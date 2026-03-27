A Kia egy vagyont költött az elektromos átállásra - most a szomszédban adott át üzemet

Elindította egy újabb autómodell gyártását a Kia zsolnai üzemében; a dél-koreai járműgyártó régiós elektrifikációs stratégiájának fontos eleme az EV2, amely a márka második, Európában készülő tisztán elektromos modellje – tájékoztatta a Kia Hungary pénteki közleményben.

A B-szegmensbe tartozó SUV gyártása azt követően indult el, hogy 2025-ben több mint 200 millió eurós fejlesztéssel modernizálták a termelést a Kia szlovákiai gyárában. Zsolnán készül tavaly óta egy másik elektromos modell is, az EV4.

A Kia Europe elnök-vezérigazgatója Soohang Chang hangsúlyozta, hogy az EV2 bevezetésével a szlovákiai gyár termelése még hatékonyabban támogatja a Kia európai elektrifikációs stratégiáját. „Az EV2 gyártásának elindítása ismét bizonyítja európai működésünk műszaki felkészültségét és rugalmasságát. Amikor tavaly augusztusban megkezdődött az EV4 gyártása, már megmutattuk, hogy képesek vagyunk tisztán elektromos, valamint hibrid és belső égésű hajtáslánccal szerelt modelleket párhuzamosan gyártani” – hangsúlyozta.

A Kia zsolnai gyára 2004-ben jött létre, hogy a cég hatékonyabban szolgálhassa ki az európai piacokat. A gyár mintegy 3700 munkavállalót foglalkoztat, több mint 600 korszerű robot támogatja a működését az öt fő gyártási területen, a présüzemben, a karosszériaüzemben, a fényezőüzemben, a motorgyártási és összeszerelési tevékenységben.

A létesítmény 2025-ben körülbelül 470 000 motort és mintegy 300 000 járművet gyártott, köztük XCeed, Sportage és EV4 modelleket, amelyeket 73 országba exportáltak. Ezek a Kia globális járműgyártásának 9,3 százalékát tették ki.

A Kia egy vagyont költött az elektromos átállásra

A Kia európai részlegét vezető Marc Hedrich a cég zsolnai gyárában az EV4, a vállalat első Európában gyártott modellje termelésének megkezdésén tavaly nyáron beszélt arról, hogy a határidő kitolása azokat a cégeket hozná versenyhátrányba, melyek eurómilliárdokat fektettek az átmenetbe. A szlovákiai üzemben az EV4 és az idén érkezett EV2 gyártásának elkezdésére 108 millió eurót fektetett a dél-koreai autógyártó, mely Hedrich szerint 2035-re kész lesz megfelelni a tisztán elektromos autók gyártására 100 százalékban.