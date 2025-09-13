Deviza
drón
Románia
incidens

Újabb rémítő drónincidens: Románia felküldte az F-16-osokat

Három nappal a lengyelországi drónincidens után Romániában is riadalom keletkezett. Orosz drónt észleltek északon a légtérben, két F-16-os fel is szállt és riasztották a lakosságot, hogy roncsok hullhatnak az égből.
Pető Sándor
2025.09.13., 21:58

Lengyelország után három nappal szombaton Románia is nagy ijedelmet élt meg, hasonló okból. Orosz drónt észleltek a légtérben, felszállt két F-16-os, a lakosságot riasztották, hogy lehulló roncsok okozhatnak veszélyt.

Orosz drón Románia felett – felküldték az F-16-osokat
Orosz drón Románia felett – felküldték az F-16-osokat Fotó: NurPhoto via AFP

Az incidens mérete nem volt akkora, mint Lengyelországban, ahol 19 behatoló orosz drónt detektáltak és hetet lelőttek, de a románok, különösen a helyben lakók számára az eset nem lehetett kevésbé ijesztő.

Tulcea megyében, Dobrudzsában, Chilia telpülés közelében orosz drón roncsai csapódtak be. A vészhelyzetekért felelős kormányügynökség 18:12-kor riasztó üzenetben tudatta a lakosságot a megye északi részében annak a lehetőségére, hogy tárgyak hullhatnak a légtérből, ezért tegyenek óvintézkedéseket. 20:09-kor megismételték a figyelmeztetést.

Az üzenetben az Adevarul  jelentése szerint ez szerepelt:

Emlékeztetjük a lakosságot, hogy Románia területe nem célpontja az Oroszországi Föderáció támadásainak. Ugyanakkor kérjük a polgárokat, hogy szigorúan tartsák be a román hatóságok által közölt biztonsági intézkedéseket, figyelmesen olvassák el a RO-Alert rendszeren keresztül kapott üzeneteket, kerüljék a pánikot, és jelentsenek minden olyan helyzetet az egységes segélyhívó számon, a 112-n, amely veszélyezteti biztonságukat, illetve ha segítségre van szükségük.

Az orosz drón megjelenése miatt a román miniszter elítélte Oroszország felelőtlenségét

A román védelmi miniszter X-en közölt posztja szerint a drónt nem kellett lelőniük a vadászrepülőknek.

A miniszter ezt is hozzátette:

Románia elítéli Oroszország felelőtlen magatartását, amely veszélyezteti a regionális stabilitást. NATO-szövetségeseinkkel együtt éberek maradunk, és készen állunk megvédeni a szövetséges légitér minden egyes négyzetcentiméterét.

A légteret tovább figyelik, a roncsokat keresik.

Az európai NATO-országokban rendkívül ideges a hangulat a szerdai incdens óta, amiről a lengyel miniszterelnök azt mondta: a második világháború óta sohasem álltunk ilyen közel a konfliktushoz. A Reuters jelentése szerint a lengyelek szombaton lezárták a lublini repülőteret, mert a közeli Ukrajnában orosz dróncsapásokra számítottak és a szerdai események után veszélyesnek ítélték a helyzetet.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11973 cikk

