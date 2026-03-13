kőolaj
orosz eredetű
tanker
szankciók

Százhúszmillió hordó orosz olaj a tengereken, napi nyolcmillió a közel-keleti termelésből esett ki

Az iráni háborús válság kapcsán csütörtök talán legfontosabb energiapiaci híre az volt, hogy az amerikai kormányzat ideiglenesen feloldotta a már tengeren lévő orosz eredetű olajra érvényben lévő szankciókat. Az elérhető adatokból látható az is, hogy mekkora mennyiségű orosz eredetű kőolajról lehet szó a tengeren várakozó olajtankerekben, és hogyan aránylik ez a közel-keleti válságban kiesett napi termelési mennyiséghez.
VG
2026.03.13, 16:12
Frissítve: 2026.03.13, 16:51
