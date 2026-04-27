Most már biztos: ez az ország váltja ki az orosz gázt Európában – újabb EU-tagot áraszt el energiával
Csehország akár évi 2 milliárd köbméter földgázt vásárolna Azerbajdzsántól egy hosszú távú energetikai megállapodás keretében. A szállítások azonban legkorábban csak 2028–2029-ben indulhatnak el, ha a felek véglegesítik a szerződést.
Csehország jelentősen bővítené energiaforrásait, és egy új, hosszú távú megállapodás keretében akár évi 2 milliárd köbméter földgázt is vásárolna Azerbajdzsántól
– közölte Karel Havlicek cseh ipari és kereskedelmi miniszter hétfőn. A megállapodás ugyan még nincs aláírva, de a tárgyalások a cseh fél szerint már előrehaladott állapotban vannak.
A becsült éves költség körülbelül 20 milliárd cseh korona, vagyis nagyjából 0,9 milliárd dollár lehet – ez azonban a végső szerződéses feltételektől is függ. Havlicek szerint a kedvezőbb ár eléréséhez hosszabb, 10-15 éves futamidejű szerződésre lenne szükség.
A cseh delegációt maga Andrej Babis miniszterelnök vezette Bakuba, ahol Ilham Alijev azeri elnökkel is egyeztettek az energiaügyi együttműködésről. A tárgyalásokon Prága megerősítette szándékát egy hosszú távú gázbeszerzési megállapodás megkötésére.
Csehország nem marad le az olcsó gázról
Azerbajdzsán az elmúlt években jelentősen fellendítette európai gázexportját. 2025-ben az ország 25,2 milliárd köbméter gázt exportált, ez a mennyiség megegyezett az előző évivel. Ebből
- 12,8 milliárd köbméter Európába;
- 9,6 milliárd pedig Törökországba került.
A déli gázfolyosón 2022. december 31-én indult meg a szállítás Európa irányába, és azóta Azerbajdzsán 16 országba szállít földgázt. Ezek közül 13 európai állam, köztük Magyarország, Németország, Olaszország, Görögország és Románia.
A szállítási rendszer több útvonalon működik: a Transzanatóliai Földgázvezeték (TANAP) és a Dél-kaukázusi vezeték (SCP) Törökországon és a Kaukázus térségén keresztül biztosítja az európai ellátást. Emellett Azerbajdzsán 2025 augusztusa óta Szíriába is exportál gázt, kezdetben napi 3,4 millió köbméteres mennyiséggel.
