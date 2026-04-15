Deviza
EUR/HUF363,77 0% USD/HUF308,45 +0,06% GBP/HUF418,59 +0,04% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,78 -0,06% RON/HUF71,45 +0,02% CZK/HUF14,95 +0,03% EUR/HUF363,77 0% USD/HUF308,45 +0,06% GBP/HUF418,59 +0,04% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,78 -0,06% RON/HUF71,45 +0,02% CZK/HUF14,95 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Részvénypiac: megy a diplomáciai húzd meg, ereszd meg, most éppen az optimizmus az úr az iráni háborúval kapcsolatban

Az iráni háború rendezésének reménye 100 dollár alá nyomta az olajárat. A részvénypiac is megnyugodott, emelkedtek a Wall Street indexei, az ázsiai kereskedés is pozitív hangulatban zajlik.
D. GY.
2026.04.15, 06:57

Követte szerdán az ázsiai részvénypiac a Wall Street emelkedését, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások újraindulásának reménye lefelé nyomta az olajárakat, a dollár is stabilizálódott hét egymást követő napi gyengülés után.

Vance Pakisztán részvénypiac
JD Vance amerikai alelnök Pakisztánban - a részvénypiac újra optimista az iráni háború rendezésével kapcsolatban / Fotó: AFP

Donald Trump elnök közölte, hogy a következő két napban Pakisztánban újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal, miután a hétvégi egyeztetések összeomlása miatt Washington blokád alá vonta az iráni kikötőket. Pakisztáni és iráni tisztviselők szintén jelezték, hogy a tárgyalások folytatódhatnak.

Ismét 100 dollár alatt az olajár

A diplomáciai folyamat folytatódására utaló jelek megnyugtatták a piacokat, és a referencia olajárakat határozottan 100 dollár alá nyomták hordónként. 

A Brent nyersolaj határidős ára 0,7 százalékkal 94,13 dollárra csökkent hordónként, miután az éjszaka folyamán közel 5 százalékot zuhant.

A részvénypiaci befektetők pozitívan reagáltak: 

  • az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,5 százalékkal hathetes csúcsra emelkedett. 
  • A japán Nikkei index szintén 1,2 százalékkal, 58 561 pontra nőtt, megközelítve a február végi 59 332,43 pontos rekordot.
  • A kínai blue-chip részvények 0,5 százalékkal erősödtek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,2 százalékkal emelkedett.

A kockázatos eszközök látványos ármozgása azt sugallja, hogy a piacok hajlandók átlépni a közel-keleti konfliktus azonnali hatásain 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Egyre erősebb a várakozás, hogy a patthelyzet hamarosan megoldódik, lehetővé téve az amerikai kormányzat számára, hogy győzelmet hirdessen, majd a félidős választások előtt gazdaságélénkítésbe kezdjen” - tette hozzá.

Újra optimista a részvénypiac

  • Az éjszaka folyamán a Wall Streeten a Nasdaq 2 százalékkal emelkedett, ezzel sorozatban a tizedik nyereséges napját zárta, 
  • az S&P 500 közel került történelmi zárócsúcsához.

Az amerikai termelői inflációs adatok is kedvező képet mutattak: márciusban az árak a vártnál kisebb mértékben emelkedtek, ami enyhítette a háború által hajtott inflációval kapcsolatos aggodalmakat.

Az a befektetői optimizmus, hogy az iráni háború hamarosan lecsenghet, az amerikai államkötvényeket is támogatta, amelyek az utóbbi időben jelentős nyomás alá kerültek az inflációs félelmek miatt.

  • A kétéves amerikai államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,704 százalékra csökkent szerdán, miután az előző éjjel 3 bázisponttal esett. 
  • A tízéves hozam szintén 1 bázisponttal, 4,2439 százalékra mérséklődött, az éjszakai 4 bázispontos csökkenést követően. 
  • A biztonságos menedéknek számító amerikai dollár stabilizálódott, miután az előző éjjel sorozatban hetedik alkalommal gyengült. 
  • Az euró 1,1791 dolláron állt, miután korábban hathetes csúcsot ért el 1,1811 dolláron. 
  • Az arany ára 0,1 százalékkal, unciánként 4 846 dollárra emelkedett.

Mivel a Hormuzi-szoroson keresztül az olajszállítás továbbra is akadozik, a Nemzetközi Valutaalap kedden rontotta növekedési kilátásait, és figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a recesszió szélére sodródhat, ha a konfliktus súlyosbodik.

1439 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
