Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, vésztanácskozást tartottak Amerikában: már csak egy bankválság hiányzik
Aki megégette magát a 2008–2009-es világválságban, felszisszen a Financial Times híre láttán. Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent a hét elején egyeztetésre hívta össze az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak vezetőit egy új fenyegetés miatt – vésztanácskozás lett belőle. Emlékeztetőül: a pénzügyileg megroggyantott magyar gazdaságot keményen megütő világválság az amerikai bankrendszerben felhalmozódott problémák nyomán robbant ki. Ezeket kezelték, Magyarország is feltápászkodott a háztartások tömegét kifektető K. O. után, de most olyan újabb veszély jelentkezett, amire csak néhány éve is aligha számítottunk.
A veszélyt ugyanaz hozta, ami a reményt is szokta a történelemben: a technológiai haladás.
Vésztanácskozás Amerikában a legnagyobbakkal
A tanácskozásra a hét elején került sor, de csak most tette közzé a nemzetközi média, először a Bloomberg.
A találkozón részt vett a pénzügyminiszter mellett
- a Federal Reserve elnöke, Jay Powell,
- valamint a Bank of America,
- a Citigroup,
- a Goldman Sachs,
- a Morgan Stanley
- és a Wells Fargo vezetése.
Ezt olyan források közölték – jelentette a FT –, akik egyébként is Washingtonban tartózkodtak egy bankszövetségi egyeztetés miatt.
Kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán
A JPMorgan Chase vezérigazgatóját, Jamie Dimont is meghívták a Bessenttel folytatott megbeszélésre, de nem tudott részt venni. Mindenesetre akik részt vettek, az USA legnagyobb bankjai közé tartoznak. Mérlegfőösszeg alapján a világtoplistákat már a kínai bankok vezetik, de az amerikai bankrendszer globális súlya még mindig akkora, hogy képes bedönteni a világot, ha a 2008-ashoz hasonló méretű problémák jelentkeznének.
A most feltárt veszély márpedig rendszerszintű, és ha nem kezelik, felmérhetetlen léptékű zűrzavarhoz is vezethet.
Tulajdonképpen nem is feltárták, hanem bekopogtatott az ajtón.
A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődésének újabb állomásaként az Anthropic nevű vállalat olyan új MI-t fejlesztett, amitől kiütött a hideg verejték a pénzügyminiszter homlokán, és rosszat álmodhat a Fed-elnök is.
Az Anthropic és a Mythos: a kiberveszély új dimenzióba lépett
Mi ez az új modell?
Az AI-modellek kódolási képessége elérte azt a szintet, ahol már a legképzettebb embereket leszámítva mindenkit felülmúlnak a szoftverhibák felkutatásában és kihasználásában
– közölte az új modellt bejelentve az Anthropic.
A tanácskozás összehívása rávilágít arra – írja az FT –, hogy a Trump-adminisztráción belül komoly aggodalmak merültek fel az Anthropic legújabb modelljének képességei kapcsán.
Az ütötte ki a biztosítékot, hogy az új modell képes felismerni a számítástechnikai rendszerek sebezhetőségeit. Ez egy oldalról jó – és ez is volt a fejlesztés célja: ha tudod, miben vagy gyenge, kijavíthatod a hibát. Csakhogy olyan szereplők kezébe is kerülhet ilyen szuper-MI, akik pont arra törnek, hogy kihasználják a felfedezett gyengeségeket.
Mindez nemcsak a bankok számára átütő fejlemény, de könnyű belátni, mekkora rendszerszintű problémát képes okozni akár egyetlen hatalmas pénzintézet elleni sikeres kibetámadás is.
Ez annyira rázós, hogy hozzá se juthatunk – vagy mégis?
Ehhez a modellhez kereskedelmi forgalomban biztos, hogy nem jutunk, de ha a fejlesztő szűk körben tartja is, nincsen rá garancia, hogy mások nem csinálnak akár még jobbat.
Az Anthropic kedden bemutatta új modelljét, a Claude Mythos Preview-t, egy szűk partneri kör – köztük az Amazon, az Apple és a Microsoft – számára, hogy „előnyt biztosítson számukra a sebezhetőségek kezelésében”.
A Mythos önállóan megtalálja a számítástechnikai hibákat, elemzi őket, és képes felismerni, hogyan használhatók ki rossz célokra. Mindezt akár a legjobb emberi szakértőknél is hatékonyabban csinálja. A fejlesztő még maga is megrémült attól, amire rábukkant – értékeli a fejleményt a The Times of India.
A pénzügyi szektort fenyegető kiberveszély nem új, erre a bankvezetők már évek óta sorozatosan figyelmeztetnek, de a rizikó most új szintre lépett. A héten közzétett éves levelében Dimon azt írta, hogy ez „továbbra is az egyik legnagyobb kockázatunk”, és hogy „az AI szinte biztosan tovább rontja ezt a helyzetet”, ami jelentős védelmi beruházásokat tesz szükségessé.
A Mythos korlátozott bevezetésére azt követően került sor, hogy két esetben is kiszivárogtak a start-up adatai az internetre – köztük a Mythoshoz kapcsolódó dokumentumok és a Claude asszisztens alapjául szolgáló kód –, ami biztonsági aggályokat vetett fel. A vállalat emberi hibával magyarázta az incidenseket.
Az Anthropic nem kívánt nyilatkozni a bankvezérek találkozójáról. A Federal Reserve, a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Bank of America, a Wells Fargo és a Morgan Stanley szintén nem kommentálták az ügyet. A pénzügyminisztérium és a Citibank nem válaszolt a megkeresésekre. Ez szép kör volt a FT-tól, de a témáról senki sem beszél.
