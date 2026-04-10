Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, vésztanácskozást tartottak Amerikában: már csak egy bankválság hiányzik

A futó háborúk és energiaválság mellé az utolsó dolog, amire még szüksége volna a világnak, egy bankválság. Vésztanácskozást tartottak az Egyesült Államokban egy új fenyegetés miatt, miközben folyik az energiaárakat az egekbe lövő iráni háború és nem csitulnak a harcok Ukrajnában. A 2008-as világválság még élő, fájó emlék, és most megint új védvonalakra lesz szükség.
Pető Sándor
2026.04.10, 11:44
Frissítve: 2026.04.10, 12:27

Aki megégette magát a 2008–2009-es világválságban, felszisszen a Financial Times híre láttán. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a hét elején egyeztetésre hívta össze az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak vezetőit egy új fenyegetés miatt – vésztanácskozás lett belőle. Emlékeztetőül: a pénzügyileg megroggyantott magyar gazdaságot keményen megütő világválság az amerikai bankrendszerben felhalmozódott problémák nyomán robbant ki. Ezeket kezelték, Magyarország is feltápászkodott a háztartások tömegét kifektető K. O. után, de most olyan újabb veszély jelentkezett, amire csak néhány éve is aligha számítottunk.

Vésztanácskozásra hívták a legnagyobb bankokat: baj még nincs, de olyan súlyos veszély jelent meg, amit idejében kezelni kell
Vésztanácskozásra hívták a legnagyobb bankokat: baj még nincs, de olyan súlyos veszély jelent meg, amit idejében kezelni kell  / Fotó: AFP

A veszélyt ugyanaz hozta, ami a reményt is szokta a történelemben: a technológiai haladás.

Vésztanácskozás Amerikában a legnagyobbakkal

A tanácskozásra a hét elején került sor, de csak most tette közzé a nemzetközi média, először a Bloomberg.

 A találkozón részt vett a pénzügyminiszter mellett

  • a Federal Reserve elnöke, Jay Powell,
  • valamint a Bank of America, 
  • a Citigroup,
  •  a Goldman Sachs, 
  • a Morgan Stanley
  •  és a Wells Fargo vezetése.

Ezt olyan források közölték – jelentette a FT –, akik egyébként is Washingtonban tartózkodtak egy bankszövetségi egyeztetés miatt.

Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán

A JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimont is meghívták a Bessenttel folytatott megbeszélésre, de nem tudott részt venni. Mindenesetre akik részt vettek, az USA legnagyobb bankjai közé tartoznak. Mérlegfőösszeg alapján a világtoplistákat már a kínai bankok vezetik, de az amerikai bankrendszer globális súlya még mindig akkora, hogy képes bedönteni a világot, ha a 2008-ashoz hasonló méretű problémák jelentkeznének.

A most feltárt veszély márpedig rendszerszintű, és ha nem kezelik, felmérhetetlen léptékű zűrzavarhoz is vezethet.

Tulajdonképpen nem is feltárták, hanem bekopogtatott az ajtón.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének újabb állomásaként az Anthropic nevű vállalat olyan új MI-t fejlesztett, amitől kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, és rosszat álmodhat a Fed-elnök is.

Az Anthropic és a Mythos: a kiberveszély új dimenzióba lépett

Mi ez az új modell?

Az AI-modellek kódolási képessége elérte azt a szintet, ahol már a legképzettebb embereket leszámítva mindenkit felülmúlnak a szoftverhibák felkutatásában és kihasználásában

– közölte az új modellt bejelentve az Anthropic.

A tanácskozás összehívása rávilágít arra – írja az FT –, hogy a Trump-adminisztráción belül komoly aggodalmak merültek fel az Anthropic legújabb modelljének képességei kapcsán.

Az ütötte ki a biztosítékot, hogy az új modell képes felismerni a számítástechnikai rendszerek sebezhetőségeit. Ez egy oldalról jó – és ez is volt a fejlesztés célja: ha tudod, miben vagy gyenge, kijavíthatod a hibát. Csakhogy olyan szereplők kezébe is kerülhet ilyen szuper-MI, akik pont arra törnek, hogy kihasználják a felfedezett gyengeségeket.

Mindez nemcsak a bankok számára átütő fejlemény, de könnyű belátni, mekkora rendszerszintű problémát képes okozni akár egyetlen hatalmas pénzintézet elleni sikeres kibetámadás is. 

Ez annyira rázós, hogy hozzá se juthatunk – vagy mégis?

Ehhez a modellhez kereskedelmi forgalomban biztos, hogy nem jutunk, de ha a fejlesztő szűk körben tartja is, nincsen rá garancia, hogy mások nem csinálnak akár még jobbat.

Az Anthropic kedden bemutatta új modelljét, a Claude Mythos Preview-t, egy szűk partneri kör – köztük az Amazon, az Apple és a Microsoft – számára, hogy „előnyt biztosítson számukra a sebezhetőségek kezelésében”.

A Mythos önállóan megtalálja a számítástechnikai hibákat, elemzi őket, és képes felismerni, hogyan használhatók ki rossz célokra. Mindezt akár a legjobb emberi szakértőknél is hatékonyabban csinálja. A fejlesztő még maga is megrémült attól, amire rábukkant – értékeli a fejleményt a The Times of India.

Finance Ministers And Central Governors' Meeting In Banff
A pénzügyminiszter és a jegybankelnök is ott volt, mire jutottak a bankokkal, azt nem tudni / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyi szektort fenyegető kiberveszély nem új, erre a bankvezetők már évek óta sorozatosan figyelmeztetnek, de a rizikó most új szintre lépett. A héten közzétett éves levelében Dimon azt írta, hogy ez „továbbra is az egyik legnagyobb kockázatunk”, és hogy „az AI szinte biztosan tovább rontja ezt a helyzetet”, ami jelentős védelmi beruházásokat tesz szükségessé.

A Mythos korlátozott bevezetésére azt követően került sor, hogy két esetben is kiszivárogtak a start-up adatai az internetre – köztük a Mythoshoz kapcsolódó dokumentumok és a Claude asszisztens alapjául szolgáló kód –, ami biztonsági aggályokat vetett fel. A vállalat emberi hibával magyarázta az incidenseket.

Az Anthropic nem kívánt nyilatkozni a bankvezérek találkozójáról. A Federal Reserve, a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Bank of America, a Wells Fargo és a Morgan Stanley szintén nem kommentálták az ügyet. A pénzügyminisztérium és a Citibank nem válaszolt a megkeresésekre. Ez szép kör volt a FT-tól, de a témáról senki sem beszél.

Így keresi magát agyon Amerika Európán: hiába a befektetők kedvence, talicskával viszik ki a profitot a tengerentúlra – ez lehet a megoldás
A mesterséges intelligencia és a startupok terén dollármilliárdok érkeznek a kontinensre. A Trump-kormány és ipari szövetségesei hiába kritizálják állandóan Európát, nem tudják megállítani az amerikai befektetőket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu