Óvatos optimizmus hajtotta fel a Wall Streetet az iráni tárgyalások hírére
A hétfői kereskedési nap elején folytatódott az amerikai tőzsdeindexek emelkedése. A befektetők egyre optimistábbak az iráni háború mielőbbi lezárásának esélye kapcsán.
Enyhe optimizmus hajtja az amerikai tőzsdeindexeket
A befektetők kissé megnyugodtak a hír hallattán, hogy az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor keddig adott határidőt Iránnak a Hormuzi-szoros teljes megnyitására, különben a poklot hozza a rezsimre a fenyegetése szerint.
A befektetők arra számítanak, hogy felpattanás következik a korábbi eladási hullám után. A Wall Street egyelőre kivár, de arra fogad, hogy a végkimenetel pozitív lesz
– mondta Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája a Reutersnek.
- Az S&P 500 informatikai szektora volt a hétfői kereskedési nap elején a legnagyobb húzóerő, 0,4 százalékos emelkedéssel, élén a csipgyártók részvényeivel.
- A memóriacsipeket gyártó Seagate 8,3 százalékkal erősödött, miután a Morgan Stanley felvette a kiemelt ajánlásai közé.
- A Philadelphia félvezetőindex 0,8 százalékkal emelkedett.
- Ezzel szemben az ipari és bányászati részvények 0,3, illetve 0,7 százalékos eséssel nyitottak.
A JPMorgan és a Goldman Sachs erősödése felfelé húzta a Dow Jones indexet.
Két órával a hétői amerikai tőzsdeinyitás után
- a Dow Jones 0,21 százalék,
- az S&P 500 22,22 ponttal, 0,28 százalék,
- a Nasdaq 0,37 százalék pluszban állt a pénteki záráshoz képest.
A kereskedési forgalom várhatóan alacsony marad hétfőn, mivel Európában és Ázsiában több piac is zárva tartott ünnep miatt.
A CBOE volatilitási index (VIX), amelyet a „félelem mutatójaként” is emlegetnek, 0,47 ponttal 24,34-re emelkedett. Pete Mulmat, az IG North America brókerstratégiai vezetője szerint az, hogy a részvények és a VIX egyszerre emelkedtek, azt jelzi, hogy
a piacok inkább Trump határidő-hosszabbítását várják, az optimizmus nincs igazán jelen.
A főbb amerikai indexek hat hét után pénteken először zártak emelkedéssel, mivel a konfliktus lezárásának esélye csillapította a befektetői aggodalmakat.
A piac az amerikai inflációs adatot várja
A piacok ezen a héten az inflációs adatokra figyelnek, hogy kiderüljön, az energiaárak emelkedése begyűrűzött-e az amerikai gazdaságba. A pénteki adatok szerint a foglalkoztatás a vártnál jobban nőtt márciusban, ami alátámasztja azt a várakozást, hogy a Fed egyelőre nem változtat a kamatszinteken.
A pénzpiaci szereplők már nem számítanak kamatcsökkentésre idén, szemben a háború előtti két vágásra vonatkozó várakozással – derül ki a CME FedWatch adataiból.
Hétfőn az ISM szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexe 54 pont lett márciusban, ami kissé elmaradt a Reuters által megkérdezett közgazdászok 54,9 pontos várakozásától.
Egyedi részvények közül a Soleno Therapeutics papírjai mintegy 32 százalékkal ugrottak meg, miután a Neurocrine Biosciences 2,9 milliárd dollár készpénzért felvásárolja a ritka betegségekre specializálódott céget.
Az amerikai tőzsdén jegyzett kriptocégek részvényei is emelkedtek: