Pánikban a britek: véletlenül kiszivárogtatták titkos bázisukat Ukrajnában, Moszkva drónokkal csapna le rá

Vihar tört ki a brit politikában, miután a brit védelmi minisztérium egy videót tett közzé egy ukrajnai katonai létesítményről, amelyről korábban nem volt nyilvános információ. A felvételen Luke Pollard védelmi államtitkár látható, amint egy ukrajnai bázison beszél a brit katonai támogatásról.

Pánik a briteknél: titkos katonai bázist buktathatott le egy politikus / Fotó: NurPhoto via AFP

A videó rövid idő alatt komoly kritikákat váltott ki biztonsági szakértők és politikusok részéről. Többen attól tartanak, hogy a felvételeken látható részletek – például az épületek, a környezet vagy az infrastruktúra – lehetővé tehetik a bázis földrajzi helyének beazonosítását.

Az ilyen jellegű elemzést nyílt forrású hírszerzési módszerekkel gyakran civil kutatók és katonai szakértők is elvégzik, ami azt jelenti, hogy az információk az ellenfél számára is hozzáférhetővé válhatnak.

Dróntámadástól tartanak a britek

A kritikusok szerint a legnagyobb veszély az, hogy az orosz hadsereg a felvétel alapján azonosíthatja a létesítményt, és célponttá teheti azt.

A modern hadviselésben a drónok és precíziós fegyverek lehetővé teszik, hogy viszonylag gyorsan támadást indítsanak egy beazonosított katonai célpont ellen – írta a Daily Mail. Az ukrajnai háború során mindkét fél rendszeresen hajt végre dróncsapásokat katonai infrastruktúra és logisztikai létesítmények ellen. Éppen ezért a katonai létesítmények pontos helyének titokban tartása kulcsfontosságú.

Az ügy hatalmas politikai vitát is kiváltott az Egyesült Királyságban. A kritikusok szerint a videó közzététele súlyos hiba lehetett, mivel a brit kormány egy érzékeny katonai helyszínt mutathatott meg a nyilvánosságnak. A kormány védelmében ugyanakkor többen azt hangsúlyozzák, hogy a videó nem tartalmazott

pontos koordinátákat

vagy közvetlenül azonosítható információkat.

Ennek ellenére a katonai szakértők szerint már néhány apró részlet – például az építészeti jegyek vagy a környező terep – is elegendő lehet a helyszín beazonosításához.

A modern háborúban a képek is fegyverek

Az eset jól mutatja, mennyire megváltozott a hadviselés információs környezete.

A közösségi médiában megjelenő képek és videók ma már hírszerzési értékkel bírhatnak.

A nyílt forrású elemzések korában egyetlen felvétel is elegendő lehet egy katonai bázis, raktár vagy logisztikai központ azonosításához. Ezért a hadseregek egyre szigorúbb szabályokat alkalmaznak a nyilvánosságra kerülő tartalmak kezelésében. Az ukrajnai háború pedig különösen érzékeny terep ebből a szempontból: a frontvonalon zajló harcok mellett az információs térben is folyamatos küzdelem zajlik.