Kereskedelmi gondok és drágulás jöhet: az iráni válság Ukrajnába is begyűrűzik

A legkézenfekvőbb hatás az energiahordozók drágulása, de a probléma ennél jóval összetettebb. Ivan Usz, az Ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet szakértője szerint a kőolaj és a földgáz nemcsak önmagában drágul, hanem szinte minden termék előállítási és szállítási költségében megjelenik. Ennél is fontosabb, hogy a bizonytalan biztonsági helyzet az egész világkereskedelemre kihat: emelkednek a biztosítási díjak, nőnek a fuvarköltségek és a vállalatoknak egyre kiszámíthatatlanabb útvonalakkal kell számolniuk. Ha a feszültség nem korlátozódik a Perzsa-öbölre, hanem a Vörös-tenger vagy a légi közlekedés fő közel-keleti csomópontjaira is átterjed, az Európa és Ázsia közötti kereskedelmi árumozgás tartósan lassulhat és drágulhat.

Kereskedelmi gondok a konfliktus hatására

Ez az ukrán fogyasztók számára elsősorban az importált termékeken keresztül válhat kézzelfoghatóvá. A nemzetközi szaklapok szerint a sérülékenyebb termékkörök közé tartozhat a kávé, a tea, a kakaó, a csokoládé, a trópusi gyümölcsök, egyes tengeri termékek és több ipari alapanyag is. Ukrajna ezen áruk jelentős részét az uniós ellátási láncokon keresztül kapja, így a költségnövekedés és az esetleges szállítási fennakadás akkor is begyűrűzhet az ukrán piacra, ha az adott szállítmány nem közvetlenül a közel-keleti konfliktuszónán halad át.

A válság ugyanakkor nemcsak az importoldalon, hanem az ukrán exportban is éreztetheti hatását. Az ázsiai és közel-keleti piacok továbbra is fontos felvevőterületei az ukrán mezőgazdasági és ipari termékeknek. Ha ezekben a régiókban a kereslet csökken, a logisztika drágul vagy a szállítási útvonalak bizonytalanabbá válnak, az rontja az ukrán export versenyképességét. Ivan Usz szerint a fő kockázat nem kizárólag Irán vagy a Hormuzi-szoros helyzete, hanem az, hogy a teljes térségben sérül a kereskedelmi stabilitás, ami az ukrán kivitel hagyományos piacait is érzékenyen érintheti.

A konfliktus hatása a mezőgazdaságra

A mezőgazdasági export esetében azonban egyelőre nincs szó közvetlen sokkról. Szvitlana Litvin, az Ukrán Agrárgazdasági Klub elemzője szerint az Egyesült Arab Emírségekbe, Katarba, Bahreinbe és Kuvaitba irányuló ukrán agrárexport 2025-ben összesen 264,9 millió dollárt tett ki, ami az ágazat teljes exportbevételének 1,2 százaléka. Ez érzékelhető volumen, de nem olyan súlyú, amely önmagában megrendítené az ukrán agrárszektort. A nagyobb veszély szerinte inkább az, hogy a világpiaci kereslet gyengülése megakadályozhatja a gabonaárak emelkedését, sőt hosszabb távon lefelé nyomhatja azokat. Vagyis miközben a világ sok térségében a drágulástól tartanak, az ukrán termelők egy részének éppen az lehet a problémája, hogy a termények eladási ára nem követi a költségek növekedését.