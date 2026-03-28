Méghogy a MÁV van rossz bőrben: pénzben fogadnak a németek a vonatkésésekre, annyira siralmas állapotban van a Deutsche Bahn

Németország sokáig a pontosság és precizitás szinonimája volt. Ehhez képest a Deutsche Bahn teljesítménye történelmi mélypontra zuhant.

Több járat is jelentős késéssel indul a stuttgarti pályaudvarról — a hasonló jelenetek ma már mindennaposak Németországban, komoly bajban a Deutsche Bahn / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az elképesztő késésekről, őrült kerülő utakról és a semmi közepén veszteglő vonatokról szóló történetek végtelen beszélgetések tárgyai. A német vasút „rajongói” odáig jutottak, hogy lelkes LinkedIn-értékeléseket írnak azokról az utakról, amelyek ténylegesen időben érkeznek meg.

Történelmi mélyponton a Deutsche Bahn

Tavaly a Deutsche Bahn pontossága a legalacsonyabb szintre esett azóta, hogy 190 éve megnyílt az első vasútvonal Nürnberg és Fürth között Frankföldön.

A távolsági vonatok mindössze 60 százaléka érkezett kevesebb mint hat perc késéssel, szemben a két évtizeddel ezelőtti 90 százalékkal.

Ráadásul ez az adat nem tartalmazza a törölt járatokat. A Deutsche Bahn ma már még a legrosszabb brit vasúttársaságoknál is gyengébben teljesít. A feszültség enyhítésére a Deutsche Bahn tavaly év végén egy YouTube-videócsatornával próbált viccet csinálni a helyzetből, saját hibáit figurázva ki. A fogadtatás azonban hűvös volt. A cég kénytelen volt elismerni, hogy a kampány nem volt összhangban a korszellemmel.

Már fogadnak is rá

A felháborodott németek azonban találtak egy másik módot arra, hogy nevessenek az ország vasúti hálózatának állapotán. Egy 33 éves osztrák, Caio van Caarven elindított egy platformot, ahol a felhasználók valós idejű vonatkésésekre tehetnek álfogadásokat.

A felhasználók ingyen regisztrálnak, és ezereurónyi virtuális pénzt kapnak, amelyet „caßh”-nek hívnak; ezzel fogadhatnak arra, hogy mely vonatok késnek majd. A pénz nem valódi, de a Bahn.bet oldalán használt adatok közvetlenül a Deutsche Bahntól származnak.

Egy csütörtök késő délután például 194 fogadás érkezett az ICE 1204 késésére — amely már ekkor 126 perc késésben volt Innsbruck és Berlin között. (ICE, InterCity Express, a német nagy sebességű vonatok rendszere, a Deutsche Bahn távolsági prémiumjáratai.)

A weboldal indulása óta közel 13 ezer aktív felhasználót vonzott, és

több mint 40 millió eurónyi „caßh”-t osztott ki.

A legnagyobb egyedi „nyeremény” 12 452 euró volt egy Stralsund–Berlin ICE-vonat késésére tett fogadás után.

Van Caarven a Financial Timesnak elmondta, hogy sokszor tapasztalta a Deutsche Bahn fennakadásait, „és sokat szenvedett emiatt”. Régóta vonattal utazik, nincs autója, és kerüli a rövid távú repüléseket, ezért rendszeresen vesz jegyet Bécs és Németország között. Egy különösen rossz élménye egy stockholmi út volt: hiába hagyott 12 óra tartalékidőt, majdnem lekéste a csatlakozását a bajorországi káosz miatt. A Bahn.bet népszerűsége még őt is meglepte.

A weboldalt elsősorban marketingeszköznek szánta azokhoz a pólókhoz és egyéb termékekhez, amelyeket online árul, és amelyek a Deutsche Bahnt gúnyolják.

A Deutsche Bahn a brit lapot, a Financial Timest egy Instagram-posztra irányította, ahol közösségimédia-csapata igyekszik megnyugtatni az utasokat.

A távolsági vonatok mindössze 2,4 százaléka késik 60 percnél többet

— hangsúlyozták, hozzátéve: „minket is bosszantanak a késések, ezért felújítjuk a hálózatot”.