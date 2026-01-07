Deviza
EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,31 -0,09% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,87 -0,29% EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,31 -0,09% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,87 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 597,11 +0,15% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 150 0% OTP36 980 +0,03% RICHTER10 300 +0,68% OPUS545 -1,28% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 176,62 -0,26% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 556,27 +0,2% BUX116 597,11 +0,15% MTELEKOM1 840 +1,2% MOL3 150 0% OTP36 980 +0,03% RICHTER10 300 +0,68% OPUS545 -1,28% ANY7 220 +1,66% AUTOWALLIS151 -0,66% WABERERS5 300 -2,26% BUMIX10 176,62 -0,26% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 556,27 +0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Japan Mobility Show 2025 bmw
autóipar
elektromos autók
Kína
BMW

Nem áll le a BMW, rátesz egy lapáttal a debreceni 500 lóerős szörnyre: a nagytestvérrel tarolná le az egész piacot - durva cirkáló kelt életre, ezzel nehéz lesz versenyezni

A német autógyártó az elektromos autók terén is lekörözné kínai vetélytársait. Debrecen után immár Kínában is gyártják a BMW legújabb elektromos SUV-ját, az iX3-at.
K. B. G.
2026.01.07., 10:34

Nem adja fel a világ legnagyobb autópiacát a BMW, ezért a német autógyártó már ott is elkezdte legújabb elektromos SUV-ja, a BMW  iX3 próbagyártását. A senjangi üzemben már az első, hosszított tengelytávú előszériás példányok is elkészültek, ami fontos mérföldkő a Neue Klasse elektromos platform globális bevezetésében, és egyértelműen jelzi, hogy a gyártó 2026-ban világszinten indítja a sorozatgyártást.

Japan Mobility Show 2025
A BMW iX3 a Neue Klasse első sorozatgyártott modellje / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A BMW új modelljének kínai gyártása karácsony előtt indult

A Xinhua kínai állami hírügynökség arról számolt be, hogy karácsony előtt pár nappal indult el a legújabb elektromos autók gyártása Senjangban. Arról ugyanakkor nem közöltek konkrét időpontot, hogy mikor indul meg a sorozatgyártás, mert ezzel kapcsolatban a BMW csak az idei évet nevezte meg, pontos dátum nélkül.

A Neue Klasse modelljeinek kínai gyártását 2024 áprilisában jelentette be a BMW, ennek érdekében a német autógyártó szándéknyilatkozatot is aláírt Liaoning tartományi kormánnyal. A járműgyártás mellett a BMW kínai vegyesvállalata, a BMW Brilliance Automotive (BBA) helyben szereli össze az akkumulátorcsomagokat is, nagy volumenű hengeres cellák felhasználásával – idézi fel az E-cars.

A Neue Klasse sikerét kínai cégek is segítik

A senjangi Neue Klasse beruházás összértéke a 10 milliárd jüant (1,2 milliárd euró) is eléri, miközben Kínában a német autógyártó olyan partnerekkel működik együtt, mint a CATL vagy az Alibaba, például az akkumulátorgyártás vagy a mesterséges intelligencia területén.

Ez nem csak a fedélzeti rendszereket érinti, 

a BMW szerint a gyártási folyamatokban is több mint 200 különféle mesterségesintelligencia-megoldást vezetnek be a hatékonyság növelése, a minőség-ellenőrzés javítása és az energiafelhasználás optimalizálása céljából.

Az iX3 nagyon fontos szerepet tölt be a BMW jövője szempontjából, lévén ez a Neue Klasse első sorozatgyártásra szánt modellje. Az új elektromos autót a német autógyártó 2025 szeptemberében mutatta be az IAA Mobility kiállításon és az Európába szánt modellek sorozatgyártását a BMW új debreceni gyára már tavaly októberben megkezdte.

Az elektromos autók előtérbe helyezése globális projekt a BMW számára, így a cég müncheni gyára már felkészült az új i3 gyártására is, ami szedán és kombi kivitelben is kapható lesz majd, de a Neue Klasse modelljei az amerikai Spartanburg és a mexikói San Luis Potosi üzemeiben készülnek majd.

Rövid vagy hosszú? Melyik melyik?

Igen, a Debrecenben gyártott és a kínai piacokra szánt iX3 között van különbség. Tegyük most röviden rendbe!

  • Magyarországon, a normál tengelytávú Neue Klasse iX3 (gyári kódján NA5) készül, a globális piacra (Európa és USA). A sorozatgyártás 2025 végén indult el, az európai kiszállítások pedig 2026 tavaszán kezdődnek.
  • A hosszú tengelytávú változatot (gyári kódján NA6) kizárólag Kínában gyártják, kifejezetten a helyi piac igényei szerint, a gyártás megkezdése 2026 közepére várható.

A debreceni modell (pl. iX3 50 xDrive) hossza körülbelül 4,78 méter, tengelytávja pedig 2,9 méter, ehhez képest a kínai hosszabb lesz – 11 centiméterrel a standard változathoz képest.

Itthon már rendelhető az iX3, amelynek indulóára bruttó 27 750 000 forint, tegyük hozzá, hogy ezért a pénzért nem egy fapados SUV-ot kapunk, az ár az összkerékhajtású, kétmotoros iX3 50 xDrive változatra vonatkozik, amely 469 lóerős teljesítménnyel bír.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Debrecen

Eladták Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: az angol tulajdonos nem amatőr – nem csak a sportba rakhatja a pénzét, ezzel sokan jól járhatnak

Nagy tapasztalatuk van a megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén.
5 perc
karmelita kolostor

Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár

Orbán Viktor a Karmelita kolostornál készült fotóval a közösségi médiában figyelmeztetett.
4 perc

Elrendelik szombaton az iskolaszünetet? Igazságtalan rendszerről posztolt a miniszteri biztos – egyre többen állnak be mögé

A hóhelyzet miatt felmerült, hogy a 10-ei szombat ne legyen munkanap, és ne kelljen iskolába se menni.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu