Bolondot csinál Zelenszkij Von der Leyenből: 11 napja rostokolnak Kijevben az EU szakértői, esélyük sincs eljutni a Barátság kőolajvezetékhez
Az Európai Unió szakértői csaknem két hete várakoznak arra, hogy megvizsgálhassák az ukránok által működésképtelennek minősített Barátság kőolajvezetéket. Kijev azonban mondvacsinált okokra hivatkozva továbbra sem engedi be a szakértőket az érintett területre. Pedig az unió független szakértői pontot tehetnének a Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között hónapok óta húzódó vitára.
„Kezd tragikomikussá válni a helyzet a Barátság kőolajvezeték körül” – kezdte hosszabb Facebook-bejegyzését Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Magyarországra Ukrajnából érkező, azaz nem érkező kőolajellátásáról értekezett.
Bendarzsevszkij Anton rámutatott, hogy míg korábban az ukránok a vezetéket ért legnagyobb károkat is legkésőbb tíz nap alatt helyreállították, addig most több mint két hónapja ezt nem tették meg: január 27. óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken keresztül egy orosz támadást követően.
Ukrajna hebeg-habog, kifogásokat keres – valami bűzlik az álláspontja körül
„Magyarország és Szlovákia szerint a vezeték működőképes, de a legrosszabb esetben is hamar helyreállítható lenne, de Kijev szándékosan, politikai okból nem foglalkozik a javítással” – írta a szakértő, és hozzátette, hogy mivel a török–görög vitáktól eltekintve példátlan, hogy egy tagjelölt ország zsarol és fenyeget két EU-tagországot, az Európai Bizottság egy független szakérői csapatot küldött a helyzet feltárása.
A vita méregfogát elég egyszerűen lehetne kihúzni: ha Ukrajna megmutatná, hogy mi a helyzet Lviv–Brodi szivattyúállomásnál, amelyet január 27-én támadás ért. De két hónapja sem magyar, sem szlovák, sem európai szakértőket nem engednek oda.
Bendarzsevszkij Anton arra is rávilágított, hogy Ukrajna a vita miatt nem kapja meg a 90 milliárd eurós hitelt az Európai Uniótól és az Oroszország elleni szankciók következő csomagját sem fogadták el. Pedig az ukránok érdeke lenne, hogy mindkettő mihamarabb zöld utat kapjon.
Az EU szakértői tehát már közel két hete Kijevben várakoznak engedélyre várva, hogy megvizsgálhassák a kőolajvezetéket.
Az ukránok ezalatt több kifogást is hoztak arra, hogy ezt miért nem engedik meg: például, hogy a terület továbbra is aktív célpont, és nem tehetik ki ilyen veszélynek a delegációt, vagy hogy a háborús helyzetre való tekintettel a stratégiai infrastruktúra fokozottan védett terület, ahol a külföldi állampolgárok mozgását korlátozzák.
Bendarzsevszkij Anton szerint ezek nem valid kifogások, hiszen Kijev sem sokkal biztonságosabb, és külföldieket máskor is engedtek már stratégiai objektum közelébe.
Mint írta,
a dolog egyre kínosabbá válik, és brüsszeli források szerint az EU-s tisztviselőket is egyre jobban zavarja, mert jól láthatóan valami nem stimmel a vezeték és az ukrán álláspont körül.
„Kijev igen nehéz helyzetbe lavírozta magát: ha odaengedi az EU szakértőit, akkor még kiderülhet, hogy nem mondott igazat. Ha nem engedik oda, akkor pedig Ukrajna hitelessége és együttműködése kérdőjeleződik meg. Ezért a jelenlegi helyzetben nem tehetnek mást, mint kivárnak: 14 nap múlva választások lesznek Magyarországon, amelyek reményeik szerint átrendezhetik a politikai viszonyokat és az orosz energiához való hozzáállást” – zárta sorait az Oeconomus igazgatója.
A Barátság kőolajvezeték körüli vitának messzemenő következménye lehet
A Barátság kőolajvezeték Magyarországot és Szlovákiát látta el orosz olajjal. Január 27-én azonban megsérült a vezeték mellett egy tárolóegység, erre hivatkozva az ukránok leállították a szállítást. Bár Zelenszkij szerint műszaki okai vannak a késedelemnek, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy legfelsőbb szinten született döntés a Barátság kőolajvezeték leállításáról, valójában semmilyen akadálya nincsen a tranzit újraindításának.
A magyar kormány többek között műholdfelvételekkel igazolta állítását. Mivel a felszólításokra érdemben soha nem reagált Zelenszkij, Orbán Viktor inkább a nyomásgyakorlás eszközét használja. „Nem tárgyalunk, erőből megoldjuk” – fogalmazott a kormányfő, akinek egy fontos ütőkártyája a 90 milliárd eurós hitel és az Oroszország elleni huszadik szankciós csomag elfogadásának blokkolása. A magyar miniszterelnök egyértelművé tette, a vétója addig tart, amíg az ukránok el nem intézik, hogy hazánk újból kapjon orosz olajat az említett kőolajvezetéken keresztül.
Ugyan Robert Fico szlovák miniszterelnök nem így cselekedett az uniós kormányfőket és államfőket tömörítő Európai Tanácsban, de kiállt Magyarország mellett. Szerinte „Zelenszkij illegitim módon beavatkozik a Magyarországon zajló választási kampányba a jelenlegi magyar kormány leváltásának céljából”. Szlovákia ezenkívül felmondta az Ukrajnával kötött vészhelyzeti támogatási megállapodást, amelyen keresztül áramot szállítottak az országba.
Ursula von der Leyen bírálta a magyar vétót, és kijelentette, hogy ugyan „egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígéretünket teljesíteni fogjuk így vagy úgy”. A bizottsági elnök arra utalt, hogy Orbán Viktor még decemberben áldását adta az Ukrajnának adandó uniós hitelre.
Volodimir Zelenszkij múlt héten hangsúlyozta, hogy az Európai Unió által tervezett, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) hitel blokkolása közvetlen hatással lehet Ukrajna hadi képességeire és az európai biztonságra.
Eközben Orbán Viktor új nyomásgyakorlási módot talált: Magyarország leállítja a gázszállítást Ukrajnának. Jurij Korolcsuk, az ukrán Energiastratégiai Intézet vezetője szerint „Ukrajnának jelenleg nincs valódi alternatívája a Magyarországon keresztül érkező gázra, amely az ország teljes ellátásának felét teszi ki”. A magyar gázcsap pedig addig zárva marad, míg Ukrajnából nem érkezik az orosz olaj. A kormányfő rendszeresen elmondja azt is, hogy Ukrajna hamarabb fog kifogyni a pénzből, mint mi az olajból.
Magyar vizsgálóbizottság is járt Ukrajnában – sikertelenül
Először Magyarország küldött vizsgálóbizottságot Ukrajnába Czepek Gábor államtitkár vezetésével, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormánya azonban a csapatot nem tekintette diplomáciai delegációnak, nem tárgyalt vele, és nem is engedte a Barátság kőolajvezeték közelébe. Ezután az Európai Bizottság tett egy próbát, mondván, hogy a vitában érintett Szlovákiától és Magyarországtól független szakértőkkel tesz pontot a vita végére. A két uniós tagállam azonnal levélben fordult Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz, amelyben kritizálták a lépést, és egyben kérték szakértőik felvételét a csapatba, különben bármilyen megállapítás hitelessége és objektivitása kérdéses lenne. Egyelőre azonban még az uniós vizsgálóbizottságot sem engedték a kérdéses szakasz közelébe.