Kereskedelmi gondok és drágulás jöhet: az iráni válság Ukrajnába is begyűrűzik
A legkézenfekvőbb hatás az energiahordozók drágulása, de a probléma ennél jóval összetettebb. Ivan Usz, az Ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet szakértője szerint a kőolaj és a földgáz nemcsak önmagában drágul, hanem szinte minden termék előállítási és szállítási költségében megjelenik. Ennél is fontosabb, hogy a bizonytalan biztonsági helyzet az egész világkereskedelemre kihat: emelkednek a biztosítási díjak, nőnek a fuvarköltségek és a vállalatoknak egyre kiszámíthatatlanabb útvonalakkal kell számolniuk. Ha a feszültség nem korlátozódik a Perzsa-öbölre, hanem a Vörös-tenger vagy a légi közlekedés fő közel-keleti csomópontjaira is átterjed, az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi árumozgás tartósan lassulhat és drágulhat.
Kereskedelmi gondok a konfliktus hatására
Ez az ukrán fogyasztók számára elsősorban az importált termékeken keresztül válhat kézzelfoghatóvá. A nemzetközi szaklapok szerint a sérülékenyebb termékkörök közé tartozhat a kávé, a tea, a kakaó, a csokoládé, a trópusi gyümölcsök, egyes tengeri termékek és több ipari alapanyag is. Ukrajna ezen áruk jelentős részét az uniós ellátási láncokon keresztül kapja, így a költségnövekedés és az esetleges szállítási fennakadás akkor is begyűrűzhet az ukrán piacra, ha az adott szállítmány nem közvetlenül a közel-keleti konfliktuszónán halad át.
A válság ugyanakkor nemcsak az importoldalon, hanem az ukrán exportban is éreztetheti hatását. Az ázsiai és közel-keleti piacok továbbra is fontos felvevőterületei az ukrán mezőgazdasági és ipari termékeknek. Ha ezekben a régiókban a kereslet csökken, a logisztika drágul vagy a szállítási útvonalak bizonytalanabbá válnak, az rontja az ukrán export versenyképességét. Ivan Usz szerint a fő kockázat nem kizárólag Irán vagy a Hormuzi-szoros helyzete, hanem az, hogy a teljes térségben sérül a kereskedelmi stabilitás, ami az ukrán kivitel hagyományos piacait is érzékenyen érintheti.
A konfliktus hatása a mezőgazdaságra
A mezőgazdasági export esetében azonban egyelőre nincs szó közvetlen sokkról. Szvitlana Litvin, az Ukrán Agrárgazdasági Klub elemzője szerint az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Bahreinbe és Kuvaitba irányuló ukrán agrárexport 2025-ben összesen 264,9 millió dollárt tett ki, ami az ágazat teljes exportbevételének 1,2 százaléka. Ez érzékelhető volumen, de nem olyan súlyú, amely önmagában megrendítené az ukrán agrárszektort. A nagyobb veszély szerinte inkább az, hogy a világpiaci kereslet gyengülése megakadályozhatja a gabonaárak emelkedését, sőt hosszabb távon lefelé nyomhatja azokat. Vagyis miközben a világ sok térségében a drágulástól tartanak, az ukrán termelők egy részének éppen az lehet a problémája, hogy a termények eladási ára nem követi a költségek növekedését.
A költségoldalon viszont már most látszanak a feszültségek. A műtrágyagyártás erősen földgázfüggő, ezért az energiaárak megugrása gyorsan megjelenik az inputköltségekben. Az ágazati becslések szerint a karbamid ára januárhoz képest 34 százalékkal, tonnánként 39 ezer hrivnyára (közel 300 ezer forintra) emelkedett. Ez például a kukoricatermesztés költségeit akár 27 százalékkal is növelheti. A termelők előtt ilyenkor rendszerint két lehetőség marad: vagy magasabb költségekkel termelnek, vagy visszafogják a felhasznált műtrágya mennyiségét, ami alacsonyabb hozamot eredményezhet.
A konfliktus hatása a nehéziparra
A fémiparban a helyzet árnyaltabb. Andrij Taraszenko, a GMK Center vezető elemzője szerint a közel-keleti energiaársokk elsősorban az ázsiai, földgázintenzív kohászati termelést sújtja. Európában az energiamix sokszínűsége és az elektromos acélgyártás nagyobb aránya részben tompítja a hatást. Ugyanakkor a rendkívüli árvolatilitás önmagában is komoly kockázat: a gyártók nehezen tudják meghatározni áraikat, mert az energiaköltség néhány nap alatt is érdemben változhat. Az európai síkacélpiacon már megjelent az árkorrekció, miközben a tengeri szállítás drágulása is növeli a költségeket.
Az ukrán kohászat számára ez egyelőre nem jelent drámai sokkot, részben azért, mert az ágazat már eddig is háborús környezetben, magas működési kockázat mellett termelt. Rövid távon inkább az figyelhető meg, hogy a világpiaci zavarok minden szereplő költségeit növelik, így a relatív versenyhelyzet csak mérsékelten módosul. Hosszabb távon azonban az ukrán termelők számára is kedvezőtlen lehet, ha a logisztika tartósan drágábbá válik, és a kereslet gyengül a kulcsfontosságú exportpiacokon.
A konfliktus hatása az áruszállításra
Külön problémakört jelent viszont a légi szállítás átrendeződése. A közel-keleti repülőterek az elmúlt években kiemelt szerepet kaptak az Európa és Ázsia közötti áruforgalomban, főként azután, hogy az ukrajnai és oroszországi légtér korlátozása miatt a légitársaságok délebbre terelték járataikat. Bohdan Dolince légi közlekedési szakértő szerint a mostani válság újabb kerülőutakat kényszerít ki, ami elsősorban a magas értékű, időérzékeny vagy speciális szállítást igénylő termékeknél okozhat fennakadást. Idetartoznak az elektronikai alkatrészek, a vakcinák, egyes gyógyszerek és más gyorsan szállítandó áruk.
Az indiai gyógyszerek európai és ukrán ellátásában emiatt lehetnek átmeneti késések, bár a szakértők szerint ezek árát a logisztikai költség kisebb mértékben befolyásolja, mint például az árfolyamok változása. A fő kockázat inkább az, hogy a beszállítói láncok alkalmazkodásához idő kell, ez pedig átmeneti hiányokat vagy kiszállítási csúszásokat eredményezhet.
Szakértők szerint tehát az iráni válság elsősorban nem közvetlen ellátási problémaként, hanem költségsokként és kereskedelmi bizonytalanságként jelentkezhet Ukrajnában. Az import drágulhat, egyes termékeknél hosszabb szállítási idővel kell számolni, az agráriumban emelkedhetnek az inputköltségek, miközben az exportőrök versenyképességét is ronthatja a drágább logisztika. Rövid távon a hatás még kezelhetőnek tűnik, de ha a közel-keleti feszültség elhúzódik, az inflációs nyomás és a kereskedelmi zavarok Ukrajnában is tartósabbá válhatnak.