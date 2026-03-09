Deviza
energia
Svédország
gáz
megújuló energiaforrás

A svédek nevetnek az egészen: soha nem látott erőművet építenek, nekik nem fog fájni, ha nincs LNG – feltalálták az elektromos földgázt

Svédországban három nagy szereplő fogott össze, hogy zöld, szintetikus földgázt állítsanak elő. A létesítmény a 2030-as évek elejére készül el.
VG
2026.03.09, 19:12
Frissítve: 2026.03.09, 19:30

Svédországban három nagy cég – az OX2, a Södra erdészeti csoport és a TES – közös projektje lépett egy fontosabb szakaszba: a Väröben tervezett e-NG- (elektromos földgáz) üzem most kezdi a részletes koncepcionális tervezést.

Elektromos földgáz jön Svédországban: nagy lépés a zöld energia felé
Elektromos földgáz váltja a hagyományos gázt / Fotó: Södra

Ha minden jól halad, az üzem a 2030-as évek elején indulhat el, és évente körülbelül 1,2 terawattóra e-NG-t fog termelni. A folyamat során a Södra papír- és cellulózüzemében a fa feldolgozása során keletkező szén-dioxidot összegyűjtik. Ehhez hozzáadnak hidrogént, amit megújuló áramból (pl. szél- vagy napenergiából) állítanak elő elektrolízissel.

A kettőt összekeverve egy kémiai folyamatban szintetikus földgázt kapnak. A projektet az állam is segíti: a svéd energiaügynökség 16,8 millió svéd koronát adott rá. Svédország napjainkban sok földgázt importál, főleg Dániából, vezetéken keresztül, hogy ellássa a vegyipart és más ipari ágazatokat, ahol a gáz nélkülözhetetlen.

Nagy-Britanniát váratlanul érte Irán, az Egyesült Államok és Izrael háborúja

Nagy-Britanniának mindössze két napra elegendő földgázkészlete van a raktáraiban, ami hiányválságtól való félelmeket keltett, mivel a közel-keleti konfliktus miatt leállt a világ legnagyobb gázlétesítménye, Irán pedig  lezárta a kulcsfontosságú Hormuzi-szorost.

Európa sokkal jobban felkészült az ellátás ingadozásainak átvészelésére, mivel több hétre elegendő gázkészlettel rendelkezik. A kereskedők kihasználták az Egyesült Királyság helyzetét azzal, hogy prémiumárat számítottak fel a gázra, tudván, hogy nincs más választása, mint túllicitálni az európai versenytársait. 

Az Egyesült Királyság így jelenleg a legmagasabb nagykereskedelmi gázárat fizeti Európában. A kereskedők figyelemmel kísérik majd a hőmérsékletet Nagy-Britanniában, és ha hideg lesz, az Egyesült Királyság kénytelen lesz más országokat túllicitálni a gázért. Az Egyesült Királyság korábban akár 12 napra elegendő gázt is tárolt, de a rendszer összeomlott, miután az egymást gyorsan váltó kormányminiszterek megvonták a finanszírozást.

