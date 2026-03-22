Térdre rogyhat a keleti nagyhatalom: a növekedés régi motorja fojtotta meg a gazdaságot – az összeomlást elkerülték, de most a lassú hanyatlás következik

Látványosan erős számokkal indította az évet Kína, de a felszín alatt egyre súlyosabb problémák rajzolódnak ki. A gazdaság motorját évtizedekig hajtó hitelrendszer most akadozik, és egyre kevésbé képes valódi növekedést generálni.

Első ránézésre a kínai gazdaság kifejezetten erős számokat produkált 2026 elején:

az ipari termelés éves alapon 6,3 százalékkal nőtt az első két hónapban, jóval meghaladva az elemzők 5 százalék körüli várakozását;

miközben a kiskereskedelmi forgalom is magára talált, és a decemberi gyenge 0,9 százalék után 2,8 százalékos növekedést mértek.

Ezek az adatok különösen fontosak, mert Peking régóta próbálja a gazdaságot a belső fogyasztás felé terelni. A kérdés tehát adja magát: végre stabil pályára állt a kínai gazdaság?

Maga a kínai vezetés sem tűnik meggyőzöttnek. Az idei évre kitűzött GDP-növekedési cél 4,5-5 százalék között van, ami 1991 óta a legalacsonyabb.

Ez nemcsak óvatosságot jelez, hanem egyfajta beismerés is: a korábbi, két számjegyű növekedési korszak végleg lezárult.

A cél egyben politikai üzenet is. A központi vezetés azt jelzi a helyi döntéshozóknak, hogy nem kell mindenáron felpumpálni a számokat újabb hitelekkel és értelmetlen beruházásokkal. Ez önmagában pozitív irány lenne – csakhogy közben egy másik probléma egyre látványosabbá válik.

A kínai gazdaság valódi motorja ugyanis évtizedeken át a hitel volt, így, ha növekedést akartak, egyszerűen több pénzt pumpáltak a rendszerbe. Ez a modell most kezd kifulladni.

Hszi Csin-ping most nyíltan hadat üzent a pazarló projekteknek és a látszatberuházásoknak. A kínai gazdaság egyszerre több fronton is lassul: a beruházások visszaesnek, a fogyasztás erőtlen, Peking pedig belső fegyelemmel próbálja menteni a növekedést.

A kínai gazdaság olcsó hiteláradatban fuldoklik

Hiába adtak ki a bankok mintegy 680 milliárd dollárnyi új hitelt, a teljes hitelállomány növekedése meredeken lassul. Januárban már csak 6,1 százalékos éves bővülést mértek, szemben a 2017 és 2024 közötti átlagos 9 százalékkal, illetve a korábbi, 2007-2016 közötti elképesztő 18,1 százalékkal.