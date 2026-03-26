Kiderült a hihetetlen terv: ebből az országból jönne a gáz és az LNG Európába – Putyin már élesíti a rakétákat

Ukrajna állami tulajdonú energetikai vállalatának egyik vezető tisztségviselője bírálta a Trump-kormányzat lépését, amellyel az iráni háború miatti áremelkedések mérséklése érdekében enyhítette az orosz olajra vonatkozó szankciókat – írja a Politico.

„Ekkora árvolatilitás mellett nagy a kísértés, hogy Oroszországgal minden a megszokott üzletmenet szerint menjen” – mondta Olekszij Riabcsin, a Naftogaz nemzetközi igazgatója a Politico Pub konferenciáján. „De ez rossz megközelítés, mert minél több erőforrásuk van, annál több drónt vagy rakétát küldenek Iránnak, illetve annál többet lőnek ránk.”

A Trump-kormányzat enyhített az indiai finomítók felé tartó orosz olajra, valamint a már hajókra rakodott orosz nyersolajra vonatkozó szankciókon, hogy fékezze a nyersolaj árának megugrását. A Kreml üdvözölte az áremelkedést, mint ahogy azt is, hogy Irán a Hormuzi-szorosban végrehajtott olajszállító hajók elleni támadásaival visszafogja az öböl menti országokból érkező kínálatot.

Ukrajna földgázelosztóvá válna Európában

Riabcsin elmondta, hogy

Ukrajna azon dolgozik, hogy Európa egyik meghatározó földgázközpontjává váljon egy tárolóhálózattal, amely képes az Egyesült Államokból és más, nem orosz beszállítóktól érkező cseppfolyósított földgáz tárolására.

Ez szerinte hozzájárulhatna ahhoz, hogy Európa jobban kivédje az olyan ársokkokat, mint amilyeneket az iráni háború okoz.

„Ez nagyszerű lehetőség lenne arra, hogy naponta három LNG-szállítmányt lehessen kitárolni és továbbítani az Európai Unióba” – mondta Riabcsin.

Ukrajna török és amerikai gázt vásárolna

Riabcsin szerint Ukrajna nyitott lenne arra, hogy Törökországgal tárgyalásokat folytasson az LNG Boszporuszon keresztüli szállításáról, ami lehetővé tenné Kijev számára, hogy közvetlenül, egy fekete-tengeri kikötőn át importáljon LNG-t.

„Azok közül a korlátozások közül, amelyeket 10 évvel ezelőtt vezettek be a Boszporuszra vonatkozóan, egyesek már nincsenek érvényben. Ezért örömmel tárgyalnánk török partnereinkkel és amerikai cégekkel arról, hogyan tudnánk ezt kihasználni.”