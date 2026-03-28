Méghogy a MÁV van rossz bőrben: pénzben fogadnak a németek a vonatkésésekre, annyira siralmas állapotban van a Deutsche Bahn
Németország sokáig a pontosság és precizitás szinonimája volt. Ehhez képest a Deutsche Bahn teljesítménye történelmi mélypontra zuhant.
Az elképesztő késésekről, őrült kerülő utakról és a semmi közepén veszteglő vonatokról szóló történetek végtelen beszélgetések tárgyai. A német vasút „rajongói” odáig jutottak, hogy lelkes LinkedIn-értékeléseket írnak azokról az utakról, amelyek ténylegesen időben érkeznek meg.
Történelmi mélyponton a Deutsche Bahn
Tavaly a Deutsche Bahn pontossága a legalacsonyabb szintre esett azóta, hogy 190 éve megnyílt az első vasútvonal Nürnberg és Fürth között Frankföldön.
A távolsági vonatok mindössze 60 százaléka érkezett kevesebb mint hat perc késéssel, szemben a két évtizeddel ezelőtti 90 százalékkal.
Ráadásul ez az adat nem tartalmazza a törölt járatokat. A Deutsche Bahn ma már még a legrosszabb brit vasúttársaságoknál is gyengébben teljesít. A feszültség enyhítésére a Deutsche Bahn tavaly év végén egy YouTube-videócsatornával próbált viccet csinálni a helyzetből, saját hibáit figurázva ki. A fogadtatás azonban hűvös volt. A cég kénytelen volt elismerni, hogy a kampány nem volt összhangban a korszellemmel.
Már fogadnak is rá
A felháborodott németek azonban találtak egy másik módot arra, hogy nevessenek az ország vasúti hálózatának állapotán. Egy 33 éves osztrák, Caio van Caarven elindított egy platformot, ahol a felhasználók valós idejű vonatkésésekre tehetnek álfogadásokat.
A felhasználók ingyen regisztrálnak, és ezereurónyi virtuális pénzt kapnak, amelyet „caßh”-nek hívnak; ezzel fogadhatnak arra, hogy mely vonatok késnek majd. A pénz nem valódi, de a Bahn.bet oldalán használt adatok közvetlenül a Deutsche Bahntól származnak.
- Egy csütörtök késő délután például 194 fogadás érkezett az ICE 1204 késésére — amely már ekkor 126 perc késésben volt Innsbruck és Berlin között. (ICE, InterCity Express, a német nagy sebességű vonatok rendszere, a Deutsche Bahn távolsági prémiumjáratai.)
- A weboldal indulása óta közel 13 ezer aktív felhasználót vonzott, és
- több mint 40 millió eurónyi „caßh”-t osztott ki.
- A legnagyobb egyedi „nyeremény” 12 452 euró volt egy Stralsund–Berlin ICE-vonat késésére tett fogadás után.
Van Caarven a Financial Timesnak elmondta, hogy sokszor tapasztalta a Deutsche Bahn fennakadásait, „és sokat szenvedett emiatt”. Régóta vonattal utazik, nincs autója, és kerüli a rövid távú repüléseket, ezért rendszeresen vesz jegyet Bécs és Németország között. Egy különösen rossz élménye egy stockholmi út volt: hiába hagyott 12 óra tartalékidőt, majdnem lekéste a csatlakozását a bajorországi káosz miatt. A Bahn.bet népszerűsége még őt is meglepte.
A weboldalt elsősorban marketingeszköznek szánta azokhoz a pólókhoz és egyéb termékekhez, amelyeket online árul, és amelyek a Deutsche Bahnt gúnyolják.
A Deutsche Bahn a brit lapot, a Financial Timest egy Instagram-posztra irányította, ahol közösségimédia-csapata igyekszik megnyugtatni az utasokat.
A távolsági vonatok mindössze 2,4 százaléka késik 60 percnél többet
— hangsúlyozták, hozzátéve: „minket is bosszantanak a késések, ezért felújítjuk a hálózatot”.
Merz megígérte a felújítást, de egyelőre nem történt sok minden
Friedrich Merz kancellár a Deutsche Bahnt az egyik legfontosabb prioritássá tette a tavaly létrehozott 500 milliárd eurós infrastruktúra-alapban. Az elmúlt évek, évtizedek alulfinanszírozását pótolni kell, ami azt jelenti, hogy az építkezések száma idén 28 ezerre, harmadával többre nő a két évvel ezelőtti számnál.
Ironikus – a németek szerint tragikus –, hogy ez a többletmunka rövid távon tovább növeli a fennakadásokat. Több kulcsfontosságú vasútvonalat – köztük a Hamburg és Berlin közötti szakaszt – hónapokra lezárnak.
A Deutsche Bahn vezetője, Evelyn Palla — az osztrák ÖBB korábbi vezetője, aki az alkalmatlannak tartott elődjét, Richard Lutzot váltotta le két évvel annak szerződése lejárta előtt – figyelmeztetett: a helyzet nem fog azonnal javulni. „Őszintének kell lennünk ezzel kapcsolatban” – mondta. Ez rossz hír azoknak, akik a vonatuk érkezésére várnak – és jó hír mindazoknak, akik élvezik, hogy fogadhatnak a német vasút nyomorúságára.