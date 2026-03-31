Hivatalos: megvan, melyik uniós országban a legmagasabb a fizetés, ennyit lehet keresni óránként – a magyar növekedést csak a román előzi meg

Magyarországon az uniós átlagnál jóval gyorsabban emelkedtek tavaly az óránkénti munkaerőköltségek, ám ezzel együtt továbbra is az országok alsó harmadába tartozik a hazai bérköltség szintje az Európai Unióban. Az Eurostat adataiból az is kiderült, hogy hol a legmagasabb a fizetést és járulékokat tartalmazó munkaerőköltség.
VG/MTI
2026.03.31, 19:19
Frissítve: 2026.03.31, 19:47

Tavaly az óránkénti munkaerőköltségek a teljes gazdaság szintjén euróban kifejezve 4,1 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban és 3,8 százalékkal az euróövezetben 2024-hez képest, Magyarországon 8,9 százalék volt az emelkedés – közölte az EU statisztikai hivatala, az Eurostat kedden.

fizetés
Az Eurostat adatai szerint Luxemburgban a legnagyobb a fizetést és járulékokat tartalmazó munkaerőköltség / Fotó: Arno Burgi

A jelentés szerint az óránkénti munkaerőköltségek minden uniós tagországban emelkedtek, kivéve Máltát, ahol 0,5 százalékos csökkenést mértek.

A legnagyobb növekedést az euróövezetben Bulgáriában (13,1 százalék), Horvátországban (11,6 százalék), Szlovéniában (9,3 százalék) és Litvániában (9,2 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Franciaországban (2 százalék) és Olaszországban (3,2 százalék), majd Spanyolországban, Cipruson és Luxemburgban (mindkettő 3,5 százalék).

Az euróövezeten kívüli EU-tagállamok esetében a nemzeti valutában kifejezett óránkénti munkaerőköltségek szintén minden országban emelkedtek.

A legnagyobb növekedést Romániában (10,6 százalék), Magyarországon (8,9 százalék) és Lengyelországban (8,8 százalék) regisztrálták.

A legkisebb emelkedést Dániában (3 százalék) jegyezték fel.

Az Eurostat adatai szerint Luxemburgban a legnagyobb a fizetést és járulékokat tartalmazó munkaerőköltség

Tavaly 12 és 57 euró között mozgott az óránkénti munkaerőköltség az uniós tagállamokban. Az átlagos óránkénti munkaerőköltség az EU-ban 34,9 euróra, az euróövezetben pedig 38,2 euróra emelkedett, szemben a 2024-es 33,5, illetve 36,8 euróval.

A legalacsonyabb óránkénti munkaerőköltséget Bulgáriában (12 euró), Romániában (13,6 euró) és Magyarországon (15,2 euró) jegyezték fel,

a legmagasabbat pedig Luxemburgban (56,8 euró), Dániában (51,7 euró) és Hollandiában (47,9 euró).

A munkaerőköltség két fő összetevője a bérek és fizetések, valamint az olyan, nem bér jellegű költségek, mint például a társadalombiztosítási járulékok. A nem bér jellegű költségek aránya az óránkénti munkaerőköltségben 24,8 százalék volt az EU-ban és 25,6 százalék az euróövezetben. A nem bér jellegű költségek legalacsonyabb uniós arányát Romániában (4,8 százalék), Litvániában (5,5 százalék) és Máltán (5,8 százalék) mérték, a legmagasabbat Franciaországban (32,3 százalék), Svédországban (31,7 százalék) és Szlovákiában (28,6 százalék) – derült ki az Eurostat jelentéséből.

Több marad a magyarok zsebében: kilőttek a keresetek

A KSH legfrissebb statisztikáiból kiderül, hogy éves alapon a nettó reálkeresetek mellett a bruttó bérek is növekedtek. A számokat nem kizárólag az egyszeri juttatások emelték meg, a statisztikát ezektől a hatásoktól megtisztítva is jó eredmények születtek.

Bár az eredmények biztatóak, szakértők szerint az iráni konfliktus okozta energiaválság még okozhat kellemetlen meglepetéseket.

2026 januárjában a teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak bruttó átlagkeresete 840 600, nettó átlagkeresete 585 700 forint volt. 

  • A bruttó átlagkereset 26,3, 
  • a nettó átlagkereset 28,0, 
  • a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Az átlagkeresetek kiugró emelkedéséhez hozzájárult a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) is, ami a bruttó átlagkereset növekedésből 18 százalékpontot magyaráz. 

A nettó átlagkereset meredek emelkedését többek között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése magyarázza. A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el és 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
