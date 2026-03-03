Elfogytak a menekülőutak a befektetők elől, már az arany sem jelent biztos menedéket

Kedden is folytatódott az eladási hullám az európai tőzsdéken, sőt a befektetők még az olyan, hétfőn biztos menedéknek számító eszközökben sem találtak támaszra, mint az arany . A legnagyobb nemesfém árfolyama több mint 4 százalékos esés után unciánként 5100 dollár körül mozgott, amihez feltehetően hozzájárult a dollár erősödése is.

Az arany is esésnek indult kedden a pánikot súroló hangulatban / Fotó: CFoto via AFP

Az aranynál is nagyobb mértékben veszített értékéből az ezüst, közel 10 százalékot zuhant az iráni háború keltette hullámok hatására, noha felerősödtek az inflációs félelmek is a száguldó energiaárak hatására. Ugyanakkor az arany fizikai kereskedelmében fontos szerepet játszó Egyesült Arab Emírségek egy ponton lezárta légterét, így az iráni háború nemcsak a befektetői hangulatot befolyásolta a Bloomberg összefoglalója szerint.

Egymás után dőlnek a dominók a piacokon, az arany sem kivétel

A háború kitöréséhez közeledve az arany zsinórban négy napig drágult a keddi esés előtt, így a nyereségek realizálása is egy, az esés mellett szóló tényező lehet, ahogy a tőzsdei tőkeáttételes pozíciókhoz kapcsolódó készpénzigény is. Erre utalhat az is, hogy az arany mellett a háború nyerteseinek tartható olajvállalatok vagy fegyvergyártók árfolyama is inkább gyengült kedden.

Mindez a kényszereladások dominójára és a fokozódó pánikra utalhat.

A befektetők a kötvénypiacon sem igazán találtak menedékre, a legtöbb államkötvény árfolyama ugyancsak esett a keddi kereskedés során, ami az inflációs félelmek árnyékában nem különösebben meglepő fejlemény. Miután világszerte csökkentek a kamatok az utóbbi egy-két évben, az energiaárak elszabadulása ismét a kamatemelések felé lökheti a világ jegybankjait.