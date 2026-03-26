Korán örült Zelenszkij, mégse tudja elégetni az orosz olajvagyont: Putyinék rájöttek, hogyan védjék ki a kikötőik brutális bombázását
Újraindult a rakodás Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri olajkikötőjében, miután ukrán dróntámadás miatt napokra leállt a működés. A közel-keleti válság következtében óriási a kereslet az orosz olajra, ám a sebezhető infrastruktúra miatt át kell terelni a szállítmányokat, mielőtt Moszkva kihasználhatná a piaci pozícióját.
Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes egy csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Oroszország olaj- és finomított termékexportja új szintre lépett: már nem kell kedvezményt adniuk, sőt, bizonyos területeken prémiumot is fizetnek a vevők.
Már korábban is teljes kapacitással exportáltunk, és soha nem volt hiány a keresletből. A jelenlegi helyzetben azonban akkora kiesések vannak a globális piacon, hogy a gyors és stabil ellátásért cserébe a partnereink sokkal nyitottabbak a magasabb árakra
– mondta Novak.
A Hormuzi-szoros lezárása és a tágabb közel-keleti válság miatt kevesebb hajó áll rendelkezésre az olaj és finomított termékek szállítására. Ez a piaci fordulat Oroszország bevételeit is jelentősen megnövelte, miközben a globális olajpiacon a szűkös kínálat és a szállítási akadályok miatt az árak tartósan magas szinten maradtak.
Ukrán drónok elől menekül az orosz olajexport
Novak bejelentésével párhuzamosan az olajrakodás is újraindult Oroszország legnagyobb balti-tengeri exportkikötőjében, Primorszkban, néhány nappal azután, hogy egy ukrán dróntámadás tüzet okozott a helyi energia-infrastruktúrában, és leállította a műveleteket.
A Bloomberg értesülései szerint szerdán már befutott a Minerva Georgia nevű, mintegy egymillió hordó szállítására képes tanker, és újra megkezdődött a rakodás. Egy másik hajó, az Anlan, napok óta a kikötőben tartózkodott, és csütörtökön már el is tudott indulni.
A gyors újraindítás ellenére a helyzet korántsem stabil. Az ukrán hadműveletek egyre intenzívebbé váltak, és nemcsak Primorszkot érintették. A héten célpont volt az Uszty-Luga kikötő is, valamint a Kirisi olajfinomító is.
A támadások azt jelzik, hogy Kijev stratégiai szinten próbálja gyengíteni az orosz energiaszektort, amely kulcsszerepet játszik az állami bevételekben, valamint a globális energiaválság enyhítésében is.
A kockázatok miatt az orosz állami vezetéküzemeltető, a Transznyefty már lépéskényszerbe került. A vállalat célja, hogy az olajszállítás egy részét elterelje a balti kikötőktől, csökkentve a további támadásokból eredő veszteségeket. Ez azonban logisztikai kihívásokat jelent, és növelheti a szállítási költségeket is.
A támadások időzítése különösen érzékeny. A globális olajpiacot már így is súlyosan érinti a közel-keleti konfliktus, amely példátlan kínálati sokkot okozott. Ebben a feszült környezetben minden kieső szállítmány azonnali hatással van az árakra. Nem véletlen, hogy az orosz olaj iránti kereslet nőtt, és egyes piacokon már prémiumot is fizetnek érte.
A jelenlegi helyzet jól mutatja az orosz olajpiac paradoxonát. Miközben a világpiacon erős a kereslet, és az árak magasak, a tényleges szállítás egyre kockázatosabb és kiszámíthatatlanabb. Az infrastruktúrát érő támadások miatt Moszkva kénytelen új útvonalakat keresni, ami hosszabb távon átrendezheti az exportstruktúrát is.
