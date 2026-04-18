Zelenszkij megúszta, a világ legnagyobb pénzhatalmai megengedték: elhalasztják Ukrajna adósságának törlesztését – eddig nem kell fizetniük a kölcsönt
Ukrajna és hitelezői megállapodtak az államadósság törlesztésének felfüggesztéséről, ami 2030-ig jelentős pénzügyi mozgásteret ad Kijevnek. A döntés lehetővé teszi, hogy az ország a forrásait inkább védelemre, szociális kiadásokra és gazdasági helyreállításra fordítsa.
Újabb jelentős pénzügyi könnyítést kapott Ukrajna: az ország pénzügyminisztere, Sergii Marchenko és a hitelező országok csoportja aláírta azt a memorandumot, amely felfüggeszti az államadósság és az államilag garantált hitelek törlesztését. A megállapodás mögött olyan kulcsszereplők állnak, mint Kanada, Franciaország, Németország, Japán, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Dél-Korea.
A dokumentum a korábbi, 2022-ben és 2023-ban kötött egyezségek folytatása, és egyértelműen jelzi, hogy a nemzetközi közösség továbbra is hajlandó jelentős pénzügyi terheket levenni Ukrajna válláról.
A mostani döntés értelmében a 2026 februárjától esedékes adósságszolgálat teljes egészében elhalasztásra kerül, beleértve a kamatfizetéseket és a tőketörlesztést is.
A haladék azonban nem végleges. A törlesztések csak 2030 februárjáig szünetelnek, ezt követően az elhalasztott összegeket 2035 és 2039 között, egyenlő, féléves részletekben kell majd visszafizetni. A késleltetett kamatok időközben tőkésítésre kerülnek, ami azt jelenti, hogy a végső visszafizetendő összeg magasabb lesz.
Megosztja az Európai Uniót az Ukrajnának szánt hitelcsomag – amíg dúl a korrupció, addig a csatlakozás is nehéz lesz
Az Európai Unió egy 90 milliárd eurós hitelcsomaggal segítené Ukrajnát, amely egyszerre szolgálná a gazdasági stabilizációt és a védelmi kiadásokat. A forrásokhoz azonban szigorú feltételek teljesítésén keresztül vezet az út, miközben a visszafizetés módja és a program kockázatai továbbra is komoly vitákat váltanak ki, ráadásul az ukrán állampolgárok szerint még mindig nagyon magas a korrupció az országban.
Sergii Marchenko szerint a döntés kritikus jelentőségű. Mint fogalmazott, az intézkedés jelentősen csökkenti az állami költségvetésre nehezedő nyomást, és lehetővé teszi, hogy az ország a felszabaduló forrásokat a legfontosabb területekre csoportosítsa át. Az ukrán pénzügyminisztérium közleménye szerint kiemelt cél
- a védelem,
- a szociális kiadások finanszírozása,
- valamint a gazdasági újjáépítés.
A lépés nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenetet is hordoz. A memorandum aláírása azt jelzi, hogy a hitelezők továbbra is bíznak Ukrajna fizetőképességében hosszú távon, és hajlandók időt adni az ország stabilizálódására. Ez a bizalom kulcsfontosságú egy olyan gazdaság számára, amely rendkívüli külső nyomás alatt működik.
A megállapodás szorosan kapcsolódik a Nemzetközi Valutaalap programjához is, amely keretet ad Ukrajna gazdasági reformjainak és pénzügyi stabilizációjának.
A halasztás így nem önálló lépés, hanem egy szélesebb nemzetközi pénzügyi stratégia része.
Rövid távon Ukrajna nyer: csökken a költségvetési teher, nő a mozgástér. Hosszabb távon viszont a számla megmarad, sőt a kamatok miatt még nő is. A kérdés az, hogy 2035 után milyen állapotban lesz az ukrán gazdaság, és mennyire lesz képes kezelni az akkor újrainduló törlesztési hullámot.
Nincs miről beszélni: nyilvánosságra hozták, mennyi Ukrajna államadóssága, hihetetlen összeg – Zelenszkijnek az EU és az orosz vagyon maradt
Jelentősen nőtt Ukrajna államadóssága tavaly. Az adósságállomány 2025 végére meghaladta a 9 ezermilliárd hrivnyát , elsősorban az Európai Uniótól és a G7-országoktól érkező, hosszú lejáratú és kedvezményes hitelek miatt. Ukrajna idén megkezdi az Oroszországtól származó jóvátételek fogadását is, amelyet hitel formájában az Európában befagyasztott orosz vagyonból fedeznek.