Kiléphet az OPEC-ből az egyik alapító ország, a világ legnagyobb olajhatalma: súlyos nyilatkozat hangzott el – megkötötték az első óriási üzletet

Trump a Reuters hírügynökségnek adott interjúban annak a véleményének adott hangot, hogy Venezuela számára előnyösebb volna az OPEC-tagság fenntartása, de mint megjegyezte, nem tudja megítélni, hogy ez az Egyesült Államoknak is kedvező lenne-e.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem egyeztet már Carasassal. / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

A világ legnagyobb nyersolajkészletén ücsörögnek

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a témát az amerikai kormányzat eddig nem vitatta meg a venezuelai féllel. Venezuela az OPEC alapító tagja, a világ egyik legnagyobb nyersolajkészletével rendelkezik,

ám a gazdasági válság és a szankciók miatt az elmúlt években drasztikusan visszaesett a kitermelése.

Trump kormánya a hónap elején Nicolás Maduro elnök eltávolításával végrehajtott hatalomváltást követően az ország olajiparának ellenőrzésére törekszik az ágazat újjáépítése és a caracasi kormányra gyakorolt nyomás érdekében.

Venezuelai krízis: rövid távon nem írja át az olajpiaci erőviszonyokat az amerikai beavatkozás

Amerika kapacitást szeretne bővíteni Venezuelában

Arra a kérdésre, hogy egy amerikai befolyás alatt álló venezuelai olajpolitika mellett az ország betartaná-e az OPEC kitermelési kvótáit, Trump azt felelte,

a felvetés korai, és nem az ő hatásköre.

Az amerikai ellenőrzés és a jövőbeli kapacitásbővítő beruházások feszültséget okozhatnak az OPEC-en belül, különösen akkor, ha Washington a termelés növelését szorgalmazza, miközben a kartell az árak támogatása érdekében annak visszafogására készül. Az OPEC-en belül a döntések kollektívek ugyan, de a legnagyobb exportőr, Szaúd-Arábia, meghatározó szerepet játszik benne.

Trump már értékesítette is a venezuelai olajat Amerikában

Az Egyesült Államok befejezte első venezuelai olajeladását, amelynek értéke 500 millió dollár, egy CNN-nek nyilatkozó kormányzati tisztviselő szerint. A következő napokban és hetekben további olajeladásokra lehet számítani.

Az Egyesült Államok által Venezuela ellen indított támadás és Nicolás Maduro elnök elfogása óta Donald Trump elnök egyértelművé tette, hogy ki akarja aknázni az ország hatalmas olajkészleteit. Trump pénteken kijelentette, hogy az olajipar legalább 100 milliárd dollárt fektet be Venezuela meggyengült energiaágazatának újjáépítésébe – bár nem világos, honnan számolták ki ezt az adatot.

Több más vezető is vonakodást fejezett ki az üzleti tevékenység folytatásától a háborús helyzetben lévő latin-amerikai országban.

A pénteki találkozó után a Fehér Házban Trump és legfőbb tanácsadói úgy távoztak, hogy a vállalatok nem vállaltak jelentős kötelezettséget arra, hogy milliárd dollárokat fektessenek be az országba.