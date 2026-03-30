Bolondot csinál Zelenszkij Von der Leyenből: 11 napja rostokolnak Kijevben az EU szakértői, esélyük sincs eljutni a Barátság kőolajvezetékhez

Az Európai Unió szakértői csaknem két hete várakoznak arra, hogy megvizsgálhassák az ukránok által működésképtelennek minősített Barátság kőolajvezetéket. Kijev azonban mondvacsinált okokra hivatkozva továbbra sem engedi be a szakértőket az érintett területre. Pedig az unió független szakértői pontot tehetnének a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között hónapok óta húzódó vitára.

A szakértő szerint jól láthatóan valami nem stimmel a Barátság kőolajvezeték és az ukrán álláspont körül, Kijev pedig igen nehéz helyzetbe lavírozta magát / Fotó: Mol

„Kezd tragikomikussá válni a helyzet a Barátság kőolajvezeték körül” – kezdte hosszabb Facebook-bejegyzését Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Magyarországra Ukrajnából érkező, azaz nem érkező kőolajellátásáról értekezett.

Bendarzsevszkij Anton rámutatott, hogy míg korábban az ukránok a vezetéket ért legnagyobb károkat is legkésőbb tíz nap alatt helyreállították, addig most több mint két hónapja ezt nem tették meg: január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken keresztül egy orosz támadást követően.

Ukrajna hebeg-habog, kifogásokat keres – valami bűzlik az álláspontja körül

„Magyarország és Szlovákia szerint a vezeték működőképes, de a legrosszabb esetben is hamar helyreállítható lenne, de Kijev szándékosan, politikai okból nem foglalkozik a javítással” – írta a szakértő, és hozzátette, hogy mivel a török–görög vitáktól eltekintve példátlan, hogy egy tagjelölt ország zsarol és fenyeget két EU-tagországot, az Európai Bizottság egy független szakérői csapatot küldött a helyzet feltárása.

A vita méregfogát elég egyszerűen lehetne kihúzni: ha Ukrajna megmutatná, hogy mi a helyzet Lviv–Brodi szivattyúállomásnál, amelyet január 27-én támadás ért. De két hónapja sem magyar, sem szlovák, sem európai szakértőket nem engednek oda.

Bendarzsevszkij Anton arra is rávilágított, hogy Ukrajna a vita miatt nem kapja meg a 90 milliárd eurós hitelt az Európai Uniótól és az Oroszország elleni szankciók következő csomagját sem fogadták el. Pedig az ukránok érdeke lenne, hogy mindkettő mihamarabb zöld utat kapjon.

Az EU szakértői tehát már közel két hete Kijevben várakoznak engedélyre várva, hogy megvizsgálhassák a kőolajvezetéket.

Az ukránok ezalatt több kifogást is hoztak arra, hogy ezt miért nem engedik meg: például, hogy a terület továbbra is aktív célpont, és nem tehetik ki ilyen veszélynek a delegációt, vagy hogy a háborús helyzetre való tekintettel a stratégiai infrastruktúra fokozottan védett terület, ahol a külföldi állampolgárok mozgását korlátozzák.