként festett a kép. Akkor egyértelmű volt a fejlett részvénypiacok előnye. Ám az elmúlt két évben átrajzolták a piacokat.
Munkácsi Dávid kiemelt portfóliómenedzser, Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
2026.02.27, 07:02

Az elmúlt évtized fejlett és feltörekvő részvénypiacait elemezve markáns különbségek fedezhetőek fel az indexek teljesítményeiben. Amíg tízéves horizonton a fejlett piacok a felülteljesítőek, kétéves visszatekintésben a feltörekvőknek áll a zászló.

Részvénypiacok: Tajvan erősíti a feltörekvő indexet / Fotó: NurPhoto via AFP

Eltérő pályán a fejlett és a feltörekvő részvénypiacok

Tízéves időhorizonton egyértelmű felülteljesítést (190 százalék vs. 105 százalék, osztalékokkal nem kalkulálva) mutat az MSCI World Index, melynek közel 70 százalékát amerikai vállalatok részvényei alkotják. A második legnagyobb komponens Japán (6 százalék), a harmadik pedig az Egyesült Királyság (3,8 százalék), melyet az Nvidia (5,5 százalék) és az Apple (4,7 százalék) vállalatok súlya már túlszárnyalt. Ahogy azonban az elmúlt évek árfolyammozgásait vizsgáljuk, a MSCI Emerging Markets Index kedvezőbb képet mutat, hiszen az elmúlt két évben 55 százalékot ralizott, szemben a fejlett országok 40 százalékos emelkedésével. 

A hosszú távú eltérést 

  • egyrészt az USA technológiai szektorának robbanásszerű növekedése okozta, 
  • másrészt az amerikai dollár erősödése a devizaadósságon keresztül az EM-piacokat sújtotta. 

Mindezeken túl a stabil amerikai GDP-növekedés és erős amerikai fogyasztó táplálta dinamikusan bővülő vállalati profitok álltak szemben a lassuló kínai gazdasággal, mely a korábban 6-7 százalékos bővülési ütemről 5 százalékra csúszott vissza, köszönhetően az ingatlanszektor összeomlásának. Kína súlya így a korábbi közel 30 százalékos szintről 20 százalék alá csökkent a befektetői szempontból releváns fejlődő piaci indexben és a Shanghai Composite teljesítménye is alulteljesítővé vált. 

Jelentős szereppel bírtak az EM piaci szárnyalásban azonban olyan országok, mint Tajvan, vagy Dél-Korea, köszönhetően a TSMC és Samsung vállalatok félvezetőgyártásban betöltött megkerülhetetlen szerepének is. A CEE régió fejlődő országai (lengyel, magyar, cseh) bár kis súllyal (1,5 százalék) képviseltetik magukat az EM-indexben, de markáns felülteljesítést nyújtottak az elmúlt években, ehhez csatlakozott a latin-amerikai régió is, a brazil részvénypiac vezetésével.

2026-ban is folytatódni látszik a fejlődő részvénypiac növekedése, mely több tényezőre is visszavezethető. Az egyik ilyen 

az amerikai eszközöktől való elfordulás. 

A Trump-adminisztráció kommunikációs stratégiája, a kivetett vámok okozta turbulencia és az esetleges további FED-kamatcsökkentés egyaránt táplálja az amerikai dollár gyengülését. Ez pedig nemcsak az adósság terhét csökkenti az EM-országoknak, hanem exportjukat is olcsóbbá teszi, valamint a magasabb hozamkilátások a tőke bevonzását is segítik.

A másik ilyen fontos tényező 

a vállalati eredménybővülés alakulása 2026-ban.

A tavalyi évben az amerikai és EM-vállalatok EPS-növekedése közel megegyezett (13 százalék vs. 14 százalék). A Generali Asset Management 2026-os várakozása alapján 20 százalék feletti, dinamikus bővülés várható a fejlődő piacokon, mely jelentős mértékben meghaladhatja az amerikai vállalatok 15 százalékos eredményét. Kína a fogyasztói bizalom csökkenése miatt lemaradó maradhat, azonban több távol-keleti ország (Dél-Korea, India, Tajvan) bőven meghaladhatja az amerikai adatot. Az idei évben látott fejlődő részvénypiaci felülteljesítésre mindezek alapján továbbra is számíthatnak a befektetők.

