Részvénypiac: elhúzódó iráni háborúra számítanak a befektetők, a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe röpíti a nyersanyagok árát

Esett a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben; a befektetők egy elhúzódó öbölbeli konfliktusra készülnek, amely már most rekordközeli havi olajár-emelkedést idézett elő, és világszerte növeli az inflációt, valamint a recesszió kockázatát.

Pakisztán közölte, hogy a következő napokban „érdemi tárgyalásokat” készül tartani az Irán körüli konfliktus lezárása érdekében, noha Teherán azzal vádolta Washingtont, hogy szárazföldi támadásra készül, miközben az amerikai hadsereg erősíti jelenlétét a térségben.

Elhúzódó háborúra számít a részvénypiac

A Financial Times vasárnap idézte Donald Trump elnököt, aki szerint az Egyesült Államok elfoglalhatja a Perzsa-öbölben található Kharg-szigetet – ahonnan Irán olajexportjának jelentős része származik –, ugyanakkor egy gyors tűzszünet lehetőségét sem zárta ki. A jemeni, Iránhoz köthető húszik a konfliktus kezdete óta először indítottak támadásokat Izrael ellen.

Irán Hormuzi-szoros feletti ellenőrzése, a globális energia- és élelmiszerpiacok megzavarására való képessége, valamint rakéta- és drónkapacitásainak nagysága lehetővé teszik Teherán számára, hogy ne engedjen az amerikai követeléseknek. Ez nyomást gyakorol az Egyesült Államokra az eszkaláció irányába

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Madison Cartwright, a Commonwealth Bank of Australia vezető geoökonómiai elemzője. „Arra számítunk, hogy a háború legalább júniusig elhúzódik, és nagyobb az esélye egy még hosszabb konfliktusnak” - tette hozzá.

A szoros lezárása megugrasztotta az olaj, a gáz, a műtrágya, a műanyag és az alumínium árát, valamint a repülési és hajózási üzemanyagokét is. Az élelmiszerek, a gyógyszerek és a petrolkémiai termékek ára szintén emelkedésnek indulhat. Ez különösen rossz hír Ázsiának, mivel a térség nagy része erősen függ a közel-keleti energiahordozóktól.

A japán Nikkei index további 3,4 százalékot esett, így a márciusi vesztesége megközelíti a 13 százalékot.

A dél-koreai piac 3,0 százalékkal csökkent hétfőn,

a kínai blue chip index 0,2 százalékot veszített.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,3 százalékkal esett.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései korábbi veszteségeik egy részét ledolgozták, és csak enyhe mínuszban álltak.

Európában az EUROSTOXX 50 és a DAX határidős indexek egyaránt 0,7 százalékkal estek,

az FTSE futures 0,4 százalékkal csökkent.

Egy hónap alatt 60 százalékkal drágult az olaj

A Brent típusú olaj ára 2,0 százalékkal, hordónként 114,90 dollárra emelkedett, így

havi szinten közel 59 százalékos növekedést mutat,

meghaladva az 1990-es kuvaiti invázió utáni ugrást.

Az amerikai WTI-típusú nyers olaj ára 1,8 százalékkal, 101,39 dollárra nőtt, havi szinten 51 százalékos emelkedéssel.

Minél tovább marad zárva a Hormuzi-szoros, annál gyorsabban apadnak a tartalékkészletek, ami drámai áremelkedést idézhet elő a kőolaj, a földgáz és más nyersanyagok piacán

– figyelmeztetett Bruce Kasman, a JPMorgan globális vezető közgazdásza. „Egy olyan forgatókönyv, amelyben a szoros további egy hónapig zárva marad, összhangban lenne azzal, hogy az olaj ára hordónként akár 150 dollár felé emelkedjen, és az ipari energiafogyasztók ellátása korlátozottá váljon.”