Újabb részletek derültek ki a Török Áramlat elleni merényletkísérletről

A szerb hatóságok robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték egyik szakaszán, ezzel tovább erősítve, hogy ismeretlenek szabotázskísérletet próbáltak végrehajtani. A Török Áramlaton keresztül érkezik a magyar gázfogyasztás mintegy 60 százaléka, így ez Magyarország számára is fontos fejlemény.
VG
2026.04.05, 17:53
Frissítve: 2026.04.05, 20:00

Robbanóanyagokat találtak a szerbiai Magyarkanizsa térségében, közvetlenül a Magyarországra is gázt szállító Török Áramlat vezeték közelében. Pontosabban a hatóságok robbanószerkezet készítésére alkalmas anyagokat azonosítottak a helyszínen. A feltárt eszközök egy olyan támadáshoz kapcsolódhattak, mely a térség gázellátását is veszélyeztette volna.

Fotó: X / @Lukai1861

A szabadkai felsőfokú ügyészség közlése szerint a Gornji Breg és Vojvoda Zimonjic közötti területen két hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyagot találtak, mely feltehetően plasztik robbanószer volt. A helyszínen olyan eszközök is előkerültek, melyek robbanószerkezet összeállítására alkalmasak. Az ügyet robbanóanyaggal való visszaélés és diverzió bűncselekményeként kezelik.

A műveletben mintegy 140 katona és rendőr vett részt, akik több település – köztük Velebit és Tresnjevac – térségében zárták le és vizsgálták át a területet. Az akcióban a szerb hadsereg különleges egységei, a katonai és polgári hírszerzés, valamint a bűnügyi rendőrség is részt vett.

A szerb védelmi minisztérium közlése szerint 

a gyanús tárgyakat közvetlenül a Török Áramlat egyik olyan szakasza mellett találták meg, mely Szerbián keresztül Magyarország felé szállít gázt. 

Ez az útvonal biztosítja a magyar gázfogyasztás jelentős részét, ezért a vezeték biztonsága kiemelt kérdés.

Aleksandar Vucic közlése szerint két nagyobb robbanóanyag-csomagot találtak gyújtózsinórral, és a szerb hadsereg megelőzött egy, az ország létfontosságú érdekei elleni akciót. Hozzátette, hogy az ügyben egyeztetett Orbán Viktorral, és jelezte: egy sikeres támadás esetén a Török Áramlat működése is veszélybe kerülhetett volna, ami Magyarország és Észak-Szerbia ellátását is érintette volna.

Orbán Viktor bejelentést tett a Török Áramlatot ért szabotázsról

Orbán Viktor vasárnap bejelentette: Magyarországon azonnali intézkedések léptek életbe: a vezeték hazai szakaszát fokozott katonai ellenőrzés alá vonták. A lépés súlyát az adja, hogy 

a Török Áramlaton keresztül érkezik a magyar gázfogyasztás mintegy 60 százaléka. 

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges kiesés nemcsak az ipart, hanem a lakossági ellátást is közvetlenül érintené, különösen egy olyan időszakban, amikor az európai energiapiac eleve feszült. Orbán Viktor a bejelentésben szélesebb összefüggésbe helyezte az esetet, és azt mondta, Európa felé „soha nem látott energiaválság” közeledik. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
