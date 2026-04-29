Sziget Fesztivál: részvénycsomagokkal stabilizálnák a cég helyzetét – a korán érkezők kevesebbet fizetnek, egy rég várt felújítást is bejelentettek

Lesz nulladik nap a Sziget Fesztiválon, ahol fellép a Morcheeba és a Faithless is – jelentette be Gerendai Károly a fesztivál sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy lesz diákjegy, fél áron vehetnek belépőt a BKK-bérlettel rendelkező fiatalok. Kádár Tamás, a feszivál vezérigazgatója arról is beszélt, hogy 10 százalékkal olcsóbban adják az italokat este hatig, illetve idén is lesz budget food kategória.

Gerendai Károly és Kádár Tamás a Sziget Fesztivál sajtótájékoztatóján / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Gerendai egy újdonságra hívta fel a figyelmet a cégszerkezettel kapcsolatban: egy olyan új tulajdonosi struktúrát véglegesítenek, amelyben a menedzsment mellett a legnagyobb alvállalkozói partnerek is kisebbségi tulajdont szereznek. Az elképzelés szerint ezek a szereplők 1–5 százalékos részesedéseket vásárolnak, összesen mintegy 30 százalékot, míg a többség a menedzsmentnél marad. Gerendai szerint a modell logikus: a beszállítók nemcsak a fesztivál sikerében érdekeltek, hanem abban is, hogy egyáltalán létezzen. A több százmilliós nagyságrendű alvállalkozókkal folytatott egyeztetések pozitívak voltak, az új struktúra célja pedig nemcsak a pénzügyi stabilizáció, hanem az is, hogy újra növekedési pályára álljon a rendezvény.

A korábbi tulajdonossal eltűnt a „szigetélmény”

A tulajdonosi átalakítás mellett tartalmi fordulat is jön: Gerendai szerint az egyik fő probléma az volt, hogy a korábbi modell túlzottan a headlinerekre és a helyi piacokra épített.

A fesztivál így elvesztette egyik legfontosabb versenyelőnyét: az egyedi hangulatot.

A nemzetközi közönség számára ugyanis nem volt elég vonzó, hogy ugyanazokat az előadókat láthatják Budapesten, mint máshol Európában. Eközben a hazai látogatók is egyre inkább „koncerthelyszínként”, nem pedig komplex élményként tekintettek a Szigetre.

A szervezők ezért visszatérnének az eredeti koncepcióhoz: a fesztivált újra egyfajta kulturális és életérzés-alapú desztinációként pozicionálnák.

Szélesebb közönség, több magyar tartalom

Gerendai és Kádár elmondta, hogy a tervek között szerepel:

a hazai előadók nagyobb hangsúlya,

a programkínálat élményalapú erősítése,

a célcsoport életkori bővítése.

Gerendai szerint hiba volt kizárólag a legfiatalabb generációra koncentrálni, mert így más korosztályok kiszorultak. A nulladik nappal szeretnének kedvezni azoknak, akik az elmúlt évtizedekben jártak a fesztiválon.