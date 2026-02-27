Előznek a feltörekvők a részvénypiacokon

Az elmúlt évtized fejlett és feltörekvő részvénypiacait elemezve markáns különbségek fedezhetőek fel az indexek teljesítményeiben. Amíg tízéves horizonton a fejlett piacok a felülteljesítőek, kétéves visszatekintésben a feltörekvőknek áll a zászló.

Részvénypiacok: Tajvan erősíti a feltörekvő indexet / Fotó: NurPhoto via AFP

Eltérő pályán a fejlett és a feltörekvő részvénypiacok

Tízéves időhorizonton egyértelmű felülteljesítést (190 százalék vs. 105 százalék, osztalékokkal nem kalkulálva) mutat az MSCI World Index, melynek közel 70 százalékát amerikai vállalatok részvényei alkotják. A második legnagyobb komponens Japán (6 százalék), a harmadik pedig az Egyesült Királyság (3,8 százalék), melyet az Nvidia (5,5 százalék) és az Apple (4,7 százalék) vállalatok súlya már túlszárnyalt. Ahogy azonban az elmúlt évek árfolyammozgásait vizsgáljuk, a MSCI Emerging Markets Index kedvezőbb képet mutat, hiszen az elmúlt két évben 55 százalékot ralizott, szemben a fejlett országok 40 százalékos emelkedésével.

A hosszú távú eltérést

egyrészt az USA technológiai szektorának robbanásszerű növekedése okozta,

másrészt az amerikai dollár erősödése a devizaadósságon keresztül az EM-piacokat sújtotta.

Mindezeken túl a stabil amerikai GDP-növekedés és erős amerikai fogyasztó táplálta dinamikusan bővülő vállalati profitok álltak szemben a lassuló kínai gazdasággal, mely a korábban 6-7 százalékos bővülési ütemről 5 százalékra csúszott vissza, köszönhetően az ingatlanszektor összeomlásának. Kína súlya így a korábbi közel 30 százalékos szintről 20 százalék alá csökkent a befektetői szempontból releváns fejlődő piaci indexben és a Shanghai Composite teljesítménye is alulteljesítővé vált.

Jelentős szereppel bírtak az EM piaci szárnyalásban azonban olyan országok, mint Tajvan, vagy Dél-Korea, köszönhetően a TSMC és Samsung vállalatok félvezetőgyártásban betöltött megkerülhetetlen szerepének is. A CEE régió fejlődő országai (lengyel, magyar, cseh) bár kis súllyal (1,5 százalék) képviseltetik magukat az EM-indexben, de markáns felülteljesítést nyújtottak az elmúlt években, ehhez csatlakozott a latin-amerikai régió is, a brazil részvénypiac vezetésével.