Nem áll le a BMW, rátesz egy lapáttal a debreceni 500 lóerős szörnyre: a nagytestvérrel tarolná le az egész piacot - durva cirkáló kelt életre, ezzel nehéz lesz versenyezni

Nem adja fel a világ legnagyobb autópiacát a BMW, ezért a német autógyártó már ott is elkezdte legújabb elektromos SUV-ja, a BMW iX3 próbagyártását. A senjangi üzemben már az első, hosszított tengelytávú előszériás példányok is elkészültek, ami fontos mérföldkő a Neue Klasse elektromos platform globális bevezetésében, és egyértelműen jelzi, hogy a gyártó 2026-ban világszinten indítja a sorozatgyártást.

A BMW iX3 a Neue Klasse első sorozatgyártott modellje / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A BMW új modelljének kínai gyártása karácsony előtt indult

A Xinhua kínai állami hírügynökség arról számolt be, hogy karácsony előtt pár nappal indult el a legújabb elektromos autók gyártása Senjangban. Arról ugyanakkor nem közöltek konkrét időpontot, hogy mikor indul meg a sorozatgyártás, mert ezzel kapcsolatban a BMW csak az idei évet nevezte meg, pontos dátum nélkül.

A Neue Klasse modelljeinek kínai gyártását 2024 áprilisában jelentette be a BMW, ennek érdekében a német autógyártó szándéknyilatkozatot is aláírt Liaoning tartományi kormánnyal. A járműgyártás mellett a BMW kínai vegyesvállalata, a BMW Brilliance Automotive (BBA) helyben szereli össze az akkumulátorcsomagokat is, nagy volumenű hengeres cellák felhasználásával – idézi fel az E-cars.

A Neue Klasse sikerét kínai cégek is segítik

A senjangi Neue Klasse beruházás összértéke a 10 milliárd jüant (1,2 milliárd euró) is eléri, miközben Kínában a német autógyártó olyan partnerekkel működik együtt, mint a CATL vagy az Alibaba, például az akkumulátorgyártás vagy a mesterséges intelligencia területén.

Ez nem csak a fedélzeti rendszereket érinti,

a BMW szerint a gyártási folyamatokban is több mint 200 különféle mesterségesintelligencia-megoldást vezetnek be a hatékonyság növelése, a minőség-ellenőrzés javítása és az energiafelhasználás optimalizálása céljából.

Az iX3 nagyon fontos szerepet tölt be a BMW jövője szempontjából, lévén ez a Neue Klasse első sorozatgyártásra szánt modellje. Az új elektromos autót a német autógyártó 2025 szeptemberében mutatta be az IAA Mobility kiállításon és az Európába szánt modellek sorozatgyártását a BMW új debreceni gyára már tavaly októberben megkezdte.