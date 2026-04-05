Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját – videó
A X közösségi oldalra felkerült egy videó, amely épp akkor készült, amikor kimentették a tegnap lezuhant F–15-ös pilótáját az iráni háborúban.
Iráni háború: döbbenetes tűzharc közepette mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját
A felvételhez csatolt állítások szerint az amerikai kutató-mentő csapatok (CSAR) összecsaptak a Basij, az iráni Forradalmi Gárdához köthető félkatonai alakulat tagjaival, akik megpróbálták elfogni a pilótát a Koohdasht kerület Kuh-e-Siah hegyvidéki részén.
Állítólag az amerikai mentőhelikopterek egy A–10-es támadó repülőgép védelme alatt álltak, amelynek pilótája irányított rakétákat lőtt ki a támadókra, és megakadályozta közeledésüket.
A felvétel hitelességét még nem erősítették meg függetlenül.
Két pilóta is volt a gépen
A rendelkezésre álló információk szerint a legénység második tagja – a fegyveres tiszt – katapultálás után megsérült, de több mint egy napig sikerült mozognia és elkerülnie az elfogást. Ezzel egyidejűleg amerikai különleges erők és iráni egységek is keresték.
Mindkét F–15-ös legénységi tag kimentését a különleges erők két különálló műveletében hajtották végre mélyen iráni területen. Több tucat repülőgép vett részt a hadműveletben, és több forrás szerint a hadműveletben közvetlen összecsapásokra is sor került az amerikai és az iráni erők között.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy mindkét legénységi tagot kimentették, és a műveletben nem voltak amerikai áldozatok, míg Irán azt állítja, hogy több amerikai repülőgépet is lelőtt az események során.