Trump teljesen váratlanul bejelentette, melyik országot támadja meg Irán után Amerika: "Ő lesz a következő"
Donald Trump megnevezte a következő országot, ahol beveti az amerikai hadsereget. Az elnök erről helyi idő szerint pénteken, egy Floridában rendezett befektetői konferencián beszélt.
Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban, valamint a NATO-ra is kitért.
Trump egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és bár úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell,
és egyébként Kuba a következő”
– jelentette ki az elnök, de további részletekre nem tért ki.
Mindenesetre a múlt héten az elnök újságírók előtt megtiszteltetésnek nevezte, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát, amelyet egyébként bukott államnak nevezett.
Havanna és Washington mindeközben megerősítette, hogy a felek között egyeztetés folyik.
Trumpnak elege van a NATO-ból, de különösen a németekből
Beszédében Trump kitért a NATO-ra is, azt vetve a szervezet szemére, hogy nem nyújtott támogatást Washingtonnak az iráni háborúban.
„Mi mindig ott vagyunk nekik, de most, annak alapján, amit tesznek, azt gondolom, hogy nem is kéne” – szögezte le. Súlyos hibának minősítette a NATO döntését az iráni konfliktus, illetve a Hormuzi-szoros felszabadítása kapcsán.
Aláhúzta, az Egyesült Államok „több száz milliárd dollárt költ évente a szövetségesei biztonságára”. Az elnök Friedrich Merz német kancellárt is említette, bírálva Berlin azon döntését, amely szerint nem vesz részt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztonságossá tételében.
Friedrich Merz kancellár azt mondta: ez nem a mi háborúnk.
Hát Ukrajna meg nem a miénk, de mégis segítünk nekik
– jelentette ki Donald Trump.
Zelenszkij és Merz robbanni fog: Trump közölte, Amerika inkább az iráni háborúba küldené az Ukrajnának ígért fegyvereket – „A német kancellár nem törölheti ki, amit mondott”
Washington egyszerre két háborúban találta magát, és ebbe nem hajlandó belerokkanni. Trump csütörtökön kijelentette: lehetséges, hogy Ukrajna helyett átirányítják az amerikai fegyverszállítmányokat a Közel-Keletre.