Nem áll le a BMW, rátesz egy lapáttal a debreceni 500 lóerős szörnyre: a nagytestvérrel tarolná le az egész piacot - durva cirkáló kelt életre, ezzel nehéz lesz versenyezni
Nem adja fel a világ legnagyobb autópiacát a BMW, ezért a német autógyártó már ott is elkezdte legújabb elektromos SUV-ja, a BMW iX3 próbagyártását. A senjangi üzemben már az első, hosszított tengelytávú előszériás példányok is elkészültek, ami fontos mérföldkő a Neue Klasse elektromos platform globális bevezetésében, és egyértelműen jelzi, hogy a gyártó 2026-ban világszinten indítja a sorozatgyártást.
A BMW új modelljének kínai gyártása karácsony előtt indult
A Xinhua kínai állami hírügynökség arról számolt be, hogy karácsony előtt pár nappal indult el a legújabb elektromos autók gyártása Senjangban. Arról ugyanakkor nem közöltek konkrét időpontot, hogy mikor indul meg a sorozatgyártás, mert ezzel kapcsolatban a BMW csak az idei évet nevezte meg, pontos dátum nélkül.
A Neue Klasse modelljeinek kínai gyártását 2024 áprilisában jelentette be a BMW, ennek érdekében a német autógyártó szándéknyilatkozatot is aláírt Liaoning tartományi kormánnyal. A járműgyártás mellett a BMW kínai vegyesvállalata, a BMW Brilliance Automotive (BBA) helyben szereli össze az akkumulátorcsomagokat is, nagy volumenű hengeres cellák felhasználásával – idézi fel az E-cars.
A Neue Klasse sikerét kínai cégek is segítik
A senjangi Neue Klasse beruházás összértéke a 10 milliárd jüant (1,2 milliárd euró) is eléri, miközben Kínában a német autógyártó olyan partnerekkel működik együtt, mint a CATL vagy az Alibaba, például az akkumulátorgyártás vagy a mesterséges intelligencia területén.
Ez nem csak a fedélzeti rendszereket érinti,
a BMW szerint a gyártási folyamatokban is több mint 200 különféle mesterségesintelligencia-megoldást vezetnek be a hatékonyság növelése, a minőség-ellenőrzés javítása és az energiafelhasználás optimalizálása céljából.
Az iX3 nagyon fontos szerepet tölt be a BMW jövője szempontjából, lévén ez a Neue Klasse első sorozatgyártásra szánt modellje. Az új elektromos autót a német autógyártó 2025 szeptemberében mutatta be az IAA Mobility kiállításon és az Európába szánt modellek sorozatgyártását a BMW új debreceni gyára már tavaly októberben megkezdte.
Az elektromos autók előtérbe helyezése globális projekt a BMW számára, így a cég müncheni gyára már felkészült az új i3 gyártására is, ami szedán és kombi kivitelben is kapható lesz majd, de a Neue Klasse modelljei az amerikai Spartanburg és a mexikói San Luis Potosi üzemeiben készülnek majd.
Rövid vagy hosszú? Melyik melyik?
Igen, a Debrecenben gyártott és a kínai piacokra szánt iX3 között van különbség. Tegyük most röviden rendbe!
- Magyarországon, a normál tengelytávú Neue Klasse iX3 (gyári kódján NA5) készül, a globális piacra (Európa és USA). A sorozatgyártás 2025 végén indult el, az európai kiszállítások pedig 2026 tavaszán kezdődnek.
- A hosszú tengelytávú változatot (gyári kódján NA6) kizárólag Kínában gyártják, kifejezetten a helyi piac igényei szerint, a gyártás megkezdése 2026 közepére várható.
A debreceni modell (pl. iX3 50 xDrive) hossza körülbelül 4,78 méter, tengelytávja pedig 2,9 méter, ehhez képest a kínai hosszabb lesz – 11 centiméterrel a standard változathoz képest.
Itthon már rendelhető az iX3, amelynek indulóára bruttó 27 750 000 forint, tegyük hozzá, hogy ezért a pénzért nem egy fapados SUV-ot kapunk, az ár az összkerékhajtású, kétmotoros iX3 50 xDrive változatra vonatkozik, amely 469 lóerős teljesítménnyel bír.