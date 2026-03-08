Óriási fordulat, ez mindent megváltoztathat: Kína is beszáll az iráni háborúba – elszabadulhat a pokol

Két iráni teherhajó hagyta el egy kínai vegyipari kikötőt olyan rakománnyal, amely szakértők szerint kulcsfontosságú lehet rakétahajtó anyag gyártásához – derült ki a Washington Post cikkéből. A műholdképek és hajókövetési adatok alapján a szállítmány Iránba tart, ami különösen érzékeny fejlemény egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket hajt végre az iráni katonai infrastruktúra ellen.

A szállítmány Irán rakétaprogramjához szükséges alapanyagokat tartalmazhat / Fotó: CFOTO via AFP

Rakétaprogramhoz szükséges vegyület lehet a rakományban

A jelentések szerint a két hajó – a Shabdis és a Barzin – a kínai Gaolan kikötőből indult útnak. A kikötő egy olyan ipari létesítmény közelében található, ahol többek között nátrium-perklorátot tárolnak, amely a szilárd rakétahajtó anyag egyik alapvető összetevője.

A hajókövetési adatok és műholdfelvételek arra utalnak, hogy a két iráni hajó rakományt vett fel a kikötőben, mielőtt elindult Irán felé. A szakértők szerint nagy valószínűséggel éppen ezt a vegyületet szállítják, amely az iráni ballisztikus rakétaprogram szempontjából kulcsfontosságú lehet.

A hajók az állami tulajdonú Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) flottájához tartoznak, amelyet az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió korábban már szankciókkal sújtott az iráni rakétaprogramhoz fűződő kapcsolatai miatt.

Érzékeny időpontban történt a szállítás Iránba

A szállítmány különösen kényes geopolitikai pillanatban indult útnak. Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt hetekben több támadást is végrehajtott Irán katonai infrastruktúrája és vezetése ellen, ami jelentősen növelte a feszültséget a térségben.

Ebben a helyzetben a rakétahajtóanyag-gyártáshoz szükséges vegyületek Iránba történő szállítása stratégiai jelentőséggel bírhat. Elemzők szerint az iráni rakétaprogramnak különösen fontosak az ilyen alapanyagok, mivel a konfliktus miatt megnőhet

a rakéták

és drónok

gyártásának igénye. A beszámolók szerint az idei évben legalább egy tucat iráni hajó fordult meg ugyanebben a kínai kikötőben, ami arra utalhat, hogy a vegyi anyagok szállítása rendszeres lehet.