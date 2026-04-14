Kiszámolták, eddig mekkora kárt okozott Iránnak a háború – nemcsak a rakéták, a százmilliárdok is röpködnek
Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások által okozott kár körülbelül 270 milliárd dollárra tehető – közölte kedden az iráni kormány szóvivője az előzetes becslésekre hivatkozva. „A háborús kártérítés kérdése egyike azoknak a témáknak, amelyekkel tárgyalócsoportunk foglalkozik, és amely az iszlámábádi tárgyalásokon is napirendre került” – mondta Fatemeh Mohadzseráni az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek az iráni félhivatalos Tasznim beszámolója szerint.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a 270 milliárd dolláros összeg nem végleges, mivel a károkat általában több szinten kell vizsgálni.
Modzstaba Hamenei legfőbb iráni vallási és politikai vezető múlt csütörtökön egy olyan üzenetet tette közzé, miszerint az ország az ellenséges támadások és bombázások okozta hatalmas pusztítás ellenére megnyerte az ellene folytatott háborút. „Az ellenség okozta károk és csapások ellenére fegyveres erőink a háborút hatalmas győzelemmé változtatták” – állt az állami televízióban felolvasott közleményben, amelyet a korábbi legfőbb vezető, Ali Hamenei halála óta eltelt 40. nap alkalmából adtak ki.
Nem tudni, mikor lesz béke Iránban
Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án összehangolt légi hadjáratot indított Irán ellen, amelyben több ezer ember meghalt vagy megsebesült. Irán ezt Izraelen, Irakon, Jordánián, valamint a Perzsa-öböl amerikai bázisokat fogadó országain torolta meg támadásokkal.
A múlt héten kéthetes tűzszünetet jelentettek be, de az iráni és az amerikai delegációk 21 óra hosszáig tartó iszlámábádi béketárgyalása vasárnap kora reggel megállapodás nélkül ért véget.
Mutatjuk az olajválság királyait: ők ültek a trónra Putyinnal a közel-keleti konfliktus alatt – rakétaként lőtt ki az árfolyam
Donald Trump meglépte, amitől sokan tartottak: az amerikai hadsereg blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A válság egyre csak húzódik, míg a stratégiai olajtartalékok lassan kiürülnek és egyelőre nem látni a fényt az alagút végén.
A rossz kilátások ellenére mégis van egy érdekcsoport, amelyik nagyot nyert az utóbbi hetekben. A BP kiugróan jó eredményekkel számol, és a legnagyobb globális olajvállalatok részvényei kilőttek.
A globális benchmarknak számító Brent olaj ára nemrégiben többéves csúcs közelében járt, és 120 dollárra (a cikk írásakor 99 dollár környékén van) emelkedett, miután február végén megkezdődtek az amerikai-izraeli hadműveletek Irán ellen. A támadásra válaszul a teheráni vezetés azonnal lezárta a globális olajkereskedelemben kulcsszerepet játszó Hormuzi-szorost, ezzel elvágva az Öböl menti országok legfontosabb kereskedelmi útvonalát.
A háborút megelőzően a Brent nyersolaj hordónkénti ára január és március között 78 dollár volt, az előző negyedévben 63 dollár, míg egy évvel korábban 75 dollár.