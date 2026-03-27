Ursula von der Leyen tudja, eljött Orbán Viktor ideje: így szerzi vissza az utolsó uniós pénzt is Magyarországnak – Ukrajna 90 milliárd eurójának blokkolása csak a kezdet

Pánikhangulat van az EU élén, ahol attól rettegnek, hogy Orbán Viktor nyer áprilisban. Brüsszel számára mindennél fontosabb a magyar választások eredménye, mivel ettől függ a Többéves Pénzügyi Keret, azaz az uniós költségvetés elfogadása is.
2026.03.27, 19:02
Frissítve: 2026.03.27, 19:26

Az Európai Unió következő, 2028–2034 közötti költségvetésének jóváhagyása a magyar választások kimenetelén múlhat: Orbán Viktor és a Fidesz győzelme ugyanis veszélybe sodorhatja az 1,8 ezermilliárd eurós pénzügyi keret elfogadását. Emiatt Brüsszel mindent meg fog tenni azért, hogy beavatkozzon, és saját jelöltjét ültesse az ország élére.

Von der Leyenék számára a magyar választások már nemcsak a hatalomról, hanem az uniós pénzekről is szólnak / Fotó: AFP

A következő uniós költségvetés  – hivatalosan a Többéves Pénzügyi Keret (MFF)  –, a 2028 és 2034 közötti időszakra egy gigászi, összesen 1,8 ezermilliárd eurós keretet jelentene, amelyet blokk működésére használnának fel, valamint a tagállamok között is felosztanának, támogatásként.

Brüsszelben azonban egyre inkább attól tartanak, hogy a költségvetés elfogadása elbukhat, ha nem olyan eredménye van a magyarországi választásoknak áprilisban, amely hajlandó behódolni nekik. 

A Politico értesülései alapján Orbán Viktor győzelme több bizottsági vezető szerint is kockázatot jelenthet az EU számára, mivel a magyar miniszterelnök korábban fenyegetést jelentett minden olyan költségvetésre, amely az uniós kifizetéseket a demokratikus normákhoz kötné.

Brüsszel viszont ragaszkodik az ilyen feltételekhez, különösen a 2027-es francia elnökválasztás előtt, amely egy esetleges jobboldali győzelem esetén a magyar kormány oldalára állhat, és akadályozhatja a költségvetés elfogadását.

A tárgyalások során Orbán Viktor és kormánya ragaszkodott a demokratikus feltételekhez kötött kifizetések eltörléséhez. Ez komoly konfliktust jelent a gazdagabb északi államokkal, amelyek hozzájárulása jelentősen meghaladja a visszaosztott összegeket. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint „ha megnyerjük a választást, nem látjuk szükségét az MFF sürgető elfogadásának 2026 végéig”.

Brüsszel csak saját jelöltjét támogatja a magyar választásokon

Az EU 17 milliárd eurót már felfüggesztett Magyarországnak a jelenlegi költségvetésből állítólagos jogállami hiányosságok miatt. A javaslat szerint a következő költségvetésben a demokratikus normákhoz kötött feltételek a teljes pénzügyi keretre kiterjednének, nem csak bizonyos politikai területekre. Ez tovább növeli a feszültséget a magyar kormány és a bizottság között.

Brüsszel emiatt az ellenzékben, és különösen a Magyar Péter vezette Tisza Pár győzelmében bízik – ez ugyanis jelentősen megkönnyíthetné a költségvetési tárgyalásokat, hivatalosan „visszaállítaná a demokratikus normákat”, felszabadítva a felfüggesztett uniós forrásokat.

Az EU diplomatái és tisztviselői szerint a magyar választás eredménye annyira fontos, hogy még a francia elnökválasztás jelentőségét is maga mögé szorítja a költségvetési folyamat szempontjából.

Amennyiben Orbán Viktor újabb ciklust nyer, az 1,8 ezermilliárd eurós keret elfogadása komoly kockázatot hordozhat, a tárgyalások elhúzódása pedig utolsó pillanatos megoldásra kényszerítené a tagállamokat, ami az uniós pénzek hatékony felhasználását is veszélyezteti.

A magyar választás így nem csupán hazai politikai esemény: az egész EU pénzügyi jövőjét befolyásolhatja. Egy esetleges ellenzéki győzelem gyorsíthatja a megállapodást, megjutalmazva a Brüsszel-párti erőket a szolgálatukért, míg Orbán Viktor újabb győzelme az unió egyik legnagyobb költségvetési csatája elé állítja Brüsszelt.

Nagyobb a baj, mint hittük: nem stimmelnek a számok, túl optimista volt az Európai Unió vezetése

Úgy tűnik, túlságosan pozitív volt az Európai Unió legutóbbi gazdasági előrejelzése. Az iráni konfliktus teljesen áthúzta a számításokat, a jövő pedig bizonytalan.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
