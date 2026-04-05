Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját – videó

Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját / Fotó: Christopher Chambers / Shutterstock

Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját

A felvételhez csatolt állítások szerint az amerikai kutató-mentő csapatok (CSAR) összecsaptak a Basij, az iráni Forradalmi Gárdához köthető félkatonai alakulat tagjaival, akik megpróbálták elfogni a pilótát a Koohdasht kerület Kuh-e-Siah hegyvidéki részén.

Állítólag az amerikai mentőhelikopterek egy A–10-es támadó repülőgép védelme alatt álltak, amelynek pilótája irányított rakétákat lőtt ki a támadókra, és megakadályozta közeledésüket.

A felvétel hitelességét még nem erősítették meg függetlenül.

Két pilóta is volt a gépen

A rendelkezésre álló információk szerint a legénység második tagja – a fegyveres tiszt – katapultálás után megsérült, de több mint egy napig sikerült mozognia és elkerülnie az elfogást. Ezzel egyidejűleg amerikai különleges erők és iráni egységek is keresték.

Mindkét F–15-ös legénységi tag kimentését a különleges erők két különálló műveletében hajtották végre mélyen iráni területen. Több tucat repülőgép vett részt a hadműveletben, és több forrás szerint a hadműveletben közvetlen összecsapásokra is sor került az amerikai és az iráni erők között.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy mindkét legénységi tagot kimentették, és a műveletben nem voltak amerikai áldozatok, míg Irán azt állítja, hogy több amerikai repülőgépet is lelőtt az események során.

BREAKING: First video shows heavy clashes between USAF CSAR teams and IRGC Basij militants attempting to capture the second F-15E crew member who had been given shelter by villagers in Kuh-e-Siah, Koohdasht county, Iran. The A-10C+ pilot protecting the HH-60W CSAR helicopters… pic.twitter.com/EiCqo0KtzC — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 5, 2026



