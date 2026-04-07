Így keresi magát agyon Amerika Európán: hiába a befektetők kedvence, talicskával viszik ki a profitot a tengerentúlra – ez lehet a megoldás

Miközben Washington és Szilícium-völgy egyre gyakrabban bírálja Brüsszelt, az amerikai befektetők továbbra is lapátolják a pénzt Európába. A kontinens olcsóbb, tehetségesebb és egyre vonzóbb, de a haszon jelentős része mégis az Egyesült Államokban landol.

Az Európai Unió technológiai nagyhatalommá válhatna, ám a blokk hiányosságait továbbra is amerikai befektetőknek kell pótolniuk, akik bankot robbantanak ezen

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy az Egyesült Államok lenézi Európát. Az elmúlt években megszaporodtak a kritikus politikai nyilatkozatok és a dorgáló beszédek Washingtonban és a diplomáciai látogatások alkalmával egyaránt. Ez pedig nem csak politika: Donald Trump amerikai elnök, JD Vance alelnök vagy Marco Rubio külügyminiszter mellett olyan nagyvállalati vezetők is nekiestek Brüsszelnek és a tagállami kormányoknak, mint Elon Musk vagy Mark Zuckerberg.

A politikai és a gazdasági elit látszólag kipécézte a kontinenst, a tőkeáramlás azonban teljesen más képet mutat: Európa továbbra is kiváló célpontnak tűnik, ha valaki pénzt akar csinálni.

Az amerikai befektetők ugyanis valósággal rárepültek Európára. Egy friss Prosus–Dealroom-jelentés szerint az idei évben a 100 millió dollár feletti európai MI-finanszírozási körök 73 százalékát amerikai tőke adta. Ez nem aprópénz, hanem piaci dominancia.

Ennek oka egyszerű: Európa olcsóbb, és ugyanaz a dollár itt jóval többet ér, mint a Szilícium-völgyben. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint pont ideális a környezet: nem túl drága, de nem is túl kockázatos a befektetés.

Technológiai tanácsadó testületet hoz létre Trump: nem akárkik segítik az elnöki döntéseket Az elnök második ciklusában vitathatatlanul elnyerte a tech szektor cégvezetőinek támogatását. Donald Trump új technológiai tanácsadó testületének névsorában szinte mindenki benne van, aki számít.

A másik nagy előny a tudás. A EU egyetemei továbbra is kiváló oktatást biztosítanak, az emberi erőforrások pedig hasonló szinten aknázhatóak ki, mint a tengerentúlon. Európa és az Egyesült Államok például nagyjából azonos számú MI-szakemberrel rendelkezik, körülbelül 325 ezerrel mindkét oldalon.

Csakhogy a helyi infrastruktúra nem épült ki elég gyorsan ezeknek a specialistáknak a felszívására, akiket az amerikai cégek – többek között a Google, a Meta és az Amazon – kapkodtak el.

Sőt, az élvonalbeli MI-fejlesztők, mint az OpenAI és az Anthropic, szintén aktívan toboroznak Európában. A kontinens tehát kitermeli a szakembereket, de gyakran nem ő tartja meg őket.