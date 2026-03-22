Térdre rogyhat a keleti nagyhatalom: a növekedés régi motorja fojtotta meg a gazdaságot – az összeomlást elkerülték, de most a lassú hanyatlás következik

A hitelrendszer hatékonysága drámaian romlik, ami mindent magával ránthat. Hiába erősek a kínai ipari és kiskereskedelmi adatok, ha a gazdaság egyik alappillére elkezdett dőlni.
VG
2026.03.22, 06:00

Látványosan erős számokkal indította az évet Kína, de a felszín alatt egyre súlyosabb problémák rajzolódnak ki. A gazdaság motorját évtizedekig hajtó hitelrendszer most akadozik, és egyre kevésbé képes valódi növekedést generálni.

Kína gazdasága papíron jól teljesít, de a valóság jóval sötétebb képet fest / Fotó: AFP

Első ránézésre a kínai gazdaság kifejezetten erős számokat produkált 2026 elején:

  • az ipari termelés éves alapon 6,3 százalékkal nőtt az első két hónapban, jóval meghaladva az elemzők 5 százalék körüli várakozását;
  • miközben a kiskereskedelmi forgalom is magára talált, és a decemberi gyenge 0,9 százalék után 2,8 százalékos növekedést mértek.

Ezek az adatok különösen fontosak, mert Peking régóta próbálja a gazdaságot a belső fogyasztás felé terelni. A kérdés tehát adja magát: végre stabil pályára állt a kínai gazdaság?

Maga a kínai vezetés sem tűnik meggyőzöttnek. Az idei évre kitűzött GDP-növekedési cél 4,5-5 százalék között van, ami 1991 óta a legalacsonyabb

Ez nemcsak óvatosságot jelez, hanem egyfajta beismerés is: a korábbi, két számjegyű növekedési korszak végleg lezárult.

A cél egyben politikai üzenet is. A központi vezetés azt jelzi a helyi döntéshozóknak, hogy nem kell mindenáron felpumpálni a számokat újabb hitelekkel és értelmetlen beruházásokkal. Ez önmagában pozitív irány lenne – csakhogy közben egy másik probléma egyre látványosabbá válik.

A kínai gazdaság valódi motorja ugyanis évtizedeken át a hitel volt, így, ha növekedést akartak, egyszerűen több pénzt pumpáltak a rendszerbe. Ez a modell most kezd kifulladni.

A kínai gazdaság olcsó hiteláradatban fuldoklik

Hiába adtak ki a bankok mintegy 680 milliárd dollárnyi új hitelt, a teljes hitelállomány növekedése meredeken lassul. Januárban már csak 6,1 százalékos éves bővülést mértek, szemben a 2017 és 2024 közötti átlagos 9 százalékkal, illetve a korábbi, 2007-2016 közötti elképesztő 18,1 százalékkal.

Önmagában a lassulás még nem lenne tragédia. Sőt, sok szakértő szerint kifejezetten szükséges lenne a pazarló hitelezés visszafogása. A probléma az, hogy nem a mennyiség csökkenése a fő gond, hanem a minőség romlása.

A Wall Street Journal elemzése alapján a hitelek egyre nagyobb része alacsony kamatozású: 2025 decemberében már 58 százalékukat legfeljebb 3 százalékos kamattal adták ki. Ez arra utal, hogy a bankok nem találnak elég olyan magánvállalatot, amely képes lenne ennél magasabb hozamot termelni. Ez egy fejlődő gazdaság esetében rendkívül rossz jel.

A pénz így továbbra is főként állami vállalatokhoz és helyi önkormányzatokhoz kötődő projektekhez áramlik – vagyis pont oda, ahol a hatékonyság a legalacsonyabb. 

Az olcsó hitelek ráadásul rontják a bankok nyereségességét is, ami később még inkább visszafogja a produktív hitelezést. Tehát a rendszer saját magát gyengíti. A legnagyobb kérdés most már nem az, hogy Peking akar-e változtatni a gazdasági modellen, hanem az, hogy képes-e egyáltalán. Egyre több jel utal arra, hogy a korábbi eszközök – mindenekelőtt a hitelbővítés – egyszerűen elvesztették a hatékonyságukat.

Ez azonban nem feltétlenül vezet hirtelen összeomláshoz. Kína pénzügyi rendszere viszonylag zárt, így kevésbé van kitéve a piaci pániknak. Ez inkább egy másik forgatókönyvet vetít előre: a lassú, elhúzódó leépülést.

Sokan ezt a pályát a japán gazdaság 1990-es évek utáni stagnálásához hasonlítják. Nincs drámai krízis, nincs látványos zuhanás – csak évekig, akár évtizedekig tartó gyenge növekedés. Ez az úgynevezett „csendes hanyatlás”.

Éppen ezért a mostani pozitív adatok félrevezetők lehetnek. 

Időnként érkezhetnek jobb számok, amelyek optimizmust keltenek, de ezek nem jelentik azt, hogy a gazdaság valóban meggyógyult.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
