A Lufthansa máris lecsap a konkurenciára, a háború miatt leálltak a közel-keleti légitársaságok, teljesen átalakul a hosszú távú járatok piaca
A német Lufthansa mérlegeli, hogy növeli a járatok számát az ázsiai és afrikai útvonalakon, mivel egyre erősebb a kereslet a hosszú távú járatok iránt. Ez jól mutatja, hogy az iráni háború miként forgatta fel az utasforgalmat, amelyet korábban nagyrészt közel-keleti légitársaságok szolgáltak ki.
Európa legnagyobb légi közlekedési csoportja Szingapúr, India, Kína és Dél-Afrika – idézi a Bloomberg a légitársaság pénteki közleményét. Ugyanakkor a Lufthansa arra is figyelmeztetett, hogy az iráni háború jelentős bizonytalanságot visz minden előrejelzésbe.
Visszaütött a légi forgalom közel-keleti koncentrációja
A csoport várakozásai szerint 2026-ban az eredmény ismét „jelentősen meghaladja” a tavalyit, miközben az árbevétel is növekedni fog. A vállalat azonban rámutatott, hogy az olajpiacok volatilitása nőtt a Hormuzi-szoros ellátási láncait érintő zavarok miatt.
A közel-keleti háború ismét bebizonyítja, mennyire kitett és sérülékeny a légi közlekedés a geopolitikai kockázatoknak
– mondta Carsten Spohr vezérigazgató. „A globális légi forgalom tömeges koncentrációja az öböl menti átszállóközpontokban egyre inkább geopolitikai Achilles-saroknak bizonyul.”
A Lufthansa részvényei a frankfurti kereskedés elején volt, hogy 1,8 százalékkal is emelkedtek; az árfolyam az elmúlt egy év során nagyjából lekövette az európai iparági átlagot.
A Lufthansa az első nagy globális hálózatos légitársaság, amely jelezte, hogyan alakítja át a konfliktus a keresletet. A globális légi közlekedést felkavarta a múlt héten kirobbant harc, amely arra kényszerített légitársaságokat – például az Emirateset és a Qatar Airwayst –, hogy gyakorlatilag felfüggesszék működésüket.
Ez jelentősen átalakította a hosszú távú járatok piacát: az ázsiai és európai légitársaságok most visszavághatnak azért, hogy korábban a perzsa-öbölbeli riválisok közel-keleti hubjaikon keresztül elszívták előlük az utasforgalmat.
A geopolitikai feszültségek idején Spohr egyébként a hatékonyság javítására törekszik a zsúfolt európai piacon: egyes adminisztratív funkciókat összevon, és 2030-ig négyezer adminisztratív állás megszüntetését tervezi.
Jól halad a Lufthansa átalakítása
- 2025-ben a csoport kamatok és adók előtti korrigált eredménye kétmilliárd euróra nőtt,
- ami meghaladta a Bloomberg által összegyűjtött elemzői várakozások 1,85 milliárd eurós átlagát.
- Az árbevétel 39,6 milliárd euróra emelkedett, ami megfelelt az előrejelzéseknek.
- A csoport utasszállító légitársaságai – köztük az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és a Swiss – 1,1 milliárd euró működési nyereséget termeltek 2025-ben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest.
- Az Egyesült Államokban tapasztalt gyengébb utazási kereslet azonban a harmadik és negyedik negyedévben rontotta az egy utasra jutó bevételeket.
A Lufthansa átalakítása előrehaladást mutat:
a vállalat idén mintegy 1,5 milliárd eurós kumulált bruttó eredményhatást vár, amely 2028-ra 2,5 milliárd euróra nőhet. Ennek egyik fő hajtóereje a flottamodernizáció – amely idén és jövőre tetőzik –, szinte hetente érkeznek új repülőgépek, például a Boeing–787-esek.
A cég emellett egyre több rövid távú járatot helyez át alacsonyabb költségű leányvállalatokhoz, például a Discover és a Lufthansa City Airlines társaságokhoz, ahol a személyzeti költségek akár 40 százalékkal alacsonyabbak, mint a zászlóshajó légitársaságnál.
A közel-keleti járatok felfüggesztése mellett a Lufthansa februárban 800 járatot is törölni kényszerült, amikor a pilóták és a légiutas-kísérők egynapos sztrájkot tartottak a megrekedt bértárgyalások miatt. Az utasszállítás mellett a csoport cargo-részleget és karbantartási leányvállalatot, a Lufthansa Techniket is működtet. Mindkét üzletág esetében jelentős bevételnövekedést várnak 2026-ban, mivel a piaci kereslet továbbra is erős.