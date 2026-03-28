Deviza
EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF390,17 0% USD/HUF338,07 0% GBP/HUF448,43 0% CHF/HUF423,37 0% PLN/HUF90,8 0% RON/HUF76,42 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
vasúti közlekedés
késés
Merz
fogadás
Deutsche Bahn

Méghogy a MÁV van rossz bőrben: pénzben fogadnak a németek a vonatkésésekre, annyira siralmas állapotban van a Deutsche Bahn

A német vasút állapota annyira leromlott, hogy egy külön oldal is indult, ahol valós idejű késésekre lehet fogadni — virtuális pénzzel, de teljesen valós adatok alapján. A Deutsche Bahn vonalainak felújítása paradox módon csak tovább növeli a késéseket.
D. GY.
2026.03.28, 14:54
Frissítve: 2026.03.28, 15:34

Németország sokáig a pontosság és precizitás szinonimája volt. Ehhez képest a Deutsche Bahn teljesítménye történelmi mélypontra zuhant.

Több járat is jelentős késéssel indul a stuttgarti pályaudvarról — a hasonló jelenetek ma már mindennaposak Németországban, komoly bajban a Deutsche Bahn / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az elképesztő késésekről, őrült kerülő utakról és a semmi közepén veszteglő vonatokról szóló történetek végtelen beszélgetések tárgyai. A német vasút „rajongói” odáig jutottak, hogy lelkes LinkedIn-értékeléseket írnak azokról az utakról, amelyek ténylegesen időben érkeznek meg.

Történelmi mélyponton a Deutsche Bahn

Tavaly a Deutsche Bahn pontossága a legalacsonyabb szintre esett azóta, hogy 190 éve megnyílt az első vasútvonal Nürnberg és Fürth között Frankföldön. 

A távolsági vonatok mindössze 60 százaléka érkezett kevesebb mint hat perc késéssel, szemben a két évtizeddel ezelőtti 90 százalékkal. 

Ráadásul ez az adat nem tartalmazza a törölt járatokat. A Deutsche Bahn ma már még a legrosszabb brit vasúttársaságoknál is gyengébben teljesít. A feszültség enyhítésére a Deutsche Bahn tavaly év végén egy YouTube-videócsatornával próbált viccet csinálni a helyzetből, saját hibáit figurázva ki. A fogadtatás azonban hűvös volt. A cég kénytelen volt elismerni, hogy  a kampány nem volt összhangban a korszellemmel.

Már fogadnak is rá

A felháborodott németek azonban találtak egy másik módot arra, hogy nevessenek az ország vasúti hálózatának állapotán. Egy 33 éves osztrák, Caio van Caarven elindított egy platformot, ahol a felhasználók valós idejű vonatkésésekre tehetnek álfogadásokat. 

A felhasználók ingyen regisztrálnak, és ezereurónyi virtuális pénzt kapnak, amelyet „caßh”-nek hívnak; ezzel fogadhatnak arra, hogy mely vonatok késnek majd. A pénz nem valódi, de a Bahn.bet oldalán használt adatok közvetlenül a Deutsche Bahntól származnak.

  • Egy csütörtök késő délután például 194 fogadás érkezett az ICE 1204 késésére — amely már ekkor 126 perc késésben volt Innsbruck és Berlin között. (ICE, InterCity Express, a német nagy sebességű vonatok rendszere, a Deutsche Bahn távolsági prémiumjáratai.)
  • A weboldal indulása óta közel 13 ezer aktív felhasználót vonzott, és 
  • több mint 40 millió eurónyi „caßh”-t osztott ki. 
  • A legnagyobb egyedi „nyeremény” 12 452 euró volt egy Stralsund–Berlin ICE-vonat késésére tett fogadás után.

Van Caarven a Financial Timesnak elmondta, hogy sokszor tapasztalta a Deutsche Bahn fennakadásait, „és sokat szenvedett emiatt”. Régóta vonattal utazik, nincs autója, és kerüli a rövid távú repüléseket, ezért rendszeresen vesz jegyet Bécs és Németország között. Egy különösen rossz élménye egy stockholmi út volt: hiába hagyott 12 óra tartalékidőt, majdnem lekéste a csatlakozását a bajorországi káosz miatt. A Bahn.bet népszerűsége még őt is meglepte. 

A weboldalt elsősorban marketingeszköznek szánta azokhoz a pólókhoz és egyéb termékekhez, amelyeket online árul, és amelyek a Deutsche Bahnt gúnyolják.

A Deutsche Bahn a  brit lapot, a Financial Timest egy Instagram-posztra irányította, ahol közösségimédia-csapata igyekszik megnyugtatni az utasokat. 

A távolsági vonatok mindössze 2,4 százaléka késik 60 percnél többet

— hangsúlyozták, hozzátéve: „minket is bosszantanak a késések, ezért felújítjuk a hálózatot”.

Merz megígérte a felújítást, de egyelőre nem történt sok minden

Friedrich Merz kancellár a Deutsche Bahnt az egyik legfontosabb prioritássá tette a tavaly létrehozott 500 milliárd eurós infrastruktúra-alapban. Az elmúlt évek, évtizedek alulfinanszírozását pótolni kell, ami azt jelenti, hogy az építkezések száma idén 28 ezerre, harmadával többre nő a két évvel ezelőtti számnál. 

Ironikus – a németek szerint tragikus –, hogy ez a többletmunka rövid távon tovább növeli a fennakadásokat. Több kulcsfontosságú vasútvonalat – köztük a Hamburg és Berlin közötti szakaszt – hónapokra lezárnak.

A Deutsche Bahn vezetője, Evelyn Palla — az osztrák ÖBB korábbi vezetője, aki az alkalmatlannak tartott elődjét, Richard Lutzot váltotta le két évvel annak szerződése lejárta előtt – figyelmeztetett: a helyzet nem fog azonnal javulni. „Őszintének kell lennünk ezzel kapcsolatban” – mondta. Ez rossz hír azoknak, akik a vonatuk érkezésére várnak – és jó hír mindazoknak, akik élvezik, hogy fogadhatnak a német vasút nyomorúságára.

Kapcsolódó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
