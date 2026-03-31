Hivatalos: megvan, melyik uniós országban a legmagasabb a fizetés, ennyit lehet keresni óránként – a magyar növekedést csak a román előzi meg

Tavaly az óránkénti munkaerőköltségek a teljes gazdaság szintjén euróban kifejezve 4,1 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban és 3,8 százalékkal az euróövezetben 2024-hez képest, Magyarországon 8,9 százalék volt az emelkedés – közölte az EU statisztikai hivatala, az Eurostat kedden.

Az Eurostat adatai szerint Luxemburgban a legnagyobb a fizetést és járulékokat tartalmazó munkaerőköltség / Fotó: Arno Burgi

A jelentés szerint az óránkénti munkaerőköltségek minden uniós tagországban emelkedtek, kivéve Máltát, ahol 0,5 százalékos csökkenést mértek.

A legnagyobb növekedést az euróövezetben Bulgáriában (13,1 százalék), Horvátországban (11,6 százalék), Szlovéniában (9,3 százalék) és Litvániában (9,2 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Franciaországban (2 százalék) és Olaszországban (3,2 százalék), majd Spanyolországban, Cipruson és Luxemburgban (mindkettő 3,5 százalék).

Az euróövezeten kívüli EU-tagállamok esetében a nemzeti valutában kifejezett óránkénti munkaerőköltségek szintén minden országban emelkedtek.

A legnagyobb növekedést Romániában (10,6 százalék), Magyarországon (8,9 százalék) és Lengyelországban (8,8 százalék) regisztrálták.

A legkisebb emelkedést Dániában (3 százalék) jegyezték fel.

Tavaly 12 és 57 euró között mozgott az óránkénti munkaerőköltség az uniós tagállamokban. Az átlagos óránkénti munkaerőköltség az EU-ban 34,9 euróra, az euróövezetben pedig 38,2 euróra emelkedett, szemben a 2024-es 33,5, illetve 36,8 euróval.

A legalacsonyabb óránkénti munkaerőköltséget Bulgáriában (12 euró), Romániában (13,6 euró) és Magyarországon (15,2 euró) jegyezték fel,

a legmagasabbat pedig Luxemburgban (56,8 euró), Dániában (51,7 euró) és Hollandiában (47,9 euró).

A munkaerőköltség két fő összetevője a bérek és fizetések, valamint az olyan, nem bér jellegű költségek, mint például a társadalombiztosítási járulékok. A nem bér jellegű költségek aránya az óránkénti munkaerőköltségben 24,8 százalék volt az EU-ban és 25,6 százalék az euróövezetben. A nem bér jellegű költségek legalacsonyabb uniós arányát Romániában (4,8 százalék), Litvániában (5,5 százalék) és Máltán (5,8 százalék) mérték, a legmagasabbat Franciaországban (32,3 százalék), Svédországban (31,7 százalék) és Szlovákiában (28,6 százalék) – derült ki az Eurostat jelentéséből.