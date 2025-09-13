Újabb rémítő drónincidens: Románia felküldte az F-16-osokat

Lengyelország után három nappal szombaton Románia is nagy ijedelmet élt meg, hasonló okból. Orosz drónt észleltek a légtérben, felszállt két F-16-os, a lakosságot riasztották, hogy lehulló roncsok okozhatnak veszélyt.
Az incidens mérete nem volt akkora, mint Lengyelországban, ahol 19 behatoló orosz drónt detektáltak és hetet lelőttek, de a románok, különösen a helyben lakók számára az eset nem lehetett kevésbé ijesztő.
Tulcea megyében, Dobrudzsában, Chilia telpülés közelében orosz drón roncsai csapódtak be. A vészhelyzetekért felelős kormányügynökség 18:12-kor riasztó üzenetben tudatta a lakosságot a megye északi részében annak a lehetőségére, hogy tárgyak hullhatnak a légtérből, ezért tegyenek óvintézkedéseket. 20:09-kor megismételték a figyelmeztetést.
Az üzenetben az Adevarul jelentése szerint ez szerepelt:
Emlékeztetjük a lakosságot, hogy Románia területe nem célpontja az Oroszországi Föderáció támadásainak. Ugyanakkor kérjük a polgárokat, hogy szigorúan tartsák be a román hatóságok által közölt biztonsági intézkedéseket, figyelmesen olvassák el a RO-Alert rendszeren keresztül kapott üzeneteket, kerüljék a pánikot, és jelentsenek minden olyan helyzetet az egységes segélyhívó számon, a 112-n, amely veszélyezteti biztonságukat, illetve ha segítségre van szükségük.
A román védelmi miniszter X-en közölt posztja szerint a drónt nem kellett lelőniük a vadászrepülőknek.
A miniszter ezt is hozzátette:
Románia elítéli Oroszország felelőtlen magatartását, amely veszélyezteti a regionális stabilitást. NATO-szövetségeseinkkel együtt éberek maradunk, és készen állunk megvédeni a szövetséges légitér minden egyes négyzetcentiméterét.
A légteret tovább figyelik, a roncsokat keresik.
Az európai NATO-országokban rendkívül ideges a hangulat a szerdai incdens óta, amiről a lengyel miniszterelnök azt mondta: a második világháború óta sohasem álltunk ilyen közel a konfliktushoz. A Reuters jelentése szerint a lengyelek szombaton lezárták a lublini repülőteret, mert a közeli Ukrajnában orosz dróncsapásokra számítottak és a szerdai események után veszélyesnek ítélték a helyzetet.
