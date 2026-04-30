Deviza
EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,03 +0,15% USD/HUF313,19 +0,13% GBP/HUF422,65 +0,17% CHF/HUF396,51 +0,24% PLN/HUF85,95 +0,17% RON/HUF71,41 -0,31% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53% BUX134 000,93 +1,03% MTELEKOM2 488 +0,24% MOL4 110 +1,61% OTP41 840 +0,26% RICHTER13 050 +2,15% OPUS315,5 +6,97% ANY7 430 +0,94% AUTOWALLIS148,5 0% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 148,99 +0,3% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 731,13 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kongó
ásványkincs
nyersanyag

Nyersanyagokat és bányáikat védő paramilitáris egységet állít fel Kongó

A Kongói Demokratikus Köztársaság egy százmillió dolláros költségvetésű paramilitáris egységet hoz létre a bányászati szektor védelmére és az illegális kereskedelem visszaszorítására. A terv szerint 2026 végéig háromezert fegyveres őrt képeznek ki, majd 2028-ra akár húszezer főre bővítik az állományt. Az egység feladata lesz a bányák biztosítása, a nyersanyagszállítmányok kísérése és a külföldi befektetések védelme. Kongó szerint az Egyesült Államok is részt vállal a különítmény finanszírozásában, az amerikai fél azonban ezt cáfolja.
VG
2026.04.30, 09:59
Frissítve: 2026.04.30, 10:43

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az ország – amely a világ egyik legfontosabb kobalt- és réztermelője – súlyos biztonsági problémákkal, csempészettel és fegyveres konfliktusokkal küzd, különösen a keleti régiókban, ahol az ásványkincsek és nyersanyagok találhatók. Ezek a problémák nemcsak a helyi stabilitást, hanem a globális ellátási láncokat is veszélyeztetik – írja az Origo.

Kongóban a Rubaya közelében működő koltánbányából kitermelt érc, nyersanyag
Kongóban több fontos nyersanyag, többek között a kobalt és a réz kitermelése is folyik / Fotó: Northfoto /  Xinhua News Agency / Zheng Yangzi  (illusztráció) 

Az Egyesült Államok is megjelent a fontos nyersanyagokat őrző országban, de fizetni nem szeretne

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a közép-afrikai ország lényegében névre szóló meghívót küldött az Egyesült Államoknak, hogy az kapcsolódjon be bányaiparába. A felállítandó biztonsági egység kapcsán a kongói vezetés korábban amerikai és emírségekbeli támogatásról beszélt, ám az Egyesült Államok ezt határozottan cáfolta, hangsúlyozva, hogy nem finanszíroz ilyen biztonsági egységet. Kinshasa később pontosított: több partnerrel egyeztetnek, de a projekt mögött nincs egyetlen konkrét finanszírozó sem.

A „bányakommandó” létrehozása része annak a szélesebb stratégiának, amely a kongói bányászati szektor stabilizálását és a külföldi befektetések bevonzását célozza, miközben illeszkedik a nagyhatalmak – különösen az Egyesült Államok – azon törekvéséhez, hogy csökkentsék Kínától való nyersanyagfüggőségüket. 

Ugyanakkor a finanszírozás körüli bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek továbbra is kérdéseket vetnek fel a program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Kongó fontos és elektromos átállás, illetve a technológiai ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagokkal rendelkezik területén, kitermelésükhöz azonban külföldi partnerekre van szüksége, melyeknek gyakran bizonytalan stabilitású tartományokban kell működniük.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
