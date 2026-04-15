Részvénypiac: megy a diplomáciai húzd meg, ereszd meg, most éppen az optimizmus az úr az iráni háborúval kapcsolatban

Követte szerdán az ázsiai részvénypiac a Wall Street emelkedését, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások újraindulásának reménye lefelé nyomta az olajárakat, a dollár is stabilizálódott hét egymást követő napi gyengülés után.

JD Vance amerikai alelnök Pakisztánban - a részvénypiac újra optimista az iráni háború rendezésével kapcsolatban / Fotó: AFP

Donald Trump elnök közölte, hogy a következő két napban Pakisztánban újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal, miután a hétvégi egyeztetések összeomlása miatt Washington blokád alá vonta az iráni kikötőket. Pakisztáni és iráni tisztviselők szintén jelezték, hogy a tárgyalások folytatódhatnak.

Ismét 100 dollár alatt az olajár

A diplomáciai folyamat folytatódására utaló jelek megnyugtatták a piacokat, és a referencia olajárakat határozottan 100 dollár alá nyomták hordónként.

A Brent nyersolaj határidős ára 0,7 százalékkal 94,13 dollárra csökkent hordónként, miután az éjszaka folyamán közel 5 százalékot zuhant.

A részvénypiaci befektetők pozitívan reagáltak:

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,5 százalékkal hathetes csúcsra emelkedett.

A japán Nikkei index szintén 1,2 százalékkal, 58 561 pontra nőtt, megközelítve a február végi 59 332,43 pontos rekordot.

A kínai blue-chip részvények 0,5 százalékkal erősödtek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,2 százalékkal emelkedett.

A kockázatos eszközök látványos ármozgása azt sugallja, hogy a piacok hajlandók átlépni a közel-keleti konfliktus azonnali hatásain

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Egyre erősebb a várakozás, hogy a patthelyzet hamarosan megoldódik, lehetővé téve az amerikai kormányzat számára, hogy győzelmet hirdessen, majd a félidős választások előtt gazdaságélénkítésbe kezdjen” - tette hozzá.

Újra optimista a részvénypiac

Az éjszaka folyamán a Wall Streeten a Nasdaq 2 százalékkal emelkedett, ezzel sorozatban a tizedik nyereséges napját zárta,

az S&P 500 közel került történelmi zárócsúcsához.

Az amerikai termelői inflációs adatok is kedvező képet mutattak: márciusban az árak a vártnál kisebb mértékben emelkedtek, ami enyhítette a háború által hajtott inflációval kapcsolatos aggodalmakat.