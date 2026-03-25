Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
iráni konfliktus
légiközlekedés
Lufthansa

A Lufthansa máris lecsap a konkurenciára, a háború miatt leálltak a közel-keleti légitársaságok, teljesen átalakul a hosszú távú járatok piaca

Itt a kedvező alkalom, hogy az európai és az ázsiai légitársaságok visszahódítsák piaci pozícióikat hosszú távú járatok terén a közel-keleti riválisoktól. Az iráni háború miatt leálltak a helyi csomópontok, a Lufthansa elsőként csapna le a piaci résre.
D. GY.
2026.03.25, 22:28
Frissítve: 2026.03.26, 08:52

A német Lufthansa mérlegeli, hogy növeli a járatok számát az ázsiai és afrikai útvonalakon, mivel egyre erősebb a kereslet a hosszú távú járatok iránt. Ez jól mutatja, hogy az iráni háború miként forgatta fel az utasforgalmat, amelyet korábban nagyrészt közel-keleti légitársaságok szolgáltak ki.

A közel-keleti légiforgalmi hubok leállása átalakítja a hosszú távú járatok piacát, a Lufthansa máris lecsapna a lehetőségre / Fotó: AFP

Európa legnagyobb légi közlekedési csoportja Szingapúr, India, Kína és Dél-Afrika – idézi a Bloomberg a légitársaság pénteki közleményét. Ugyanakkor a Lufthansa arra is figyelmeztetett, hogy az iráni háború jelentős bizonytalanságot visz minden előrejelzésbe.

Visszaütött a légi forgalom közel-keleti koncentrációja

A csoport várakozásai szerint 2026-ban az eredmény ismét „jelentősen meghaladja” a tavalyit, miközben az árbevétel is növekedni fog. A vállalat azonban rámutatott, hogy az olajpiacok volatilitása nőtt a Hormuzi-szoros ellátási láncait érintő zavarok miatt. 

A közel-keleti háború ismét bebizonyítja, mennyire kitett és sérülékeny a légi közlekedés a geopolitikai kockázatoknak 

– mondta Carsten Spohr vezérigazgató. „A globális légi forgalom tömeges koncentrációja az öböl menti átszállóközpontokban egyre inkább geopolitikai Achilles-saroknak bizonyul.”

A Lufthansa részvényei a frankfurti kereskedés elején volt, hogy 1,8 százalékkal is emelkedtek; az árfolyam az elmúlt egy év során nagyjából lekövette az európai iparági átlagot. 

A Lufthansa az első nagy globális hálózatos légitársaság, amely jelezte, hogyan alakítja át a konfliktus a keresletet. A globális légi közlekedést felkavarta a múlt héten kirobbant harc, amely arra kényszerített légitársaságokat – például az Emirateset és a Qatar Airwayst –, hogy gyakorlatilag felfüggesszék működésüket. 

Ez jelentősen átalakította a hosszú távú járatok piacát: az ázsiai és európai légitársaságok most visszavághatnak azért, hogy korábban a perzsa-öbölbeli riválisok közel-keleti hubjaikon keresztül elszívták előlük az utasforgalmat. 

A geopolitikai feszültségek idején Spohr egyébként a hatékonyság javítására törekszik a zsúfolt európai piacon: egyes adminisztratív funkciókat összevon, és 2030-ig négyezer adminisztratív állás megszüntetését tervezi.

Jól halad a Lufthansa átalakítása

  • 2025-ben a csoport kamatok és adók előtti korrigált eredménye kétmilliárd euróra nőtt, 
  • ami meghaladta a Bloomberg által összegyűjtött elemzői várakozások 1,85 milliárd eurós átlagát. 
  • Az árbevétel 39,6 milliárd euróra emelkedett, ami megfelelt az előrejelzéseknek. 
  • A csoport utasszállító légitársaságai – köztük az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és a Swiss – 1,1 milliárd euró működési nyereséget termeltek 2025-ben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest.
  • Az Egyesült Államokban tapasztalt gyengébb utazási kereslet azonban a harmadik és negyedik negyedévben rontotta az egy utasra jutó bevételeket.

A Lufthansa átalakítása előrehaladást mutat:

a vállalat idén mintegy 1,5 milliárd eurós kumulált bruttó eredményhatást vár, amely 2028-ra 2,5 milliárd euróra nőhet. Ennek egyik fő hajtóereje a flottamodernizáció – amely idén és jövőre tetőzik –, szinte hetente érkeznek új repülőgépek, például a Boeing–787-esek. 

A cég emellett egyre több rövid távú járatot helyez át alacsonyabb költségű leányvállalatokhoz, például a Discover és a Lufthansa City Airlines társaságokhoz, ahol a személyzeti költségek akár 40 százalékkal alacsonyabbak, mint a zászlóshajó légitársaságnál.

A közel-keleti járatok felfüggesztése mellett a Lufthansa februárban 800 járatot is törölni kényszerült, amikor a pilóták és a légiutas-kísérők egynapos sztrájkot tartottak a megrekedt bértárgyalások miatt. Az utasszállítás mellett a csoport cargo-részleget és karbantartási leányvállalatot, a Lufthansa Techniket is működtet. Mindkét üzletág esetében jelentős bevételnövekedést várnak 2026-ban, mivel a piaci kereslet továbbra is erős.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
