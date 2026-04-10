Már élesben bizonyít egy új atomerőművi üzemanyag - pont jó lesz Paksra is

Oroszországban első alkalommal működik egy kereskedelmi üzemű, nagy teljesítményű atomreaktor a zárt nukleáris üzemanyagciklus-technológiához fejlesztett üzemanyag balesetálló változatával. A terméket a Balokovói Atomerőmű VVER-1000-es, azaz a paksiakhoz hasonló technológiájú, I blokkjába helyezték, miután sikerrel zárult a termék ötéves tesztüzeme Rosztovban – írja a gyártó vállalatot is ellenőrző Roszatom közleménye.

Piacra termelő atomerőmű használ új típusú üzemanyagot / Fotó : TVEL

A balokovói reaktorba három ilyen üzemanyag-kazettát helyeztek el, ezek mindegyike 312, krómmal bevont cirkóniumötvözetből készült üzemanyagpálcát tartalmaz. Ebből 18 üzemanyagpálca urán-plutónium kevert üzemanyagot tartalmaz. A most kezdett tesztüzem, amelynek során a balesetálló változatát tesztelik, kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ne csak az innovatív gyors neutronos reaktorok, hanem a ma működő hagyományos, könnyűvizes termikus neutronos reaktorok is a zárt üzemanyagciklus részévé válhassanak. A technológia révén ugyanis a hagyományos üzemanyagok másodlagos komponensei, így az urándúsítás mellékterméke, a szegényített urán (az urán 238-as izotópja) és a kiégett üzemanyagból kivont plutónium is használható a friss üzemanyag előállításához.

Automatizált lehet az átrakás

A balesetálló üzemanyag nemcsak a reaktor és az aktív zóna stabilitását és biztonságát növeli súlyos, a tervezési alapot meghaladó balesetek esetén, hanem felületi tulajdonságainak köszönhetően lehetővé teszi az áttérést az üzemanyag-kazetták teljesen automatizált, emberi kéz érintése nélküli gyártására. Ezzel kiküszöbölhető az üzemanyag-kazetták gyártásához még szükséges kézi munka. Erre a gyártó személyzet sugárterhelésének minimalizálása érdekében van szükség a kevert urán-plutónium üzemanyag gyártásakor.

Kevesebb uránra lesz szükség

A Roszatom első kevert urán-plutónium üzemanyaga a VVER reaktorokhoz fejlesztett Remix üzemanyag volt (az angol nyelvű regenerált keverék kifejezésből). A terméket sikerrel tesztelték a Balakovói Atomerőműben, a teszt 2026 márciusában fejeződött be. A használata a VVER reaktorokban teljesen új lehetőségeket nyit meg. Ennek az üzemanyagnak a plutóniumtartalma ugyanis a többszöröse a Remixének, és dúsított urán helyett szegényített uránt tartalmaz. Ezáltal

optimalizálható a gyártás költsége,

a regenerált hasadóanyagok rugalmasabban használhatók fel,

és hasznosítható a világon felhalmozott szegényített uránkészlet.

A Roszatom számításai szerint, ha egy VVER üzemanyag-kazetta 25 százalékban az üzemanyagot és a fennmaradó 75 százalékban szabványos dúsítású urán üzemanyagot (U 235) tartalmaz, beleértve a regenerált üzemanyagot is, akkor a plutóniumtartalma alapján egyenértékű lesz a kizárólag urán-plutónium üzemanyagot tartalmazó Remix üzemanyag-kazettával. Az ilyen hibrid üzemanyagot heterogén Remix üzemanyagnak nevezték el. A TVEL – a Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó részlege – szerint

a VVER-1200 reaktorokkal szerelt új erőművek természetes uránszükséglete több mint 20 százalékkal csökkenthető a teljes üzemidejükre vetítve a heterogén Remix használatával.

A Roszatom olyan kétkomponensű nukleáris energiarendszert kíván létrehozni Alekszandr Ugrjumov, a TVEL tudományos kutatásért és fejlesztésért felelős senior alelnöke szerint, amelyben a gyors- és termikus neutronos reaktorok zárt üzemanyagciklusban működnek, és az egyik fajta reaktor kiégett üzemanyaga a másik fajta reaktor friss üzemanyagának alapanyagaként szolgál. A TVEL-nél

már az ötödik generációs üzemanyagkazettát tervezik a VVER-1200-as típushoz, ilyenek lesznek Paks II. reaktorai is,

tesztelik az említett, króm bevonatú balesetállót,

és dolgoznak az emberi kéz érintése nélkül gyártott üzemanyag gyártási technológiáján.

„Azt tervezzük, hogy ezeket az új anyagtechnológiai, konstrukciós és gyártási eljárásokat egyetlen termékben egyesítjük” – hangsúlyozta Alekszandr Ugrjumov.