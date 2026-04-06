Óvatos optimizmus hajtotta fel a Wall Streetet az iráni tárgyalások hírére

A hétfői kereskedési nap elején folytatódott az amerikai tőzsdeindexek emelkedése. A befektetők egyre optimistábbak az iráni háború mielőbbi lezárásának esélye kapcsán.

A befektetők kissé megnyugodtak a hír hallattán, hogy az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor keddig adott határidőt Iránnak a Hormuzi-szoros teljes megnyitására, különben a poklot hozza a rezsimre a fenyegetése szerint.

A befektetők arra számítanak, hogy felpattanás következik a korábbi eladási hullám után. A Wall Street egyelőre kivár, de arra fogad, hogy a végkimenetel pozitív lesz

– mondta Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája a Reutersnek.

Az S&P 500 informatikai szektora volt a hétfői kereskedési nap elején a legnagyobb húzóerő, 0,4 százalékos emelkedéssel, élén a csipgyártók részvényeivel.

A memóriacsipeket gyártó Seagate 8,3 százalékkal erősödött, miután a Morgan Stanley felvette a kiemelt ajánlásai közé.

A Philadelphia félvezetőindex 0,8 százalékkal emelkedett.

Ezzel szemben az ipari és bányászati részvények 0,3, illetve 0,7 százalékos eséssel nyitottak.

A JPMorgan és a Goldman Sachs erősödése felfelé húzta a Dow Jones indexet.

Két órával a hétői amerikai tőzsdeinyitás után

a Dow Jones 0,21 százalék,

az S&P 500 22,22 ponttal, 0,28 százalék,

a Nasdaq 0,37 százalék pluszban állt a pénteki záráshoz képest.

A kereskedési forgalom várhatóan alacsony marad hétfőn, mivel Európában és Ázsiában több piac is zárva tartott ünnep miatt.

A CBOE volatilitási index (VIX), amelyet a „félelem mutatójaként” is emlegetnek, 0,47 ponttal 24,34-re emelkedett. Pete Mulmat, az IG North America brókerstratégiai vezetője szerint az, hogy a részvények és a VIX egyszerre emelkedtek, azt jelzi, hogy

a piacok inkább Trump határidő-hosszabbítását várják, az optimizmus nincs igazán jelen.

A főbb amerikai indexek hat hét után pénteken először zártak emelkedéssel, mivel a konfliktus lezárásának esélye csillapította a befektetői aggodalmakat.