Vége: lezárták az egyetlen összeköttetést az olajhatalmak között, ez az út jelentett mindent – most lehet igazán gond, képtelenség pótolni

Az Iránból érkező támadásoktól való félelem miatt határozatlan időre lezárták a Szaúd-Arábiát és Bahreint összekötő kritikus jelentőségű hidat, amiért Donald Trump a Hormuzi-szoros megnyitását bombázással és fenyegetőzéssel érné el. Az X-en közzétett hatósági bejegyzés szerint a Fahd Király hídon áthaladó forgalmat óvintézkedésként felfüggesztették a Szaúd-Arábia keleti tartományát célzó iráni támadások miatt.

A 25 kilométer hosszú híd az egyetlen út, amely összeköti Szaúd-Arábiát és a szigetországot, Bahreint. A hatóságok akkor döntöttek az időszakos lezárása mellett, amikor Trump azzal kezdett fenyegetőzni, hogy lebombázza Irán hídjait és erőműveit, ha az ország kedden nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost. A Perzsa-öböl régiója viseli a legnagyobb terhet Irán megtorló csapásai miatt, mióta az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen.

A Hormuzi-szoros lezárása és az ebből fakadó globális olajár-emelkedés jelentős pénzügyi nyereséget hozott Iránnak, Ománnak és Szaúd-Arábiának, míg azok az országok, amelyek nem rendelkeznek alternatív szállítási útvonalakkal, milliárdokat veszítettek – írja a Reuters.

A Hormuzi-szoros lezárása felforgatta a közel-keleti olajhatalmak exportjait

A Nemzetközi Energiaügynökség a konfliktust a valaha tapasztalt legnagyobb energiakínálati sokknak nevezte napi több mint 12 millió hordónyi kieséssel, és mintegy 40 energetikai létesítményben esett kár. A Brent olaj ára márciusban 60 százalékkal emelkedett, ami

rekord havi növekedést jelent.

Emiatt a világ nagy része inflációval és gazdasági károkkal szembesül az energiaárak emelkedése miatt, a közel-keleti olajtermelők esetében a hatás nagymértékben földrajzi helyzetüktől függ – mutat rá a hírügynökség.

Habár Irán ellenőrzi a szorost, Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek csővezetékeken és kikötőkön keresztül meg tudják kerülni. Irak, Kuvait és Katar azonban már nem ilyen szerencsések, mivel nincs alternatív útvonaluk a nemzetközi piacok felé.

Irán megerősödve kerülhet ki a háborúból?

Egyes elemzők szerint az amerikai–izraeli háború bizonyos értelemben megerősítette Iránt. „Most, hogy a Hormuzi-szorost lezárták, újra és újra le lehet zárni, ami súlyos fenyegetés a világgazdaságnak” – nyilatkozta Neil Quilliam, a Chatham House szakértője. A Reuters márciusi exportadatokra épülő elemzése szerint Irak és Kuvait becsült olajexport-bevételei éves alapon mintegy háromnegyedével zuhantak, viszont az Egyesült Arab Emírségek esetében 2,6 százalékos csökkenést mértek, mivel az árnövekedés ellensúlyozta az alacsonyabb volumeneket. Ezzel szemben Irán bevételei 37 százalékkal,

Omán bevételei pedig 26 százalékkal nőttek.

Szaúd-Arábia olajbevételei 4,3 százalékkal emelkedtek. A becslések a Kpler hajókövető cég és a JODI adatai alapján készültek, amelyeket az átlagos Brent-árakkal szoroztak fel, és az egy évvel korábbi adatokkal hasonlítottak össze.