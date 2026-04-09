Lassult az amerikai GDP-növekedés az utolsó negyedévben – alulmúlta a várakozásokat
Erőteljesen lassult az amerikai gazdaság növekedése a tavalyi utolsó negyedévben negyedéves szinten, a bővülés üteme kisebb volt a kormány várakozásánál – áll a kereskedelmi minisztérium csütörtökön ismertetett végleges jelentésében.
A tavalyi utolsó negyedévben a hazai össztermék (GDP) a korábban becsült 0,7 százalék helyett csupán 0,5 százalékkal nőtt a harmadik negyedévvel összevetve, amikor a gazdaság teljesítménye 4,4 százalékkal bővült, a második negyedévi 3,8 százalék után. A szövetségi kiadások és beruházások éves szinten 16,6 százalékkal csökkentek az őszi 43 napos kormányzati leállás hatására.
A fogyasztói kiadások, amelyek az amerikai gazdaság kétharmadát teszik ki, 1,9 százalékkal bővültek negyedéves összevetésben, ami minimálisan kisebb az előzőleg becsült 2 százaléknál, de jócskán elmarad a harmadik negyedévi 3,5 százaléktól.
A fogyasztói árindex (PCE) növekedési üteme a negyedik negyedévben 2,9 százalékra gyorsult az előző három hónapban mért 2,8 százalékról.
Az élelmiszer és energia nélkül számított maginfláció 2,7 százalékra lassult a harmadik negyedévi 2,9 százalékról. Tavaly az amerikai GDP 2,1 százalékkal nőtt, ami lassulás a 2024. évi 2,8 százalékos és a 2023. évi 2,9 százalékos növekedéshez viszonyítva is.
A kereskedelmi minisztérium április 30-án ismerteti az amerikai gazdaság idei első negyedévi teljesítményére vonatkozó előzetes adatokat.
