Moszkva bankot robbantott: az orosz energiaexport lett az iráni háború legnagyobb nyertese – semmit se számítanak a nyugati szankciók

Az orosz olajexport bevételei négyéves csúcs közelébe emelkedtek, miután a közel-keleti konfliktus felhajtotta az árakat, és a szállítások is bővültek. A háborús feszültség így váratlan pénzügyi mentőövet dobott Moszkvának, amely ismét dollármilliárdokat kasszíroz naponta.

A globális feszültségek ismét az energiahordozók árrobbanását hozták, az orosz olajexport pedig az ukrajnai háború előtti szintre ugrott / Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország ismét hatalmas összegeket keres az olajexporton, és a bevételek most az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta nem látott szintre emelkedtek.

A fordulat hátterében elsősorban a közel-keleti háborús feszültség áll, amely az egekbe lökte a nyersolaj árát, miközben Moszkva a szállítási volumeneket is növelni tudta.

A számok beszédesek: az orosz olajexport napi értéke januárhoz képest megduplázódott, 135 millió dollárról körülbelül 270 millió dollárra ugrott az elmúlt három hétben. Heti szinten ez már 2,46 milliárd dolláros bevételt jelent, ami látványos, közel 400 millió dolláros növekedés egyetlen hét alatt.

A növekedést két tényező is hajtja:

egyrészt az árak meredek emelkedése,

másrészt az orosz tengeri szállítások növekedése.

Az Ural típusú orosz olaj hordónkénti ára mintegy 10-14 dollárral nőtt, míg a csendes-óceáni ESPO keverék még ennél is nagyobb ugrást produkált. A tengeri export pedig elérte a napi 4,07 millió hordót, ami három és fél hónapos csúcs.

Különösen fontos szerepet játszik India, amely ismét jelentős mennyiségben vásárol orosz olajat . Ebben kulcsszerepe van egy amerikai vámmentességi kivételnek, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos, már úton lévő szállítmányokat megvásároljanak. Ennek hatására az indiai import napi 1,14 millió hordóra emelkedett március első három hetében.

Mindenki orosz olajra szomjazik

A globális piacon eközben egyfajta „olajvadászat” indult a gyorsan elérhető szállítmányokért. Ez odáig vezetett, hogy az orosz Ural olaj egyes piacokon már a Brent-referenciaár fölé került – ami korábban szinte elképzelhetetlen volt a szankciók miatt.

Dél-Korea is kihasználná az amerikai engedményt. A Hormuzi-szoros lezárása miatt a távol-keleti ország is az orosz olaj vásárlásáról dönthet.

Moszkva logisztikai szempontból is fokozta a tempót. A fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjéből nagyobb rakományok indultak útnak, ami tovább növelte a kivitel volumenét.

Ugyanakkor a rendszer sérülékeny: egy ukrán dróntámadás például máris veszélybe sodorta a balti-tengeri Primorszk kikötő forgalmát.

Érdekes jelenség, hogy egyre több tanker nem jelöli meg végső célállomását. A Bloomberg adatai alapján jelenleg mintegy 1,77 millió hordónyi napi export „ismeretlen” célpont felé tart, ami azt jelzi, hogy az orosz olaj útja gyakran csak menet közben válik egyértelművé. Ez a gyakorlat megnehezíti a szankciók betartását és az ellenőrzést.