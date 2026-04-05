Eddig bírta idegekkel Donald Trump: káromkodva megfenyegette Iránt – "Nyissátok meg a ki*ott Hormuzi-szorost, ti őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok élni"

Nem mindennapi üzenetet küldött a saját közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök az iráni rezsimnek azok után, hogy közép-európai idő szerint vasárnap reggel bejelentette, hogy az amerikai erők kimentették az Irán felett lezuhant F–15-ös vadászgép legénységének egyik tagját, aki súlyosan megsérült.

Elfogyott Donald Trump türelme, káromkodva fenyegette meg Iránt – „Nyissátok meg a ki*ott Hormuzi-szorost, ti őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok élni”

Trump a Truth Social közösségi oldalon kijelentette, hogy a pilótát „mélyen Irán hegyeiben” találták meg, és hogy az iráni erők a közelben vannak. Elárulta azt is, hogy magas rangú tisztről van szó, és a mentőakció rendkívül kockázatos volt.

„Ilyen műveleteket ritkán hajtanak végre az emberekre és a felszerelésekre jelentett veszély miatt – mondta az elnök, aki külön megdicsérte az amerikai hadsereget a műveletért. – Ez hihetetlen bizonyítéka minden résztvevő bátorságának és képességeinek” – írta.

Röviddel ezután egy új üzenetet tett közzé, amelyben ismét megfenyegette Iránt, ám hangnemet váltott.

Iránban a kedd egyszerre lesz az erőművek és hidak napja. Ilyen még nem volt!!! Nyissátok meg a ki*ott szorost, ti őrült gazemberek, vagy a pokolban fogtok élni, csak figyeljetek

– írta Trump.

Most épp 48 órája van Iránnak

Szombaton szintén megfenyegette Iránt az amerikai elnök, aki 48 órát adott a perzsa államnak, hogy megnyissa a Hormuzi-szorost. A 40 kilométeres tengeri sáv már több mint négy hete, február 28. óta van zárva, miután az amerikai és izraeli erők támadására válaszul lezárta azt a perzsa állam. Az iráni háború miatt a globális olajárak négyéves csúcson vannak, március 9. óta kisebb-nagyobb megszakításokkal 100 dollár fölött van az európai piacon mérvadó Brent ára. Szakértők figyelmeztetnek, ha a közeljövőben nem nyílik meg a szoros, akár súlyos energiaválsággal nézhet szembe az egész világgazdaság.











