Technológiai tanácsadó testületet hot létre Trump: nem akárkik segítik az elnöki döntéseket

Új technológiai tanácsadó testületet hoz létre Donald Trump amerikai elnök, amiben az amerikai üzleti világ legnagyobb nevei közül is sokan helyet kapnak, például a Meta-vezér Mark Zuckerberg, az Oracle ügyvezető elnöke, Larry Ellison vagy az Nvidia élén álló Jensen Huang.

Donald Trump mindent megtesz, hogy megőrizze az amerikai vezető szerepet a tech szektorban

A The Wall Street Journal információi szerint az Elnök Tudományos és Technológiai Tanácsadó Bizottságának

egyik társelnöke David Sacks lesz, az adminisztráció mesterséges intelligencia és kriptoügyi vezetője, míg a másik társelnök Michael Kratsios lesz, aki tech tanácsadó a Fehér Házban.

A bizottságban kezdetben 13-an lesznek, a fentieken kívül például Sergey Brin Google-társalapító vagy a Dell Technologies alapítója, Michael Dell. Az elnöki rendelet értelmében a bizottság létszáma később a 24-et is elérheti.

Zuckerberg a WSJ kérdésére válaszolva arról írt, hogy az Egyesült Államoknak megvan a lehetősége, hogy vezesse a világot a mesterséges intelligencia területén és megtiszteltetés számára, hogy felkérték az elnöki tanácsban való részvételre, ahol iparági vezetőkkel dolgozhat együtt.

Trump második ciklusában igyekszik a kriptoeszközök vagy épp a mesterséges intelligencia számára kedvező szabályozói környezetet biztosítani, miközben a tech vezetőkkel és cégeikkel is jó kapcsolatokat ápol. A Meta vagy személyes kapacitásában Huang a Fehér Ház épülő báltermére is adományozott pénzt.

Hasonló tanácsadó testületeket más elnökök is hoztak létre, köztük maga Trump is az első ciklusában, ám akkor kevésbé ismert nevek szerepeltek benne, és Trump hivatali idejének harmadik évében született csak meg. Szemben Trump első ciklusával, ma az elnök és az üzleti világ – különösen a tech szektor – közötti kapcsolat most sokkal erősebb.