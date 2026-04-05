Új korszak köszönt Európára: a védelmi ipar lehet a gazdasági növekedés következő motorja

Az ukrajnai háború, az orosz fenyegetés tartóssá válása, valamint az amerikai biztonsági szerepvállalás körüli bizonytalanság együttesen abba az irányba tolta az Európai Uniót, hogy saját ipari bázisra, saját gyártókapacitásokra és saját finanszírozási eszközökre támaszkodva építse újra védelmi iparát és erejét.

A pálfordulás azzal magyarázható, hogy a GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadás, amely néhány éve még nehezen teljesíthető célnak tűnt, mára gyakorlatilag a minimumszintté vált. A hangsúly már nem pusztán azon van, hogy a tagállamok teljesítsék a NATO-elvárást, hanem azon, hogy Európa hosszabb távon mérsékelni tudja külső – mindenekelőtt amerikai – katonai és technológiai függőségét.

A 800 milliárdos fegyverkezési terv – fellendülhet a védelmi ipar

Ebben a helyzetben kapott kiemelt szerepet Ursula von der Leyen nagyszabású fegyverkezési elképzelése, amely szerint a következő években akár 800 milliárd eurónyi forrást is mozgósítani kellene az európai védelem megerősítésére. Brüsszel szerint a kontinens biztonságát többé nem lehet toldozott-foldozott nemzeti programokkal fenntartani, ipari méretű fordulatra van szükség.

A történelmi léptékű összeg nem teljes egésze lenne közvetlen uniós segély, hanem inkább a tagállamok számára biztosított hitelből és költségvetési lazításból állna össze, amellyel saját forrásaikat csoportosíthatják át a védelemre.

Új pénzcsapok nyílnak meg a védelem előtt

A most körvonalazódó modell egyik legfontosabb eleme, hogy a tagállamok nagyobb költségvetési mozgásteret kapjanak a védelmi beruházásokhoz, vagyis többet költhessenek anélkül, hogy ezért azonnal uniós szankciók fenyegetnék őket.

Ezt egészítené ki egy 150 milliárd eurós hitelkeret – Magyarország számára mintegy 16,2 milliárd euró (nagyjából 6300 milliárd forint), amely közös beszerzéseket és összehangolt fejlesztéseket segítene.

Emellett az Európai Bizottság a meglévő uniós források egy részét is megnyitná védelmi célokra, miközben a magántőke és az Európai Beruházási Bank bevonásával próbálná megsokszorozni a ténylegesen rendelkezésre álló pénzt.