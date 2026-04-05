Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Trump
Hormuzi-szoros
iráni háború

Eddig bírta idegekkel Donald Trump: káromkodva megfenyegette Iránt – "Nyissátok meg a ki*ott Hormuzi-szorost, ti őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok élni"

Az amerikai elnök 48 órát adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására. A fenyegetést nyomatékosította vasárnap egy közösségi médiás bejegyzésében, amelyben káromkodva fenyegette meg Iránt.
Járdi Roland
2026.04.05, 14:38
Frissítve: 2026.04.05, 15:06

Nem mindennapi üzenetet küldött a saját közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök az iráni rezsimnek azok után, hogy közép-európai idő szerint vasárnap reggel bejelentette, hogy az amerikai erők kimentették az Irán felett lezuhant F–15-ös vadászgép legénységének egyik tagját, aki súlyosan megsérült.

Donald Trump
Trump a Truth Social közösségi oldalon kijelentette, hogy a pilótát „mélyen Irán hegyeiben” találták meg, és hogy az iráni erők a közelben vannak. Elárulta azt is, hogy magas rangú tisztről van szó, és a mentőakció rendkívül kockázatos volt.

„Ilyen műveleteket ritkán hajtanak végre az emberekre és a felszerelésekre jelentett veszély miatt – mondta az elnök, aki külön megdicsérte az amerikai hadsereget a műveletért. – Ez hihetetlen bizonyítéka minden résztvevő bátorságának és képességeinek” – írta.

Röviddel ezután egy új üzenetet tett közzé, amelyben ismét megfenyegette Iránt, ám hangnemet váltott. 

Iránban a kedd egyszerre lesz az erőművek és hidak napja. Ilyen még nem volt!!! Nyissátok meg a ki*ott szorost, ti őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok élni, csak figyeljetek

– írta Trump.

Most épp 48 órája van Iránnak

Szombaton szintén megfenyegette Iránt az amerikai elnök, aki 48 órát adott a perzsa államnak, hogy megnyissa a Hormuzi-szorost. A 40 kilométeres tengeri sáv már több mint négy hete, február 28. óta van zárva, miután az amerikai és izraeli erők támadására válaszul lezárta azt a perzsa állam. Az iráni háború miatt a globális olajárak négyéves csúcson vannak, március 9. óta kisebb-nagyobb megszakításokkal 100 dollár fölött van az európai piacon mérvadó Brent ára. Szakértők figyelmeztetnek, ha a közeljövőben nem nyílik meg a szoros, akár súlyos energiaválsággal nézhet szembe az egész világgazdaság.


 

 


 


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
