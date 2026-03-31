A KSH legfrissebb statisztikáiból kiderül, hogy éves alapon a nettó reálkeresetek mellett a bruttó bérek is növekedtek. A számokat nem kizárólag az egyszeri juttatások emelték meg, a statisztikát ezektől a hatásoktól megtisztítva is jó eredmények születtek.

Több marad a magyarok zsebében: kilőttek a keresetek

Bár az eredmények biztatóak, szakértők szerint az iráni konfliktus okozta energiaválság még okozhat kellemetlen meglepetéseket.

Növekvő keresetek, lassuló infláció

2026 januárjában a teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak bruttó átlagkeresete 840 600, nettó átlagkeresete 585 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28,0, a reálkereset pedig 25,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Az átlagkeresetek kiugró emelkedéséhez hozzájárult a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása (fegyverpénz) is, ami a bruttó átlagkereset növekedésből 18 százalékpontot magyaráz.

A nettó átlagkereset meredek emelkedését többek között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése magyarázza. A bruttó kereset mediánértéke 598 700, a nettó kereset mediánértéke 420 200 forintot ért el és 11,0, illetve 12,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A reálkereset 25,4 százalékkal emelkedett, a fogyasztói árak 2,1 százalékos növekedése mellett az előző év azonos időszakához mérten.

Nagyot nyertek a közigazgatásban dolgozók

Az adatokat elemezve egyértelműen kijelenthető, hogy a közigazgatásban dolgozók keresete nőtt a leggyorsabb ütemben. Ennek magyarázata részben a honvédelmi és a rendvédelmi állománynak nyújtott szolgálati juttatás, ám ettől a hatástól megtisztítva a reálkereset-növekedés így is 8,1 százalék volt.

A számok mögötti folyamatok

A magyar kormány az elmúlt négy évben a háború ellenére is fönntartotta korábban vállalt céljait és 2026 januárjától a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emelte − mutatott rá Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár és kiemelte, hogy erre Európában senki más nem volt képes.