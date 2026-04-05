Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját – videó

Előkerült az első felvétel, amely állítólag heves összecsapást mutat az amerikai erők és az iráni milíciák között egy lelőtt F–15-ös vadászgép második legénységi tagjának mentésekor Iránban. A február 28. óta tartó iráni háborúban ez már a sokadik alkalom, hogy lezuhan az amerikai légierő vadászgépe.
Járdi Roland
2026.04.05, 09:47
Frissítve: 2026.04.05, 10:09

A X közösségi oldalra felkerült egy videó, amely épp akkor készült, amikor kimentették a tegnap lezuhant F–15-ös pilótáját az iráni háborúban.

A felvételhez csatolt állítások szerint az amerikai kutató-mentő csapatok (CSAR) összecsaptak a Basij, az iráni Forradalmi Gárdához köthető félkatonai alakulat tagjaival, akik megpróbálták elfogni a pilótát a Koohdasht kerület Kuh-e-Siah hegyvidéki részén.

Állítólag az amerikai mentőhelikopterek egy A–10-es támadó repülőgép védelme alatt álltak, amelynek pilótája irányított rakétákat lőtt ki a támadókra, és megakadályozta közeledésüket.

A felvétel hitelességét még nem erősítették meg függetlenül.

Két pilóta is volt a gépen

A rendelkezésre álló információk szerint a legénység második tagja – a fegyveres tiszt – katapultálás után megsérült, de több mint egy napig sikerült mozognia és elkerülnie az elfogást. Ezzel egyidejűleg amerikai különleges erők és iráni egységek is keresték.

Mindkét F–15-ös legénységi tag kimentését a különleges erők két különálló műveletében hajtották végre mélyen iráni területen. Több tucat repülőgép vett részt a hadműveletben, és több forrás szerint a hadműveletben közvetlen összecsapásokra is sor került az amerikai és az iráni erők között.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy mindkét legénységi tagot kimentették, és a műveletben nem voltak amerikai áldozatok, míg Irán azt állítja, hogy több amerikai repülőgépet is lelőtt az események során.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
