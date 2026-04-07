Így keresi magát agyon Amerika Európán: hiába a befektetők kedvence, talicskával viszik ki a profitot a tengerentúlra – ez lehet a megoldás

A mesterséges intelligencia és a startupok terén dollármilliárdok érkeznek a kontinensre. A Trump-kormány és ipari szövetségesei hiába kritizálják állandóan Európát, nem tudják megállítani az amerikai befektetőket.
VG
2026.04.07, 08:10
Frissítve: 2026.04.07, 09:31

Miközben Washington és Szilícium-völgy egyre gyakrabban bírálja Brüsszelt, az amerikai befektetők továbbra is lapátolják a pénzt Európába. A kontinens olcsóbb, tehetségesebb és egyre vonzóbb, de a haszon jelentős része mégis az Egyesült Államokban landol.

amerikai befektetők
Az Európai Unió technológiai nagyhatalommá válhatna, ám a blokk hiányosságait továbbra is amerikai befektetőknek kell pótolniuk, akik bankot robbantanak ezen / Fotó: RaffMaster / Shutterstock

Első ránézésre úgy tűnhet, hogy az Egyesült Államok lenézi Európát. Az elmúlt években megszaporodtak a kritikus politikai nyilatkozatok és a dorgáló beszédek Washingtonban és a diplomáciai látogatások alkalmával egyaránt. Ez pedig nem csak politika: Donald Trump amerikai elnök, JD Vance alelnök vagy Marco Rubio külügyminiszter mellett olyan nagyvállalati vezetők is nekiestek Brüsszelnek és a tagállami kormányoknak, mint Elon Musk vagy Mark Zuckerberg.

A politikai és a gazdasági elit látszólag kipécézte a kontinenst, a tőkeáramlás azonban teljesen más képet mutat: Európa továbbra is kiváló célpontnak tűnik, ha valaki pénzt akar csinálni.

Az amerikai befektetők ugyanis valósággal rárepültek Európára. Egy friss Prosus–Dealroom-jelentés szerint az idei évben a 100 millió dollár feletti európai MI-finanszírozási körök 73 százalékát amerikai tőke adta. Ez nem aprópénz, hanem piaci dominancia.

Ennek oka egyszerű: Európa olcsóbb, és ugyanaz a dollár itt jóval többet ér, mint a Szilícium-völgyben. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerint pont ideális a környezet: nem túl drága, de nem is túl kockázatos a befektetés.

A másik nagy előny a tudás. A EU egyetemei továbbra is kiváló oktatást biztosítanak, az emberi erőforrások pedig hasonló szinten aknázhatóak ki, mint a tengerentúlon. Európa és az Egyesült Államok például nagyjából azonos számú MI-szakemberrel rendelkezik, körülbelül 325 ezerrel mindkét oldalon. 

Csakhogy a helyi infrastruktúra nem épült ki elég gyorsan ezeknek a specialistáknak a felszívására, akiket az amerikai cégek – többek között a Google, a Meta és az Amazon – kapkodtak el.

Sőt, az élvonalbeli MI-fejlesztők, mint az OpenAI és az Anthropic, szintén aktívan toboroznak Európában. A kontinens tehát kitermeli a szakembereket, de gyakran nem ő tartja meg őket.

És nem csak az emberekről van szó. Az amerikai cégek sorra vásárolják fel az ígéretes európai startupokat is. Olyan nagy nevek, mint az AMD, az Accenture, a Cloudflare vagy a Workday már több finn, brit és svéd MI-céget is bekebeleztek.

Ha pedig egy európai startup mégis önálló marad és sikeres lesz, gyakran akkor is Amerikát választja. Jó példa erre a Spotify vagy a Klarna, amelyek inkább New Yorkban léptek tőzsdére.

Európa aranybányává vált az amerikai befektetők számára

A kép tehát világos: Európa egyre inkább kutatás-fejlesztési inkubátorrá válik az USA számára. Az ötletek itt születnek, de a nagy pénz gyakran a tengerentúlon csapódik le.

Ez nem feltétlenül tragédia. Izrael példája mutatja, hogy egy ilyen modell is működhet, a sikeres exit után pedig a tőke és a tapasztalat visszaforog az új generációba. Ugyanakkor egyre többen teszik fel a kérdést: 

nem lenne jobb, ha Európa saját globális tech óriásokat építene?

A válasz nem bonyolult, ám politikai és stratégiai akadályai vannak a belföldi erőforrások megtartásának. A kontinensnek el kell döntenie, mely technológiai területek kritikusak, és ezeket célzottan támogatni kell:

  • több állami megrendelést kell a hazai cégekhez irányítani;
  • és növelni kell az európai befektetési tőke mennyiségét.

Az egyik legizgalmasabb lehetőség az adatkezelésben rejlik. Jelenleg a világ adatainak mindössze 8 százaléka érhető el szabadon. Ha Európa képes lenne egy biztonságos, mégis rugalmas adatmegosztási rendszert létrehozni, tekintélyes előnyre tehetne szert az MI-versenyben.

A végén azonban egy kevésbé technikai tényező dönthet: az önbizalom. Európának megvan a tudása, megvan a lehetősége, de gyakran hiányzik az a kockázatvállaló mentalitás, amely az amerikaiakat jellemzi. És amíg ez így marad, addig a dollárok jönnek – de a legnagyobb nyereség nem itt fog lecsapódni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
