Ukrán aranykonvoj: Szijjártó Péter nagyon kiakadt – egyszerű kérdésekre várja a választ, a bankok egyelőre csak terelnek
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-bejegyzésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amelyben az ukrán diplomácia vezetője bírálta a magyar hatóságok lépését. A magyar tárcavezető szerint azonban nem a magyar intézkedés a probléma, hanem az, hogy az ukrán fél eddig nem adott magyarázatot a gyanús pénzmozgásra.
A miniszter azt írta: az ukrán külügyminiszter „kiakadt” amiatt, hogy Magyarországon elfogták az ukrán titkosszolgálati emberek által is kísért készpénzrakományt. Szijjártó Péter szerint azonban nem a felháborodás a megfelelő reakció, hanem a kérdések megválaszolása.
A külügyminiszter több kérdést is feltett az ukrán félnek: miért mozgattak az ukránok Magyarország területén mintegy
- 900 millió dollár
- és 420 millió euró
készpénzt, mire használták a pénzt, illetve kinek az érdekében költöttek belőle Magyarországon.
Szijjártó Péter szerint az ukrán fél három napja nem adott választ ezekre a kérdésekre, ami szerinte tovább erősíti a gyanút, hogy a pénz akár „ukrán háborús maffia” forrása is lehet.
Az ukrán bank szerint bankközi műveletről van szó
Az ügyben az ukrán állami tulajdonú Oschadbank is megszólalt, amely közösségi oldalán azt közölte: a készpénzszállítás bankközi pénzügyi művelet része volt.
A bank magyarázata szerint a pénz mozgatása egy európai banki partnerrel együttműködésben történt, és a tranzakció célja a pénzügyi műveletek lebonyolítása volt. A közlés szerint a folyamat megfelelt a nemzetközi banki szabályoknak és ellenőrzési eljárásoknak. A pénzszállítmány nagy összege ugyanakkor politikai vitát váltott ki, különösen azért, mert a készpénz jelentős része
- dollárban
- és euróban
volt.
Rendkívüli fordulat: Ukrajna feketelistára tette Magyarországot
Ukrajna és Magyarország viszonya teljesen elmérgesedett, tetőfokára hágott a diplomáciai feszültség. Ukrajna nem ajánlja állampolgárainak, hogy Magyarország területére lépjenek.
A sajtóban korábban „ukrán aranykonvojként” emlegetett ügyben a jelentések szerint több százmillió dollár és euró mozgott Magyarországon keresztül. A pénz egy részét az osztrák bankrendszerhez kapcsolódó pénzügyi műveletekhez kötik. A beszámolók szerint a tranzakcióban az osztrák Raiffeisen Bank is szerepet játszhatott, amely az ukrán bankrendszer egyik fontos nemzetközi partnere. A pénzmozgás célja a pénzügyi elszámolások és a banki likviditás kezelése lehetett.
A háborús gazdaság pénzmozgásai
A készpénzszállítás hátterében az is állhat, hogy az ukrajnai háború jelentősen átalakította az ország pénzügyi rendszerét. A bankrendszer egy része külföldi pénzügyi kapcsolatokra és nemzetközi elszámolásokra támaszkodik, ami időnként nagyméretű készpénzmozgásokat eredményez.
Az ukrán gazdaság finanszírozása jelentős részben külföldi támogatásokra és nemzetközi pénzügyi intézmények forrásaira épül, amelyek kezelése és mozgatása komplex bankközi műveleteket igényel.