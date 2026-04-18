Zelenszkij megúszta, a világ legnagyobb pénzhatalmai megengedték: elhalasztják Ukrajna adósságának törlesztését – eddig nem kell fizetniük a kölcsönt

Ukrajna és hitelezői megállapodtak az államadósság törlesztésének felfüggesztéséről, ami 2030-ig jelentős pénzügyi mozgásteret ad Kijevnek. A döntés lehetővé teszi, hogy az ország a forrásait inkább védelemre, szociális kiadásokra és gazdasági helyreállításra fordítsa.

Zelenszkij fellélegezhet: a hitelezők beleegyeztek a tartozások ideiglenes befagyasztásába, így a következő néhány évben kevésbé kell aggódnia az államadósság miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Újabb jelentős pénzügyi könnyítést kapott Ukrajna: az ország pénzügyminisztere, Sergii Marchenko és a hitelező országok csoportja aláírta azt a memorandumot, amely felfüggeszti az államadósság és az államilag garantált hitelek törlesztését. A megállapodás mögött olyan kulcsszereplők állnak, mint Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.

A dokumentum a korábbi, 2022-ben és 2023-ban kötött egyezségek folytatása, és egyértelműen jelzi, hogy a nemzetközi közösség továbbra is hajlandó jelentős pénzügyi terheket levenni Ukrajna válláról.

A mostani döntés értelmében a 2026 februárjától esedékes adósságszolgálat teljes egészében elhalasztásra kerül, beleértve a kamatfizetéseket és a tőketörlesztést is.

A haladék azonban nem végleges. A törlesztések csak 2030 februárjáig szünetelnek, ezt követően az elhalasztott összegeket 2035 és 2039 között, egyenlő, féléves részletekben kell majd visszafizetni. A késleltetett kamatok időközben tőkésítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a végső visszafizetendő összeg magasabb lesz.

Sergii Marchenko szerint a döntés kritikus jelentőségű. Mint fogalmazott, az intézkedés jelentősen csökkenti az állami költségvetésre nehezedő nyomást, és lehetővé teszi, hogy az ország a felszabaduló forrásokat a legfontosabb területekre csoportosítsa át. Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint kiemelt cél

a védelem,

a szociális kiadások finanszírozása,

valamint a gazdasági újjáépítés.

Mégsem szakad a kormány nyakába az ukrán államadósság

A lépés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenetet is hordoz. A memorandum aláírása azt jelzi, hogy a hitelezők továbbra is bíznak Ukrajna fizetőképességében hosszú távon, és hajlandók időt adni az ország stabilizálódására. Ez a bizalom kulcsfontosságú egy olyan gazdaság számára, amely rendkívüli külső nyomás alatt működik.