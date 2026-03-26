Korán örült Zelenszkij, mégse tudja elégetni az orosz olajvagyont: Putyinék rájöttek, hogyan védjék ki a kikötőik brutális bombázását

Újraindult a rakodás Oroszország egyik legfontosabb balti-tengeri olajkikötőjében, miután ukrán dróntámadás miatt napokra leállt a működés. A közel-keleti válság következtében óriási a kereslet az orosz olajra, ám a sebezhető infrastruktúra miatt át kell terelni a szállítmányokat, mielőtt Moszkva kihasználhatná a piaci pozícióját.

Az ukrán dróntámadásoktól szenvedő orosz olajexportot Moszkva sürgősen át akarja irányítani, hogy kihasználja az energiaválság okozta keresletnövekedést / Fotó: Jan Verhoog / AFP

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes egy csütörtöki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Oroszország olaj- és finomított termékexportja új szintre lépett: már nem kell kedvezményt adniuk, sőt, bizonyos területeken prémiumot is fizetnek a vevők.

Már korábban is teljes kapacitással exportáltunk, és soha nem volt hiány a keresletből. A jelenlegi helyzetben azonban akkora kiesések vannak a globális piacon, hogy a gyors és stabil ellátásért cserébe a partnereink sokkal nyitottabbak a magasabb árakra

– mondta Novak.

A Hormuzi-szoros lezárása és a tágabb közel-keleti válság miatt kevesebb hajó áll rendelkezésre az olaj és finomított termékek szállítására. Ez a piaci fordulat Oroszország bevételeit is jelentősen megnövelte, miközben a globális olajpiacon a szűkös kínálat és a szállítási akadályok miatt az árak tartósan magas szinten maradtak.

Ukrán drónok elől menekül az orosz olajexport

Novak bejelentésével párhuzamosan az olajrakodás is újraindult Oroszország legnagyobb balti-tengeri exportkikötőjében, Primorszkban, néhány nappal azután, hogy egy ukrán dróntámadás tüzet okozott a helyi energia-infrastruktúrában, és leállította a műveleteket.

A Bloomberg értesülései szerint szerdán már befutott a Minerva Georgia nevű, mintegy egymillió hordó szállítására képes tanker, és újra megkezdődött a rakodás. Egy másik hajó, az Anlan, napok óta a kikötőben tartózkodott, és csütörtökön már el is tudott indulni.