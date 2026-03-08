Ukrán aranykonvoj: Szijjártó Péter nagyon kiakadt – egyszerű kérdésekre várja a választ, a bankok egyelőre csak terelnek

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-bejegyzésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyben az ukrán diplomácia vezetője bírálta a magyar hatóságok lépését. A magyar tárcavezető szerint azonban nem a magyar intézkedés a probléma, hanem az, hogy az ukrán fél eddig nem adott magyarázatot a gyanús pénzmozgásra.

Szijjártó Péter szerint az ukrán fél három napja nem adott választ ezekre a kérdésekre, ami szerinte tovább erősíti a gyanút, hogy a pénz akár „ukrán háborús maffia” forrása is lehet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A miniszter azt írta: az ukrán külügyminiszter „kiakadt” amiatt, hogy Magyarországon elfogták az ukrán titkosszolgálati emberek által is kísért készpénzrakományt. Szijjártó Péter szerint azonban nem a felháborodás a megfelelő reakció, hanem a kérdések megválaszolása.

A külügyminiszter több kérdést is feltett az ukrán félnek: miért mozgattak az ukránok Magyarország területén mintegy

900 millió dollár

és 420 millió euró

készpénzt, mire használták a pénzt, illetve kinek az érdekében költöttek belőle Magyarországon.

Szijjártó Péter szerint az ukrán fél három napja nem adott választ ezekre a kérdésekre, ami szerinte tovább erősíti a gyanút, hogy a pénz akár „ukrán háborús maffia” forrása is lehet.

Az ukrán bank szerint bankközi műveletről van szó

Az ügyben az ukrán állami tulajdonú Oschadbank is megszólalt, amely közösségi oldalán azt közölte: a készpénzszállítás bankközi pénzügyi művelet része volt.

A bank magyarázata szerint a pénz mozgatása egy európai banki partnerrel együttműködésben történt, és a tranzakció célja a pénzügyi műveletek lebonyolítása volt. A közlés szerint a folyamat megfelelt a nemzetközi banki szabályoknak és ellenőrzési eljárásoknak. A pénzszállítmány nagy összege ugyanakkor politikai vitát váltott ki, különösen azért, mert a készpénz jelentős része

dollárban

és euróban

volt.

Rendkívüli fordulat: Ukrajna feketelistára tette Magyarországot Ukrajna és Magyarország viszonya teljesen elmérgesedett, tetőfokára hágott a diplomáciai feszültség. Ukrajna nem ajánlja állampolgárainak, hogy Magyarország területére lépjenek.

A sajtóban korábban „ukrán aranykonvojként” emlegetett ügyben a jelentések szerint több százmillió dollár és euró mozgott Magyarországon keresztül. A pénz egy részét az osztrák bankrendszerhez kapcsolódó pénzügyi műveletekhez kötik. A beszámolók szerint a tranzakcióban az osztrák Raiffeisen Bank is szerepet játszhatott, amely az ukrán bankrendszer egyik fontos nemzetközi partnere. A pénzmozgás célja a pénzügyi elszámolások és a banki likviditás kezelése lehetett.