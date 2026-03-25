A Lufthansa máris lecsap a konkurenciára, a háború miatt leálltak a közel-keleti légitársaságok, teljesen átalakul a hosszú távú járatok piaca

A német Lufthansa mérlegeli, hogy növeli a járatok számát az ázsiai és afrikai útvonalakon, mivel egyre erősebb a kereslet a hosszú távú járatok iránt. Ez jól mutatja, hogy az iráni háború miként forgatta fel az utasforgalmat, amelyet korábban nagyrészt közel-keleti légitársaságok szolgáltak ki.

A közel-keleti légiforgalmi hubok leállása átalakítja a hosszú távú járatok piacát, a Lufthansa máris lecsapna a lehetőségre / Fotó: AFP

Európa legnagyobb légi közlekedési csoportja Szingapúr, India, Kína és Dél-Afrika – idézi a Bloomberg a légitársaság pénteki közleményét. Ugyanakkor a Lufthansa arra is figyelmeztetett, hogy az iráni háború jelentős bizonytalanságot visz minden előrejelzésbe.

Visszaütött a légi forgalom közel-keleti koncentrációja

A csoport várakozásai szerint 2026-ban az eredmény ismét „jelentősen meghaladja” a tavalyit, miközben az árbevétel is növekedni fog. A vállalat azonban rámutatott, hogy az olajpiacok volatilitása nőtt a Hormuzi-szoros ellátási láncait érintő zavarok miatt.

A közel-keleti háború ismét bebizonyítja, mennyire kitett és sérülékeny a légi közlekedés a geopolitikai kockázatoknak

– mondta Carsten Spohr vezérigazgató. „A globális légi forgalom tömeges koncentrációja az öböl menti átszállóközpontokban egyre inkább geopolitikai Achilles-saroknak bizonyul.”

A Lufthansa részvényei a frankfurti kereskedés elején volt, hogy 1,8 százalékkal is emelkedtek; az árfolyam az elmúlt egy év során nagyjából lekövette az európai iparági átlagot.

A Lufthansa az első nagy globális hálózatos légitársaság, amely jelezte, hogyan alakítja át a konfliktus a keresletet. A globális légi közlekedést felkavarta a múlt héten kirobbant harc, amely arra kényszerített légitársaságokat – például az Emirateset és a Qatar Airwayst –, hogy gyakorlatilag felfüggesszék működésüket.

Ez jelentősen átalakította a hosszú távú járatok piacát: az ázsiai és európai légitársaságok most visszavághatnak azért, hogy korábban a perzsa-öbölbeli riválisok közel-keleti hubjaikon keresztül elszívták előlük az utasforgalmat.

A geopolitikai feszültségek idején Spohr egyébként a hatékonyság javítására törekszik a zsúfolt európai piacon: egyes adminisztratív funkciókat összevon, és 2030-ig négyezer adminisztratív állás megszüntetését tervezi.