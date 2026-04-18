Deviza
EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,22 -0,49% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,42 -0,29% RON/HUF70,89 -0,31% CZK/HUF14,88 -0,31% EUR/HUF361,53 -0,22% USD/HUF307,22 -0,49% GBP/HUF415,11 -0,25% CHF/HUF392,93 -0,24% PLN/HUF85,42 -0,29% RON/HUF70,89 -0,31% CZK/HUF14,88 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 451,24 -0,26% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 220 +3,13% OTP44 160 -1,56% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75% BUX138 451,24 -0,26% MTELEKOM2 442 -0,16% MOL4 220 +3,13% OTP44 160 -1,56% RICHTER13 000 -1,15% OPUS362 0% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS150 0% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 243,21 +0,22% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 859,56 -0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hiteltörlesztési moratórium
államadósság
Ukrajna

Zelenszkij megúszta, a világ legnagyobb pénzhatalmai megengedték: elhalasztják Ukrajna adósságának törlesztését – eddig nem kell fizetniük a kölcsönt

A haladék komoly könnyítést jelent az állami költségvetés számára. Négy évig nem kell törlesztenie Ukrajnának az államadósságát, miután megszületett az új megállapodás a hitelezőkkel.
VG
2026.04.18, 14:09
Frissítve: 2026.04.18, 16:31

Ukrajna és hitelezői megállapodtak az államadósság törlesztésének felfüggesztéséről, ami 2030-ig jelentős pénzügyi mozgásteret ad Kijevnek. A döntés lehetővé teszi, hogy az ország a forrásait inkább védelemre, szociális kiadásokra és gazdasági helyreállításra fordítsa.

staatsadósság
Zelenszkij fellélegezhet: a hitelezők beleegyeztek a tartozások ideiglenes befagyasztásába, így a következő néhány évben kevésbé kell aggódnia az államadósság miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb jelentős pénzügyi könnyítést kapott Ukrajna: az ország pénzügyminisztere, Sergii Marchenko és a hitelező országok csoportja aláírta azt a memorandumot, amely felfüggeszti az államadósság és az államilag garantált hitelek törlesztését. A megállapodás mögött olyan kulcsszereplők állnak, mint Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.

A dokumentum a korábbi, 2022-ben és 2023-ban kötött egyezségek folytatása, és egyértelműen jelzi, hogy a nemzetközi közösség továbbra is hajlandó jelentős pénzügyi terheket levenni Ukrajna válláról

A mostani döntés értelmében a 2026 februárjától esedékes adósságszolgálat teljes egészében elhalasztásra kerül, beleértve a kamatfizetéseket és a tőketörlesztést is.

A haladék azonban nem végleges. A törlesztések csak 2030 februárjáig szünetelnek, ezt követően az elhalasztott összegeket 2035 és 2039 között, egyenlő, féléves részletekben kell majd visszafizetni. A késleltetett kamatok időközben tőkésítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a végső visszafizetendő összeg magasabb lesz.

Megosztja az Európai Uniót az Ukrajnának szánt hitelcsomag – amíg dúl a korrupció, addig a csatlakozás is nehéz lesz

Az Európai Unió egy 90 milliárd eurós hitelcsomaggal segítené Ukrajnát, amely egyszerre szolgálná a gazdasági stabilizációt és a védelmi kiadásokat. A forrásokhoz azonban szigorú feltételek teljesítésén keresztül vezet az út, miközben a visszafizetés módja és a program kockázatai továbbra is komoly vitákat váltanak ki, ráadásul az ukrán állampolgárok szerint még mindig nagyon magas a korrupció az országban.

Sergii Marchenko szerint a döntés kritikus jelentőségű. Mint fogalmazott, az intézkedés jelentősen csökkenti az állami költségvetésre nehezedő nyomást, és lehetővé teszi, hogy az ország a felszabaduló forrásokat a legfontosabb területekre csoportosítsa át. Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint kiemelt cél

  • a védelem,
  • a szociális kiadások finanszírozása,
  • valamint a gazdasági újjáépítés.

Mégsem szakad a kormány nyakába az ukrán államadósság

A lépés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenetet is hordoz. A memorandum aláírása azt jelzi, hogy a hitelezők továbbra is bíznak Ukrajna fizetőképességében hosszú távon, és hajlandók időt adni az ország stabilizálódására. Ez a bizalom kulcsfontosságú egy olyan gazdaság számára, amely rendkívüli külső nyomás alatt működik.

A megállapodás szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Valutaalap programjához is, amely keretet ad Ukrajna gazdasági reformjainak és pénzügyi stabilizációjának. 

A halasztás így nem önálló lépés, hanem egy szélesebb nemzetközi pénzügyi stratégia része.

Rövid távon Ukrajna nyer: csökken a költségvetési teher, nő a mozgástér. Hosszabb távon viszont a számla megmarad, sőt a kamatok miatt még nő is. A kérdés az, hogy 2035 után milyen állapotban lesz az ukrán gazdaság, és mennyire lesz képes kezelni az akkor újrainduló törlesztési hullámot.

Nincs miről beszélni: nyilvánosságra hozták, mennyi Ukrajna államadóssága, hihetetlen összeg – Zelenszkijnek az EU és az orosz vagyon maradt

Jelentősen nőtt Ukrajna államadóssága tavaly. Az adósságállomány 2025 végére meghaladta a 9 ezermilliárd hrivnyát , elsősorban az Európai Uniótól és a G7-országoktól érkező, hosszú lejáratú és kedvezményes hitelek miatt. Ukrajna idén megkezdi az Oroszországtól származó jóvátételek fogadását is, amelyet hitel formájában az Európában befagyasztott orosz vagyonból fedeznek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13009 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
