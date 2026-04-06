Óvatos optimizmus hajtotta fel a Wall Streetet az iráni tárgyalások hírére

Hétfőn is emelkedéssel indítottak a vezető amerikai tőzsdeindexek, miután a befektetők bizakodóbbá váltak az iráni háború esetleges lezárása kapcsán. A tőzsdeindexek emelkedését ugyanakkor továbbra is óvatosság kíséri, mivel Trump új, Iránnak adott ultimátuma, az energiaárak és az amerikai gazdaság inflációs adatai is bizonytalanságban tartják a piacot.
VG
2026.04.06, 17:25

A hétfői kereskedési nap elején folytatódott az amerikai tőzsdeindexek emelkedése. A befektetők egyre optimistábbak az iráni háború mielőbbi lezárásának esélye kapcsán.

A hétfői kereskedési nap elején folytatódott az amerikai tőzsdeindexek emelkedése / Fotó: Carlo Allegri
A hétfői kereskedési nap elején folytatódott az amerikai tőzsdeindexek emelkedése / Fotó: Carlo Allegri

Enyhe optimizmus hajtja az amerikai tőzsdeindexeket

A befektetők kissé megnyugodtak a hír hallattán, hogy az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor keddig adott határidőt Iránnak a Hormuzi-szoros teljes megnyitására, különben a poklot hozza a rezsimre a fenyegetése szerint.

A befektetők arra számítanak, hogy felpattanás következik a korábbi eladási hullám után. A Wall Street egyelőre kivár, de arra fogad, hogy a végkimenetel pozitív lesz

– mondta Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája a Reutersnek.

  • Az S&P 500 informatikai szektora volt a hétfői kereskedési nap elején a legnagyobb húzóerő, 0,4 százalékos emelkedéssel, élén a csipgyártók részvényeivel. 
  • A memóriacsipeket gyártó Seagate 8,3 százalékkal erősödött, miután a Morgan Stanley felvette a kiemelt ajánlásai közé. 
  • A Philadelphia félvezetőindex 0,8 százalékkal emelkedett. 
  • Ezzel szemben az ipari és bányászati részvények 0,3, illetve 0,7 százalékos eséssel nyitottak.

A JPMorgan és a Goldman Sachs erősödése felfelé húzta a Dow Jones indexet.

Két órával a hétői amerikai tőzsdeinyitás után 

  • a Dow Jones 0,21 százalék, 
  • az S&P 500 22,22 ponttal, 0,28 százalék, 
  • a Nasdaq 0,37 százalék pluszban állt a pénteki záráshoz képest.

A kereskedési forgalom várhatóan alacsony marad hétfőn, mivel Európában és Ázsiában több piac is zárva tartott ünnep miatt.

A CBOE volatilitási index (VIX), amelyet a „félelem mutatójaként” is emlegetnek, 0,47 ponttal 24,34-re emelkedett. Pete Mulmat, az IG North America brókerstratégiai vezetője szerint az, hogy a részvények és a VIX egyszerre emelkedtek, azt jelzi, hogy

a piacok inkább Trump határidő-hosszabbítását várják, az optimizmus nincs igazán jelen.

A főbb amerikai indexek hat hét után pénteken először zártak emelkedéssel, mivel a konfliktus lezárásának esélye csillapította a befektetői aggodalmakat.

A piac az amerikai inflációs adatot várja

A piacok ezen a héten az inflációs adatokra figyelnek, hogy kiderüljön, az energiaárak emelkedése begyűrűzött-e az amerikai gazdaságba. A pénteki adatok szerint a foglalkoztatás a vártnál jobban nőtt márciusban, ami alátámasztja azt a várakozást, hogy a Fed egyelőre nem változtat a kamatszinteken.

A pénzpiaci szereplők már nem számítanak kamatcsökkentésre idén, szemben a háború előtti két vágásra vonatkozó várakozással – derül ki a CME FedWatch adataiból.

Hétfőn az ISM szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe 54 pont lett márciusban, ami kissé elmaradt a Reuters által megkérdezett közgazdászok 54,9 pontos várakozásától.

Egyedi részvények közül a Soleno Therapeutics papírjai mintegy 32 százalékkal ugrottak meg, miután a Neurocrine Biosciences 2,9 milliárd dollár készpénzért felvásárolja a ritka betegségekre specializálódott céget.

Az amerikai tőzsdén jegyzett kriptocégek részvényei is emelkedtek: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
