Ursula von der Leyen tudja, eljött Orbán Viktor ideje: így szerzi vissza az utolsó uniós pénzt is Magyarországnak – Ukrajna 90 milliárd eurójának blokkolása csak a kezdet
Az Európai Unió következő, 2028–2034 közötti költségvetésének jóváhagyása a magyar választások kimenetelén múlhat: Orbán Viktor és a Fidesz győzelme ugyanis veszélybe sodorhatja az 1,8 ezermilliárd eurós pénzügyi keret elfogadását. Emiatt Brüsszel mindent meg fog tenni azért, hogy beavatkozzon, és saját jelöltjét ültesse az ország élére.
A következő uniós költségvetés – hivatalosan a Többéves Pénzügyi Keret (MFF) –, a 2028 és 2034 közötti időszakra egy gigászi, összesen 1,8 ezermilliárd eurós keretet jelentene, amelyet blokk működésére használnának fel, valamint a tagállamok között is felosztanának, támogatásként.
Brüsszelben azonban egyre inkább attól tartanak, hogy a költségvetés elfogadása elbukhat, ha nem olyan eredménye van a magyarországi választásoknak áprilisban, amely hajlandó behódolni nekik.
A Politico értesülései alapján Orbán Viktor győzelme több bizottsági vezető szerint is kockázatot jelenthet az EU számára, mivel a magyar miniszterelnök korábban fenyegetést jelentett minden olyan költségvetésre, amely az uniós kifizetéseket a demokratikus normákhoz kötné.
Brüsszel viszont ragaszkodik az ilyen feltételekhez, különösen a 2027-es francia elnökválasztás előtt, amely egy esetleges jobboldali győzelem esetén a magyar kormány oldalára állhat, és akadályozhatja a költségvetés elfogadását.
A tárgyalások során Orbán Viktor és kormánya ragaszkodott a demokratikus feltételekhez kötött kifizetések eltörléséhez. Ez komoly konfliktust jelent a gazdagabb északi államokkal, amelyek hozzájárulása jelentősen meghaladja a visszaosztott összegeket. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint „ha megnyerjük a választást, nem látjuk szükségét az MFF sürgető elfogadásának 2026 végéig”.
Brüsszel csak saját jelöltjét támogatja a magyar választásokon
Az EU 17 milliárd eurót már felfüggesztett Magyarországnak a jelenlegi költségvetésből állítólagos jogállami hiányosságok miatt. A javaslat szerint a következő költségvetésben a demokratikus normákhoz kötött feltételek a teljes pénzügyi keretre kiterjednének, nem csak bizonyos politikai területekre. Ez tovább növeli a feszültséget a magyar kormány és a bizottság között.
Brüsszel emiatt az ellenzékben, és különösen a Magyar Péter vezette Tisza Pár győzelmében bízik – ez ugyanis jelentősen megkönnyíthetné a költségvetési tárgyalásokat, hivatalosan „visszaállítaná a demokratikus normákat”, felszabadítva a felfüggesztett uniós forrásokat.
Az EU diplomatái és tisztviselői szerint a magyar választás eredménye annyira fontos, hogy még a francia elnökválasztás jelentőségét is maga mögé szorítja a költségvetési folyamat szempontjából.
Amennyiben Orbán Viktor újabb ciklust nyer, az 1,8 ezermilliárd eurós keret elfogadása komoly kockázatot hordozhat, a tárgyalások elhúzódása pedig utolsó pillanatos megoldásra kényszerítené a tagállamokat, ami az uniós pénzek hatékony felhasználását is veszélyezteti.
A magyar választás így nem csupán hazai politikai esemény: az egész EU pénzügyi jövőjét befolyásolhatja. Egy esetleges ellenzéki győzelem gyorsíthatja a megállapodást, megjutalmazva a Brüsszel-párti erőket a szolgálatukért, míg Orbán Viktor újabb győzelme az unió egyik legnagyobb költségvetési csatája elé állítja Brüsszelt.
